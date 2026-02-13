La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar a la Real Sociedad
El Real Madrid está segundo a un punto del FC Barcelona en la clasificación de LaLiga y no quiere perderle pisada por más irregular que sea su andar. Esta jornada tendrán en frente a una Real Sociedad que viene de jugar la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic Club.
La posible alineación del Real Madrid vs Real Sociedad
POR: Thibaut Courtois- Una muralla con reflejos elite, atajadas acrobáticas, gran comando del área y salida con balón. Uno de los mejores porteros del mundo, seguro en 1v1.
LD: Trent Alexander-Arnold - El lateral derecho sumó minutos en el partido frente al Valencia y se espera que sea desde la partida por sobre el canterano David Jiménez y por sobre Dani Carvajal, que ha perdido mucho terreno en la consideración de Arbeloa.
DFC: Raúl Asencio - Rápido, fuerte en duelos aéreos y 1v1, buena lectura y agresivo. Promesa con mentalidad de líder, mejora en salida de balón y pases largos.
DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.
LI: Álvaro Carreras - Defensivo sólido, gran potencia física, intercepciones, tackles y llegada en ataque. Fuerte en 1v1 defensivo, encaja en sistemas ofensivos y dinámicos.
MD: Arda Güler - El jugador turco es creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.
MC: Federico Valverde - El comodín ha vuelto al mediocampo y espera permanecer en esta posición, que es la que mejor le sienta para mostrar todos sus dotes.
MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.
MI: Eduardo Camavinga - El jugador francés es uno de los jugadores más versátiles del equipo: puede jugar como pivote, interior o incluso como lateral izquierdo.
DC: Vinícius Jr. – El desequilibrio total. Su duelo por la banda será la principal vía de escape del Madrid; si está inspirado, el ataque blanco es imparable.
DC: Kylian Mbappé- El goleador francés cuenta con una velocidad explosiva, regate imparable, finalización clínica y asistencias. Uno de los mejores del planeta, goleador letal y versátil en flancos. Es el líder de goleo en España.
Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold
Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler
Delanteros: Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
Así se vería la alineación de la Real Sociedad (4-2-3-1)
Portero: Álex Remiro
Defensas: Sergio Gómez, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu
Mediocampistas: Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi
Volantes ofensivos: Gonçalo Guedes, Carlos Soler, Pablo Marín
Delantero: Mikel Oyarzabal.
