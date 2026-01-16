La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Levante

El Santiago Bernabéu vivirá un momento especial este fin de semana. El encuentro ante la UD Levante será el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid en casa, una cita cargada de simbolismo que permitirá medir la conexión inicial entre el técnico, el equipo y la afición. Sin embargo, el técnico afronta su primer partido como local con la obligación de ganar después de la derrota en Albacete.

Con la intención de marcar territorio desde el primer día, Arbeloa apostará por un once reconocible, intenso y con equilibrio entre jerarquía y juventud.

La posible alineación del Real Madrid vs Levante

POR: Thibaut Courtois- El belga sigue siendo el gran seguro bajo palos. Más allá de su capacidad para decidir partidos con paradas determinantes, su liderazgo desde atrás será clave en esta nueva etapa. Arbeloa confía en su experiencia para dar estabilidad defensiva al equipo.

LD: Federico Valverde- Reconversión táctica que aporta energía, recorrido y competitividad. Valverde ofrece intensidad constante, capacidad para sostener el ritmo alto y llegada desde segunda línea, incluso partiendo desde el lateral.

DFC: Raúl Asencio- Una de las grandes apuestas defensivas. Central contundente, con buena lectura defensiva y personalidad para asumir riesgos. Su inclusión refleja la voluntad de Arbeloa de mirar al futuro sin renunciar a la solidez.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

DFC: Dean Huijsen- Elegancia y salida de balón desde atrás. Huijsen aporta jerarquía impropia de su edad, buen juego aéreo y capacidad para iniciar el juego desde campo propio, una pieza clave en la construcción.

LI: Álvaro Carreras- Profundidad y recorrido por el costado izquierdo. Carreras ofrece amplitud, llegada al último tercio y disciplina táctica, fundamental para equilibrar las subidas de Vinícius.

MC: Aurélien Tchouaméni- El ancla del equipo. Su posicionamiento, lectura defensiva y capacidad para corregir transiciones serán vitales para sostener al equipo en campo rival.

MC: Eduardo Camavinga- Dinamismo puro. Camavinga aporta conducción, presión tras pérdida y capacidad para romper líneas con balón. Su versatilidad permite ajustar el dibujo en función del partido.

MCO: Jude Bellingham- El futbolista total. Bellingham actúa como nexo entre líneas, llegando al área, presionando alto y liderando ofensivamente al equipo. Su influencia será clave en el nuevo proyecto.

ED: Rodrygo Goes- Movilidad constante y talento en espacios reducidos. Rodrygo ofrece desborde, asociación y amenaza permanente desde el perfil derecho, con libertad para aparecer por dentro.

EI: Vinícius Júnior- El gran desequilibrio del Real Madrid. Vinícius es profundidad, uno contra uno y verticalidad. Su capacidad para romper partidos será uno de los grandes argumentos ofensivos del equipo.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | Maria Jimenez/GettyImages

DC: Gonzalo García- Oportunidad para el delantero joven, que aporta trabajo, movilidad y olfato dentro del área. Arbeloa apuesta por su energía y capacidad para fijar centrales.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Bellingham

Delanteros: Rodrygo, Vinícius y Gonzalo

Así se vería la formación de la UD Levante (4-3-3)

Portero: Ryan

Defensas: Toljan, Adri, Moreno, Pampín

Centrocampistas: Martínez, Arriaga, Álvarez

Delanteros: Losada, Tunde, Romero

