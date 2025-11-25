La posible alineación titular de Tigres para enfrentarse a Tijuana

Una vez pasado el Play In, los Xolos de Tijuana avanzaron a los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, en donde enfrentarán a los Tigres de la UANL, primero como locales en el Estadio Caliente, en donde buscarán sacar buenos dividendos para cerrar en casa de los universitarios.

La Jauría viene de derrotar tres goles por uno a los Bravos de Juárez en el partido de repesca gracias a los goles de Mourad Daoudi, Gilberto Mora y Ezequiel Bullaude, mientras que los de La U se enfrentaron en un amistoso a los Alebrijes de Oaxaca y los vencieron cuatro goles por uno con anotaciones de Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez, Ángel Correa e Iván López.

La última ocasión en la que estas escuadras se vieron las caras en una instancia definitoria, fue la liguilla del Clausura 2017, cuando ambos disputaron semifinales y ahí los Tigres ganaron cuatro por cero en el global a los Xolos, 2-0 en casa y 2-0 en suelo fronterizo.

La posible alineación de Tigres vs Tijuana

POR: Nahuel Guzmán - Este arquero cerró el torneo regular como uno de los mejores del campeonato, aunque ya es habitual en él. Los Tigres concibieron 0.9 por partido en promedio y gran parte de esto fue posible gracias al 'Patón'.

LD: Javier Aquino - No pareciera que Javier tiene 35 años, jugó 16 de 17 partidos y además participó con dos asistencias en el campeonato. Es un hombre que gusta de pedir siempre la pelota en salida.

DFC: Joaquim - Este central siempre es sinónimo de seguridad, además, cuando todo el equipo va al frente, siempre aparece como opción de tres cuartos de cancha hacia adelante, a tal grado que tuvo 12 disparos a portería en el torneo.

DFC: Jesús Angulo - El mexicano no ha sido el más consistente del equipo, a tal grado de tener solo 9 partidos disputados, sin embargo, su experiencia siempre será vital para una instancia de matar o morir.

LI: Marco Farfán - Este exjugador del FC Dallas llegó a darle un refresco al equipo y en esta campaña pudo hacer dos tantos siempre viniendo desde atrás. Será importante en el once titular para esta liguilla.

MD: Rómulo - Si bien su posición predilecta es llegando más desde el centro del campo, en algunas ocasiones se coloca más pegado a la banda derecha y no desentona. Tiene gran ida y vuelta, además de mucha capacidad de crear oportunidades de gol.

MCD: Fernando Gorriarán - El uruguayo es un jugador silencioso, si bien no hizo goles o dio asistencias, es de los hombres con más contacto con la pelota, además de siempre mantenerse en una zona donde puede sacar disparos de larga distancia.

MC: Diego Laínez - Lo de este jugador durante la temporada fue de locura. Volvió a retomar el nivel al que nos tenía acostumbrados y eso lo hizo convertirse en uno de los mejores jugadores del equipo.

MI: Ozziel Herrera - En 15 partidos disputados marcó cuatro goles y dio dos asistencias, será importante su llegada desde la banda izquierda para surtir de pelota a los delanteros que llegan encendidos.

DD: Juan Brunetta - Tuvo un cierre de torneo de locura, ya que en los últimos cinco partidos marcó cuatro tantos, dio dos pases de gol y hasta se dieron tiempo de descansarlo en la última fecha contra San Luis para que llegara a tono a esta instancia.

DI: Ángel Correa - Llegó con bombo y platillo y no decepcionó en lo absoluto. Máximo goleador del equipo con ocho tantos y máximo asistidor con cuatro pases de gol, un revulsivo que le hacía falta al equipo.

Así se vería la formación de Tigres (4-4-2)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán

Centrocampistas: Rómulo, Diego Laínez, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera

Delanteros: Juan Brunetta, Ángel Correa

Así se vería la formación de Tijuana (4-4-2)

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Kevin Castañeda, Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Vega

Centrocampistas: Ramiro Arciga, Iván Tona, Jesús Gómez, Domingo Blanco

Delanteros: Gilberto Mora, Mourad Daoudi

