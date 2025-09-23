La probable alineación titular de Tigres para enfrentar al Atlas

Se llegó a la mitad del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y esta semana hay jornada doble. Para esta Fecha 10, Tigres recibe al Atlas en el Estadio Universitario, este miércoles 24 de septiembre, donde los regios tratarán de volver al camino del triunfo tras tres empates consecutivos.

¡EMPATE EN CU! 🔥



Pumas y Tigres reparten puntos, en un partido que tuvo un cierre bastante apretado para ambos lados. pic.twitter.com/EVzxVFwiC5 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 21, 2025

En la jornada anterior, los universitarios evitaron la derrota ante los Pumas al empatar 1-1 de último momento en CU, con tanto del argentino Ángel Correa, luego que su compatriota Nico Ibáñez fallara un penal ante el cancerbero tico Keylor Navas. La U es sexta de la tabla general con 16 unidades.



Por otro lado, fieles a su estilo, los Rojinegros también vienen de igualar 1-1 frente al Mazatlán en el Estadio El Encanto. En el tiempo añadido seguían perdiendo hasta que llegó una pena máxima que pudo concretar el serbio Uros Djurdjevic. Los Zorros son antepenúltimos con apenas siete puntos.

A LO ATLAS🔴⚫🟣✅✅



Con un penal de último minuto, Atlas empató 1-1 con Mazatlán en la jornada 9 del Apertura 2025, ambos conjuntos tienen varias jornadas sin ganar. #LigaBBVA #AtlasFC #MazatlanFC #Apertura2025 pic.twitter.com/cG4e15fgcC — Pasion Football (@HugoYaezVelasco) September 20, 2025

Su último enfrentamiento acabó 2-1 a favor de los regios en el Volcán a través de los tantos del argentino Juan Brunetta y Ozziel Herrera, con Rivaldo Lozano descontando por la visita.



Aquí está la posible alineación de Tigres para el encuentro:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE TIGRES

Ángel Correa | Jam Media/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – Nadie puede quitarle la titularidad al argentino que ha sido fundamental en distintas ocasiones. Hace poco El Patón llegó a 200 arcos imbatidos, un gran logro.

Defensa: Rómuo Zwarg – El brasileño sigue siendo de toda la confianza del técnico argentino Guido Pizarro. El timonel encontró la forma de darle mayor relevancia como central que como contención.

Defensa: Juan Purata – Tras mucho tiempo comiendo banca, por fin el canterano se ha ganado estar en el esquema inicial. Su buen nivel lo ha llevado a ser considerado material de selección.

Lateral izquierdo: Marco Farfán – El mexicoamericano arribó como un refuerzo necesario, así que es posible no sacarlo del esquema inicial pese a la recuperación de Jesús Angulo, que era inamovible en el puesto hasta antes de su lesión.

Lateral derecho: Jesús Garza – Desde la fecha pasada se mencionaba que Javier Aquino ya podía reaparecer, mas no fue convocado. El canterano podría arrancar siempre y cuando lo decida el técnico sino veremos al oaxaqueño de vuelta.

Pivote: Fernando Gorriarán – El charrúa estaría conectando la defensa con el ataque, manteniéndose fijo gracias a su buena distribución del esférico.

Pivote: Bernardo Parra – A los felinos les urge completar los minutos de menores si no quieren quedarse sin puntos. Por ello, ante un rival a modo como los tapatíos, hay posibilidades de mandarlo al campo otra vez.

Mediocentro: Juan Brunetta – Al argentino le tocó entrar de cambio en la fecha pasada, así que ahora le tocaría ser titular colocado por detrás de los atacantes.

Extremo izquierdo: Sebastián Córdova – Otro que le tocó empezar en el banquillo ante los capitalinos, pero ahora podría ser inicial, pensando en la jornada doble que hay por delante.

Extremo derecho: Diego Laínez – Factor se ha afianzado más desde que Guido tomó la dirección técnica. Se ha convertido en un elemento peligroso, tanto que volvió al radar de la selección.

Delantero: Ángel Correa – Encabezando el eje del ataque estaría el delantero argentino, al que le tocó jugar un poco más atrasado la fecha pasada. Con cuatro goles espera aumentar su cuota contra los rojinegros.

Diego Laínez | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación titular de Tigres (4-2-3-1):



Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfán, Juan Purata, Rómulo Zwarg, Jesús Garza

Mediocampistas: Nando Gorriarán, Bernardo Parra, Juan Brunetta

Delanteros: Sebastián Córdova, Diego Laínez, Ángel Correa

Suplentes: Juan Vigón, ‘Gacelo’ López, Nico Ibáñez, Ozziel Herrera, Jesús Angulo, Felipe Rodríguez, Vladimir Loroña, Uriel Antuna, Joaquim Pereira, Marcelo Flores

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE ATLAS (5-4-1):

Uros Djurdjevic 'Djuka' | Sergio Mejia/GettyImages

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Róber Pier, Adrián Mora, Gaddi Aguirre, Rivaldo Lozano, Gustavo Ferrareis

Mediocampistas: Aldo Rocha, Víctor Ríos, Gustavo del Prete, Diego González

Delantero: Uros Djurdjevic

Suplentes: Paulo Ramírez, Mateo García, Ponchito González, Jesús Serrato, Matheus Dória, Sergio Hernández, Carlos Orrantia, José Martín, César Ramos

