La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Deportivo La Coruña
El Atlético de Madrid tiene por delante un duelo de alto riesgo tras su caída en la Supercopa frente al Real Madrid: visitará al Deportivo La Coruña en Riazor por los octavos de final de la Copa del Rey en un choque que promete ser vibrante.
La posible alineación del Atlético de Madrid
POR: Juan Musso - El argentino está teniendo minutos de manera frecuente ante los problemas físicos de Jan Oblak y se espera que vuelva a ser desde la partida en este compromiso copero.
LD: Marcos Llorente - El todoterreno. Aunque su posición natural es el medio, su físico privilegiado le permite cubrir el lateral derecho con profundidad y repliegue constante.
DFC: Marc Pubill - El joven defensor aporta altura (1.90m) y contundencia. Su juego aéreo será clave para defender las jugadas a balón parado.
DFC: Dávid Hancko - El central eslovaco es la salida limpia desde atrás. Su zurda educada es fundamental para iniciar la transición ofensiva que busca Simeone.
LI: Matteo Ruggeri - Un lateral izquierdo con gran proyección ofensiva. Su capacidad para llegar a línea de fondo y centrar buscará conectar con los dos tanques en punta.
MD: Giuliano Simeone - El hijo del "Cholo" se ha ganado el puesto a base de garra y desborde. Aporta un sacrificio defensivo innegociable y electricidad por la banda.
MC: Koke - El capitán y brújula. Todo el juego del Atlético pasa por sus botas; deberá imponer su ritmo para evitar que el medio campo rival domine.
MC: Conor Gallagher - El pulmón inglés. Su energía inagotable es el complemento perfecto para Koke, encargado de la presión alta y de romper líneas con conducciones.
MI: Álex Baena - El talento creativo. Partiendo desde la izquierda pero con tendencia a ir hacia el centro, es el encargado de filtrar el último pase y generar caos entre líneas.
DC: Alexander Sørloth - El "Vikingo" llega en racha tras marcar ante la Real Sociedad y el Real Madrid. Su juego de espaldas y potencia física fijarán a los centrales rivales.
DC: Julián Álvarez - La "Araña" ofrece movilidad total. No es un 9 estático; bajará a recibir, caerá a bandas y buscará el espacio para su letal remate.
Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)
Portero: Juan Musso
Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente
Centrocampistas: Álex Baena, Koke, Conor Gallagher, Giuliano Simeone
Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Así se vería la alineación del Deportivo La Coruña (4-2-3-1)
Portero: Álvaro Fernández
Defensas: Adrià Altimira, Lucas Noubi, Arnau Comas, Giacomo Quagliata
Centrocampistas: Diego Villares, Mario Soriano
Volantes ofensivos: Luismi Cruz, Yeremay Hernández, David Mella
Delanteros: Stoichkov
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo