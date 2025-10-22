La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse al Querétaro

El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y la Jornada 14 nos presenta un duelo de contrastes en el Estadio Corregidora.

Las Chivas de Guadalajara, que viven su mejor momento del torneo, reciben a un Querétaro que necesita levantarse de un golpe durísimo para mantener vivas sus aspiraciones de play-in.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega con la moral por las nubes tras sumar su cuarta victoria consecutiva al vencer 2-0 a Mazatlán FC. En cambio, los Gallos Blancos sufrieron una dolorosa derrota en la jornada anterior, cayendo por un contundente 4-0 en su visita al líder Toluca.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La posible alineación de Chivas vs Querétaro: jugador por jugador

POR: Raul Rangel - El 'Tala' se ha consolidado como el guardián del arco rojiblanco. Su seguridad y reflejos serán claves para mantener el cero ante un rival que buscará sorprender.

DFC: Jose Castillo - Jugando como stopper por derecha en la línea de tres, su velocidad y anticipación le dan mucha solidez a la zaga del Rebaño Sagrado.

DFC: Luis Romo - El líder de la defensa. Actuando como líbero, su experiencia, calidad en la salida y voz de mando son fundamentales para el sistema de Milito.

DFC: Diego Campillo - El central por izquierda. Aporta fuerza en la marca y buen juego aéreo, completando una defensa que ha ganado mucha confianza en los últimos partidos.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

CAR: Bryan Gonzalez - El 'Cotorro' es una de las grandes revelaciones del torneo. Dueño del carril derecho, viene de anotar en el último partido y su proyección ofensiva es un arma constante.

MC: Omar Govea - El ancla del mediocampo. Es el encargado del equilibrio, la recuperación y el primer pase limpio desde el fondo.

MC: Fernando González - El 'Oso' es el motor del equipo. Su incansable recorrido y capacidad para presionar en campo rival son vitales para la intensidad que busca el técnico.

CAR: Richard Ledezma - El carrilero por izquierda. Su calidad técnica y visión de juego le permiten ser un generador de fútbol desde la banda, además de cumplir con el sacrificio defensivo.

Guadalajara v Charlotte FC - Leagues Cup Phase One | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

ED: Efrain Alvarez - El talento y la chispa por la banda derecha. Es el encargado de filtrar pases, buscar el uno contra uno y generar opciones de gol.

DC: Armando Gonzalez - La 'Hormiga' es el hombre gol del Rebaño. Viene de anotar de penal ante Mazatlán y, con siete tantos, es el referente ofensivo del equipo.

EI: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es el jugador más talentoso y desequilibrante del equipo, parece estar listo para regresar a la titularidad tras su lesión. Su inteligencia para moverse por todo el frente de ataque y su capacidad para asociarse lo hacen indispensable.

Así se vería la formación de Chivas (3-4-3)

Portero : Raul Rangel

: Raul Rangel Defensas : Jose Castillo, Luis Romo, Diego Campillo Del Campo

: Jose Castillo, Luis Romo, Diego Campillo Del Campo Mediocampistas : Bryan Gonzalez, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma

: Bryan Gonzalez, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma Delanteros: Efrain Alvarez, Armando Gonzalez, Roberto Alvarado

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Así se vería la formación de Querétaro (4-1-4-1)

Los Gallos Blancos buscarán reponerse de la goleada sufrida ante Toluca y probablemente saldrán con un esquema ordenado para intentar cerrar espacios y competir en el mediocampo.

Portero : Guillermo Allison

: Guillermo Allison Defensas : Jaime Gómez, Daniel Reyes, Santiago Homenchenko, Omar Mendoza

: Jaime Gómez, Daniel Reyes, Santiago Homenchenko, Omar Mendoza Mediocentro : Angel Zapata

: Angel Zapata Mediocampistas : Lucas Rodriguez, Rodrigo Bogarin, Eduardo Armenta, Jonathan Perlaza

: Lucas Rodriguez, Rodrigo Bogarin, Eduardo Armenta, Jonathan Perlaza Delantero: Ali Avila

Los rojiblancos parten como favoritos, pero no deberán confiarse ante un equipo que saldrá a jugarse todo en el Estadio Corregidora.

Más noticias sobre la Liga MX