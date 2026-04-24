La posible alineación titular de Tigres para enfrentar al Mazatlán

La fase regular del Clausura 2026 llega a su fin. Tigres, en el octavo lugar de la clasificación, es decir, arañando el último boleto a la Liguilla, se enfrenta a un eliminado y próximamente desaparecido Mazatlán en el Volcán Universitario, este sábado 25 de abril, sin embargo, no se puede confiar, ya que entre semana los morados vencieron 3-2 al bicampeón Toluca.



Durante la semana, la U de Nuevo León se enfrentó al Atlas, uno de sus rivales en la lucha por estar en la Fiesta Grande, sin embargo, no pudieron pasar del cero, dividiendo unidades. No obstante, durante el compromiso el capitán uruguayo Fernando Gorriarán recibió una tarjeta amarilla, la quinta del semestre, por lo que está suspendido y no estará presente para medirse a los mazatlecos.



Aquí está la posible alineación de los felinos:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE TIGRES

Jesús Garza | Simon Barber/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – El Patón deberá ser fundamental bajo el arco si quiere que su escuadra se meta en la Fiesta Grande. Entre semana no tuvo mucho trabajo.

Defensa: Joaquim Pereira – Pese a recibir algunas críticas las últimas semanas, ha mostrado algo de mejoría defendiendo bien y siendo peligroso en el juego aéreo.

Defensa: Juan Purata – El canterano tuvo que ver desde el banquillo el empate entre semana, pero es posible que el brasileño Rómulo Zwarg sea regresado al mediocampo, así que llegaría su oportunidad de hacer presencia en la zaga.

Lateral izquierdo: Jesús Angulo – El juego pasado, El Stitch fue regresado a su rol natural y ante la falta de gente para desarrollar dicha tarea, se quedaría fijo debido a su experiencia.

Lateral derecho: Jesús Garza – De elogio lo que ha hecho el canterano hasta ahora. Ha sido partícipe de todos los encuentros del semestre, siempre de inicio.

Pivote: César Araújo – Llegó para este semestre buscando fortalecer el mediocampo, sobre todo en el tema defensivo. Aún está lejos de las expectativas, pero podría cambiar las opiniones si sobresale en la recta final.

Pivote: Rómulo Zwarg – Con la suspensión de Fernando Gorriarán, le tocaría estar en el mediocampo, acompañando en la generación del juego.

Mediocentro: Juan Brunetta – Si los felinos realmente quieren ingresar a la Liguilla necesitan encontrar la mejor versión del argentino, que es el hombre diferente. Aquí también podría entrar el argentino Ángel Correa, como ocurrió la fecha pasada.

Extremo izquierdo: Ozziel Herrera – Con el ‘reglamento de menores’ cumplido, el técnico argentino Guido Pizarro no necesita hacer más modificaciones en su once. El atacante ha encontrado un grato nivel en la recta final de la fase regular.

Extremo derecho: Diego Laínez – Para muchos fue injusto que Factor no fuera considerado con la selección para el Mundial pese a ser sin duda, uno de los mejores en su posición.

Delantero: Ángel Correa – Debido a la importancia del encuentro, el argentino aparecería desde el arranque para mostrar su magia. Si este vuelve a fungir detrás del ‘9’ como la jornada pasada en vez de Juan Brunetta, el uruguayo Rodrigo Aguirre podría comandar el ataque.

Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta | Simon Barber/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Tigres (4-2-3-1)



Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Rómulo Zwarg, Joaquim Pereira, Jesús Garza

Mediocampistas: César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta

Delanteros: Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Laínez

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE MAZATLÁN (5-4-1)

Brian Rubio | Jam Media/GettyImages

Portero: Ricardo Rodríguez

Defensas: Mauro Zaleta, Jair Díaz, Ángel Leyva, Facundo Almada, Sebastián Santos

Mediocampistas: Josué Ovalle, Said Godínez, Yoel Bárcenas, Dudu Teodora

Delantero: Brian Rubio

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