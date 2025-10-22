Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse al Querétaro

El Rebaño Sagrado llega en estado de gracia con cuatro victorias consecutivas, buscando afianzarse en la liguilla ante unos Gallos Blancos heridos tras ser goleados
El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y la Jornada 14 nos presenta un duelo de contrastes en el Estadio Corregidora.

Las Chivas de Guadalajara, que viven su mejor momento del torneo, reciben a un Querétaro que necesita levantarse de un golpe durísimo para mantener vivas sus aspiraciones de play-in.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega con la moral por las nubes tras sumar su cuarta victoria consecutiva al vencer 2-0 a Mazatlán FC. En cambio, los Gallos Blancos sufrieron una dolorosa derrota en la jornada anterior, cayendo por un contundente 4-0 en su visita al líder Toluca.

La posible alineación de Chivas vs Querétaro: jugador por jugador

POR: Raul Rangel - El 'Tala' se ha consolidado como el guardián del arco rojiblanco. Su seguridad y reflejos serán claves para mantener el cero ante un rival que buscará sorprender.

DFC: Jose Castillo - Jugando como stopper por derecha en la línea de tres, su velocidad y anticipación le dan mucha solidez a la zaga del Rebaño Sagrado.

DFC: Luis Romo - El líder de la defensa. Actuando como líbero, su experiencia, calidad en la salida y voz de mando son fundamentales para el sistema de Milito.

DFC: Diego Campillo - El central por izquierda. Aporta fuerza en la marca y buen juego aéreo, completando una defensa que ha ganado mucha confianza en los últimos partidos.

CAR: Bryan Gonzalez - El 'Cotorro' es una de las grandes revelaciones del torneo. Dueño del carril derecho, viene de anotar en el último partido y su proyección ofensiva es un arma constante.

MC: Omar Govea - El ancla del mediocampo. Es el encargado del equilibrio, la recuperación y el primer pase limpio desde el fondo.

MC: Fernando González - El 'Oso' es el motor del equipo. Su incansable recorrido y capacidad para presionar en campo rival son vitales para la intensidad que busca el técnico.

CAR: Richard Ledezma - El carrilero por izquierda. Su calidad técnica y visión de juego le permiten ser un generador de fútbol desde la banda, además de cumplir con el sacrificio defensivo.

ED: Efrain Alvarez - El talento y la chispa por la banda derecha. Es el encargado de filtrar pases, buscar el uno contra uno y generar opciones de gol.

DC: Armando Gonzalez - La 'Hormiga' es el hombre gol del Rebaño. Viene de anotar de penal ante Mazatlán y, con siete tantos, es el referente ofensivo del equipo.

EI: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es el jugador más talentoso y desequilibrante del equipo, parece estar listo para regresar a la titularidad tras su lesión. Su inteligencia para moverse por todo el frente de ataque y su capacidad para asociarse lo hacen indispensable.

Así se vería la formación de Chivas (3-4-3)

  • Portero: Raul Rangel
  • Defensas: Jose Castillo, Luis Romo, Diego Campillo Del Campo
  • Mediocampistas: Bryan Gonzalez, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma
  • Delanteros: Efrain Alvarez, Armando Gonzalez, Roberto Alvarado
Así se vería la formación de Querétaro (4-1-4-1)

Los Gallos Blancos buscarán reponerse de la goleada sufrida ante Toluca y probablemente saldrán con un esquema ordenado para intentar cerrar espacios y competir en el mediocampo.

  • Portero: Guillermo Allison
  • Defensas: Jaime Gómez, Daniel Reyes, Santiago Homenchenko, Omar Mendoza
  • Mediocentro: Angel Zapata
  • Mediocampistas: Lucas Rodriguez, Rodrigo Bogarin, Eduardo Armenta, Jonathan Perlaza
  • Delantero: Ali Avila

Los rojiblancos parten como favoritos, pero no deberán confiarse ante un equipo que saldrá a jugarse todo en el Estadio Corregidora.

