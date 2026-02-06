Uno de los duelos más esperados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, es el que disputará el Club América contra los Rayados del Monterrey este sábado 7 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes, esto en medio de una serie de movimientos en las oncenas de ambas escuadras.

Para los azulcremas ha sido un arranque de torneo de muchas emociones, los resultados no han acompañado del todo, tienen jugadores que no pueden recuperarse de sus lesiones y se han dado salidas que no estaban en el script y que podrían representar una curva mucho más larga de adaptación.

Mientras que para La Pandilla la situación no es tampoco la esperada, ya que con la salida de Germán Berterame están a la espera de un buen centro delantero, que en este caso será Uros Durdevic, para que el equipo pueda acrecentar su capacidad goleadora.

Djuka: "Con este equipazo van a venir los goles". pic.twitter.com/2Kedn284dk — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 4, 2026

La posible alineación de América vs Monterrey

POR: Luis Ángel Malagón - Contra el Olimpia de Honduras el arquero azulcrema volvió a fallar en el único gol que les hicieron, así que tendrá que poner más atención en esos pequeños detalles para sobresalir.

LD: Kevin Álvarez - El lateral derecho americanista volvió a demostrar por qué es titular indiscutible tanto en liga como en Concachampions. Difícilmente alguien le quitará ese puesto como titular el resto de campaña.

DFC: Sebastián Cáceres - En el último juego contra los Rayos la pelota estuvo en poder del América, así que el uruguayo no tuvo mucha injerencia. Ganó un par de manos a mano y no mucho más.

DFC: Ramón Juárez - Seguro volverá a ser titular mientras Israel Reyes esté fuera por lesión. Ya jugó contra Necaxa y contra Olimpia, hasta teniendo la posibilidad de marcar un gol en Concachampions.

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

LI: Cristian Borja - Este es de esos jugadores sin reflectores, discreto, pero que siempre cumple. Juega todos los fines de semana y mucho más. Por ahí si tiene una oportunidad de ofender al rival lo hace y no desentona.

MD: José Zúñiga - La 'Pantera' ha venido a suplir algunas ausencias por lesión y lo ha hecho de gran forma. Hacer el trabajo de Alejandro Zendejas, quien es el mejor hombre de Coapa, no es tarea sencilla.

MCD: Rodrigo Dourado - En la Jornada 4 pudo participar con una asistencia para el gol de Brian Rodríguez y pareciera que está siendo del agrado de Jardine para mantenerse como titular en el medio campo.

MC: Jonathan dos Santos - Lleva dos juegos en banca y dos sin completar, por lo que pareciera que al técnico azulcrema no le ha convencido del todo este hombre, pero habrá que seguir probándolo y dándole su lugar.

MI: Brian Rodríguez - Apenas lleva dos partidos como titular en el Clausura 2026 y ya puso una asistencia y marcó un gol, todo esto suma para ganarse el puesto y hacerse acreedor a ser llamado el salvador azulcrema.

FBL-MEX-AMERICA-NECAXA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

MCO: Erick Sánchez - En este 2026 apenas ha jugado dos partidos, contra el Necaxa y contra el Olímpia, pero parece que está logrando el entendimiento con Dávila y serán la dupla goleadora del Ame.

DC: Víctor Dávila - No está Henry, no está Saint-Maximin, le da igual, lo meten y hace goles. Si tiene más minutos, levantará su nivel y su capacidad de frente al marco es algo que los de Coapa necesitan para sobresalir.

Así se vería la formación del América (4-4-2)

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja

Centrocampistas: Raúl Zúñiga, Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez

Delanteros: Erick Sánchez, Víctor Dávila

La posible alineación de Monterrey vs América

POR: Luis Cárdenas - Apenas suma un cero en su marco esta campaña, pero todo apunta a que será titular todo el semestre a menos que algo grave suceda, aunque pareciera que un sector de la afición no está convencido de esto.

LD: Ricardo Chávez - Si este hombre encuentra un pequeño resquicio para dar un pase de peligro lo hará. Es uno de los mejores hombres del equipo, aunque el foco no está en él.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

DFC: Carlos Salcedo - El 'Titán' pareciera estarse jugando su última carta y es que Domenec Torrent está barajando entre él, Stefan Medina o Luis Reyes, así que necesita salir a hacer buenos partidos para ganarse la titularidad.

DFC: Alonso Aceves - Apenas arrancaba el juego contra los Xolos de Tijuana y este hombre ya había marcado un gol en propia puerta. Ahora tendrá que darle la vuelta a la página para encarar este encuentro de alto voltaje.

LI: Gerardo Arteaga - Su último juego fue por demás discreto, parecía que no quería tocar la pelota y eso se reflejó en los apenas 35 toques que tuvo. Contra las Águilas no puedes hacerte chiquito si quieres sobresalir.

MD: Jesús Corona - Regatea, sirve pelotas, crea oportunidades de gol y está en constante duelo con los defensores rivales. Por alguna razón no juega los partidos completos o no los inicia, pero cuando lo hace sobresale del resto.

MCD: Fidel Ambríz - No jugó Concachampions seguramente para guardarlo para este duelo contra los azulcremas. Tendrá que afinar su puntería de cara al marco porque apenas completa un decadente 29% en precisión de disparos.

MC: Oliver Torres - Aunque la gente diga que los españoles juegan dos velocidades por debajo del resto del equipo, son calidad y para muestra las dos asistencias que tiene en apenas 290 minutos disputados.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

MI: Sergio Canales - Este es otro caso similar y es que en sus cuatro titularidades ya marcó contra Tijuana y dio asistencia contra Mazatlán. Sin duda que está para mucho más, pero el torneo es joven aún para calificarlo de otra forma.

DD: Roberto de la Rosa - El delantero mexicano tendrá que pelear un puesto con Martial por compartir cancha con Uros Durdevic, quien será el titular del equipo. Así que le restan un par de partidos para mostrarse.

DI: Anthony Martial - El tren está en marcha y todo apunta a que el ex Manchester United no tiene su boleto comprado. La confianza está, pero tendrá que trabajar en demasía por un puesto como titular.

Así se vería la formación del Monterrey (4-4-2)

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga

Centrocampistas: Jesús Corona, Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales

Delanteros: Roberto de la Rosa, Anthony Martial

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX