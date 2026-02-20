La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse a Osasuna

Tras llevarse un gran triunfo de Lisboa y mientras perdura la polémica por los presuntos insultos racistas contra Vini, el Real Madrid se enfrenta este sábado 21 de febrero a Osasuna con el objetivo de mantenerse en la cima de una Liga que no da tregua.

El conjunto de Arbeloa viene de golear a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, resultado que le permitió superar al Barcelona luego de su caída en Girona. Ahora será el turno de visitar a Los Rojillos, rival que lleva 24 encuentros sin poder vencerlo.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro local para este compromiso programado para las 12:30 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México) y 18:30 horas (España).

Real Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs Osasuna

PO: Thibaut Courtois - La experiencia y templanza de uno de los mejores guardametas del mundo. Esta temporada ha disputado 24 partidos de liga, encajando 19 goles y dejando su portería a cero en 11 ocasiones,

LD: Trent Alexander-Arnold - Lateral de 27 años, se encuentra disputando su primera temporada en el conjunto merengue luego de un fichaje muy ansiado. Con su visión y su capacidad de desborde por el costado derecho, buscará su primer gol como merengue en El Sadar.

DFC: Antonio Rüdiger - Líder de la defensa, el central alemán ya se encuentra recuperado de la lesión que lo mantuvo fuera de acción por 8 partidos. Ante el benfica fue titular y disputó los 90 minutos.

DFC: Dean Huijsen - El ex-Bournemouth lleva 18 encuentros disputados en la actual Liga y ha marcado un gol. A pesar de que el central no atraviesa su mejor momento, se espera que sea titular.

LI: Álvaro Carreras - En su primera temporada como jugador blanco, el lateral zurdo de 22 años se ha consolidado en el equipo titular por delante de Fran García y de Ferland Mendy.

MD: Arda Güler - Con 20 años, el turco se ha no se ha perdido un solo partido en lo que va de la Liga y si bien disputó 85 minutos en la ida ante Benfica, todo indica que Arbeloa volverá a confiar en él.

MC: Federico Valverde - Seis asistencias y un gol en la actual Liga para el motor del equipo y uno de los grandes referentes de la plantilla. Tras las recuperacione Arnold y Carvajal, ha vuelto a su posición en el centro del campo

MC: Aurélien Tchouaméni - El ex-Mónaco aporta equilibrio y recuperación en la mitad del campo. Es imprescindible para Arbeloa ya se jugando como ancla o en el doble pivote. En 21 partidos de Liga aún no ha conseguido participar en ningún gol de su equipo.

MI: Eduardo Camavinga - La versatilidad del jugador francés de 23 años le da opciones a Arbeloa en el mediocampo e incluso alternativas para la defensa. Ha partiicpado en 18 partidos en LaLiga, consiguiendo sumar un gol.

DC: Kylian Mbappé - Ausente en la última jornada liguera frente a Real Sociedad, el emblema merengue vuelve a la titularidad. Lleva 23 goles y es el goleador absoluto del certamen.

DC: Vinícius Júnior- El brasileño saltará al campo en El Sadar luego de ser el centro de la polémica por un nuevo episodio de presunto racismo en el encuentro de Champions ante el Benfica. En Lisboa marcó y se vio una versión mejorada del jugador.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga.

Delanteros: Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Así se vería la formación de Osasuna (4-3-3)

Portero: Sergio Herrera.

Defensas: Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán.

Centrocampistas: Torro, Victor Muñoz, Moncayola.

Delanteros: Rubén Garcia, Budimir, Aimar Oroz.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP