La posible alineación titular de Tigres para enfrentarse al Pachuca

El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y la Jornada 14 nos regala un enfrentamiento de poder a poder en el Estadio Universitario.

Los Tigres, que llegan con la moral por las nubes tras su espectacular victoria de 5-3 sobre Necaxa, buscarán afianzar su lugar en la liguilla y demostrar por qué son uno de los planteles más temibles del futbol mexicano.

Enfrente tendrán a los Tuzos del Pachuca, un equipo que, fiel a su estilo, es dinámico y siempre complicado. El conjunto hidalguense intentará dar un golpe de autoridad en San Nicolás de los Garza y sumar tres puntos vitales.

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación de Tigres vs Pachuca: jugador por jugador

POR: Nahuel Guzmán - El 'Patón' es el líder, capitán y la garantía bajo los tres palos. Su experiencia en partidos importantes y su juego con los pies son fundamentales para la salida felina.

LI: Jesús Ángel Garza - El canterano felino tomará la banda derecha. Su velocidad y energía le permiten ser una opción fiable en la rotación, aportando solidez defensiva y proyección.

DFC: Jesús Angulo - El 'Stitch' aporta velocidad y una excelente salida de balón con pierna zurda desde la zaga central, siendo clave para el estilo de juego de los universitarios.

DFC: Joaquim - El central brasileño es la fuerza y el pilar en el juego aéreo. Su contundencia en la marca y su anticipación serán vitales para frenar a los atacantes hidalguenses.

LD: Javier Aquino - Un veterano que se desempeña con oficio por la banda izquierda. Su incansable recorrido y su inteligencia táctica le dan seguridad a la defensiva.

Tigres UANL v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MCD: Romulo - El ancla del equipo. El mediocampista brasileño es el encargado de la recuperación, el equilibrio y la primera distribución del juego.

MD: Jonathan Herrera - Un extremo rápido y desequilibrante que buscará explotar su velocidad por la banda derecha y generar peligro con sus diagonales.

MC: Juan Francisco Brunetta - El cerebro del equipo. El argentino es el encargado de filtrar pases, manejar los hilos del ataque y tiene una gran llegada al área rival.

MC: Fernando Gorriarán - El uruguayo es el motor y el 'box-to-box' del equipo. Su incansable recorrido, garra y llegada desde segunda línea le darán un plus de intensidad al mediocampo.

MI: Ángel Correa - La estrella y el jugador más desequilibrante. Su habilidad en el uno contra uno, su visión de juego y su capacidad de gol son la principal amenaza felina.

DC: Nicolás Ibáñez - El 'Toro' apunta a ser la referencia en punta. Su capacidad para presionar, su juego de espaldas y su infalible olfato goleador dentro del área lo convierten en un reemplazo de lujo.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Así se vería la formación de Tigres (4-1-4-1)

Portero : Nahuel Guzmán

: Nahuel Guzmán Defensas : Jesús Ángel Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Javier Aquino

: Jesús Ángel Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Javier Aquino Mediocentro : Romulo

: Romulo Mediocampistas : Jonathan Herrera, Juan Francisco Brunetta, Fernando Gorriarán, Ángel Correa

: Jonathan Herrera, Juan Francisco Brunetta, Fernando Gorriarán, Ángel Correa Delantero: Nicolás Ibáñez

Así se vería la formación de Pachuca (4-2-3-1)

Los Tuzos no podrán contar con el defensa Sergio Barreto, quien fue expulsado en el último encuentro. Se espera que Víctor Guzmán tome su lugar en la zaga central.

Portero : Carlos Moreno

: Carlos Moreno Defensas : Brian Garcia, Luis Rodríguez, Víctor Guzmán, Jorge Berlanga

: Brian Garcia, Luis Rodríguez, Víctor Guzmán, Jorge Berlanga Mediocampistas : Pedro Pedraza, Alan Bautista

: Pedro Pedraza, Alan Bautista Mediapuntas : Robert Kenedy, Luis Quiñones, Oussama Idrissi

: Robert Kenedy, Luis Quiñones, Oussama Idrissi Delantero: Enner Valencia

Los felinos buscarán aprovechar su localía para seguir escalando posiciones, pero los Tuzos son un rival que nunca se rinde y que buscará llevarse puntos del 'Volcán'.

Más noticias sobre la Liga MX