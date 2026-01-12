La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Deportivo La Coruña

El Atlético de Madrid tiene por delante un duelo de alto riesgo tras su caída en la Supercopa frente al Real Madrid: visitará al Deportivo La Coruña en Riazor por los octavos de final de la Copa del Rey en un choque que promete ser vibrante.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Juan Musso - El argentino está teniendo minutos de manera frecuente ante los problemas físicos de Jan Oblak y se espera que vuelva a ser desde la partida en este compromiso copero.

Juan Musso of Club Atletico de Madrid looks on during the... | Nicolò Campo/GettyImages

LD: Marcos Llorente - El todoterreno. Aunque su posición natural es el medio, su físico privilegiado le permite cubrir el lateral derecho con profundidad y repliegue constante.

DFC: Marc Pubill - El joven defensor aporta altura (1.90m) y contundencia. Su juego aéreo será clave para defender las jugadas a balón parado.

DFC: Dávid Hancko - El central eslovaco es la salida limpia desde atrás. Su zurda educada es fundamental para iniciar la transición ofensiva que busca Simeone.

LI: Matteo Ruggeri - Un lateral izquierdo con gran proyección ofensiva. Su capacidad para llegar a línea de fondo y centrar buscará conectar con los dos tanques en punta.

MD: Giuliano Simeone - El hijo del "Cholo" se ha ganado el puesto a base de garra y desborde. Aporta un sacrificio defensivo innegociable y electricidad por la banda.

MC: Koke - El capitán y brújula. Todo el juego del Atlético pasa por sus botas; deberá imponer su ritmo para evitar que el medio campo rival domine.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

MC: Conor Gallagher - El pulmón inglés. Su energía inagotable es el complemento perfecto para Koke, encargado de la presión alta y de romper líneas con conducciones.

MI: Álex Baena - El talento creativo. Partiendo desde la izquierda pero con tendencia a ir hacia el centro, es el encargado de filtrar el último pase y generar caos entre líneas.

DC: Alexander Sørloth - El "Vikingo" llega en racha tras marcar ante la Real Sociedad y el Real Madrid. Su juego de espaldas y potencia física fijarán a los centrales rivales.

DC: Julián Álvarez - La "Araña" ofrece movilidad total. No es un 9 estático; bajará a recibir, caerá a bandas y buscará el espacio para su letal remate.

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Juan Musso

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente

Centrocampistas: Álex Baena, Koke, Conor Gallagher, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Así se vería la alineación del Deportivo La Coruña (4-2-3-1)

Portero: Álvaro Fernández

Defensas: Adrià Altimira, Lucas Noubi, Arnau Comas, Giacomo Quagliata

Centrocampistas: Diego Villares, Mario Soriano

Volantes ofensivos: Luismi Cruz, Yeremay Hernández, David Mella

Delanteros: Stoichkov

