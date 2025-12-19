La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse al Sevilla

El Real Madrid viene de clasificarse con lo justo a los octavos de final de la Copa del Rey y buscará cerrar el 2025 de la mejor manera en casa contra los dirigidos por Matías Almeyda, que llegan en buena forma.

El equipo blanco tiene varias bajas pero recuperará a jugadores como Fran García, quien ya cumplió su partido de sanción frente al Alvés.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Thibaut Courtois - El guardameta belga es la única certeza en la retaguardia. Su actuación será fundamental para sostener a un equipo que ha perdido solidez defensiva en la última semana.

LD: Federico Valverde - El 'Halcón' se sacrifica nuevamente. Ante la falta de efectivos, el uruguayo deberá ocupar el carril derecho, aportando su inagotable despliegue físico tanto en defensa como en ataque.

DFC: Dean Huijsen - El central español se mantendrá en el once inicial. Una vez recuperado de su lesión, tuvo minutos frente a Alavés y jugó el partido completo de Copa en Talavera. Huijsen deberá volver al nivel que mostró en sus primeros partidos para hacer que la defensa blanca sea más sólida.

DFC: Antonio Rüdiger - El jefe de la defensa. Sin Militao ni Alaba, el alemán debe multiplicar su liderazgo y contundencia para organizar una línea defensiva que ya no da garantías. Volverá al once tras no jugar en Copa.

LI: Fran García - Vuelve tras cumplir su fecha de suspensión por liga luego de la roja frente al Celta de Vigo. Jugó ante el Talavera y es el único disponible en este puesto.

MCD: Aurélien Tchouaméni - El ancla del equipo. Su presencia física será clave para ganar los duelos en el mediocampo y proteger a la defensa central.

MC: Arda Güler - Ante las bajas, el turco asume galones en la creación. Su visión de juego y talento para el último pase son la esperanza para conectar con los delanteros.

MC: Jude Bellingham - El todoterreno inglés deberá liderar el ataque desde segunda línea. Su llegada al área y capacidad goleadora son urgentes ante la necesidad de resultados.

ED: Rodrygo - El brasileño debe dar un paso al frente. Su regate y asociación son necesarios para desequilibrar el partido por la banda derecha. En lo últimos partidos está teniendo más minutos.

DC: Vinícius Jr. - El brasileño todavía no arregló su continuidad y necesita volver a marcar para demostrar que está en un buen nivel y merece lo que pidió para renovar. Llegará descansado tras no jugar en Copa.

DC: Kylian Mbappé - Está a nada de ser el máximo goleador del Real Madrid en un año natural, rompiendo todas las marcas de Cristiano Ronaldo. Tan solo le falta un gol para empatar con el portugués. Viene de marcarle al Talavera.

CF Talavera v Real Madrid - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Rodrygo

Delanteros: Vinicius y Kylian Mbappé.

Así se vería la alineación del Sevilla (5-3-2)

Sevilla FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Andrés Castrín, Nemanja Gudelj, Fabio Cardoso, Oso, José Ángel Carmona

Mediocampistas: Batista Mendy, Djibril Sow, Lucien Agoumé

Delanteros: Alexis Sánchez y Miguel Sierra.

