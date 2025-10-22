La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse al Querétaro
El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y la Jornada 14 nos presenta un duelo de contrastes en el Estadio Corregidora.
Las Chivas de Guadalajara, que viven su mejor momento del torneo, reciben a un Querétaro que necesita levantarse de un golpe durísimo para mantener vivas sus aspiraciones de play-in.
El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega con la moral por las nubes tras sumar su cuarta victoria consecutiva al vencer 2-0 a Mazatlán FC. En cambio, los Gallos Blancos sufrieron una dolorosa derrota en la jornada anterior, cayendo por un contundente 4-0 en su visita al líder Toluca.
La posible alineación de Chivas vs Querétaro: jugador por jugador
POR: Raul Rangel - El 'Tala' se ha consolidado como el guardián del arco rojiblanco. Su seguridad y reflejos serán claves para mantener el cero ante un rival que buscará sorprender.
DFC: Jose Castillo - Jugando como stopper por derecha en la línea de tres, su velocidad y anticipación le dan mucha solidez a la zaga del Rebaño Sagrado.
DFC: Luis Romo - El líder de la defensa. Actuando como líbero, su experiencia, calidad en la salida y voz de mando son fundamentales para el sistema de Milito.
DFC: Diego Campillo - El central por izquierda. Aporta fuerza en la marca y buen juego aéreo, completando una defensa que ha ganado mucha confianza en los últimos partidos.
CAR: Bryan Gonzalez - El 'Cotorro' es una de las grandes revelaciones del torneo. Dueño del carril derecho, viene de anotar en el último partido y su proyección ofensiva es un arma constante.
MC: Omar Govea - El ancla del mediocampo. Es el encargado del equilibrio, la recuperación y el primer pase limpio desde el fondo.
MC: Fernando González - El 'Oso' es el motor del equipo. Su incansable recorrido y capacidad para presionar en campo rival son vitales para la intensidad que busca el técnico.
CAR: Richard Ledezma - El carrilero por izquierda. Su calidad técnica y visión de juego le permiten ser un generador de fútbol desde la banda, además de cumplir con el sacrificio defensivo.
ED: Efrain Alvarez - El talento y la chispa por la banda derecha. Es el encargado de filtrar pases, buscar el uno contra uno y generar opciones de gol.
DC: Armando Gonzalez - La 'Hormiga' es el hombre gol del Rebaño. Viene de anotar de penal ante Mazatlán y, con siete tantos, es el referente ofensivo del equipo.
EI: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es el jugador más talentoso y desequilibrante del equipo, parece estar listo para regresar a la titularidad tras su lesión. Su inteligencia para moverse por todo el frente de ataque y su capacidad para asociarse lo hacen indispensable.
Así se vería la formación de Chivas (3-4-3)
- Portero: Raul Rangel
- Defensas: Jose Castillo, Luis Romo, Diego Campillo Del Campo
- Mediocampistas: Bryan Gonzalez, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma
- Delanteros: Efrain Alvarez, Armando Gonzalez, Roberto Alvarado
Así se vería la formación de Querétaro (4-1-4-1)
Los Gallos Blancos buscarán reponerse de la goleada sufrida ante Toluca y probablemente saldrán con un esquema ordenado para intentar cerrar espacios y competir en el mediocampo.
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Jaime Gómez, Daniel Reyes, Santiago Homenchenko, Omar Mendoza
- Mediocentro: Angel Zapata
- Mediocampistas: Lucas Rodriguez, Rodrigo Bogarin, Eduardo Armenta, Jonathan Perlaza
- Delantero: Ali Avila
Los rojiblancos parten como favoritos, pero no deberán confiarse ante un equipo que saldrá a jugarse todo en el Estadio Corregidora.
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.