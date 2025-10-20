Las posibles alineaciones titulares del Arsenal y del Atlético de Madrid

La UEFA Champions League está de vuelta con su tercera jornada, donde el Arsenal y el Atlético de Madrid se verán las caras en el Emirates Stadium, este martes 21 de octubre, con los locales aspirando a mantener su paso perfecto.

Los Gunners han ganado sus primeros dos choques, apareciendo por ahora en el quinto peldaño de la clasificación. Primero derrotaron de visita 0-2 al Athletic Club gracias a las dianas del brasileño Gabriel Martinelli y el belga Leandro Trossard. Después, no desaprovecharon la oportunidad de jugar con su gente y doblegaron 2-0 al Olympiacos, con tantos de Martinelli y Bukayo Saka.



Con respecto a los Colchoneros, ya saborearon la derrota, pues en la primera jornada fueron superados 3-2 por el Liverpool en Anfield, pese a un doblete de Marcos Llorente. Sin embargo, los españoles supieron sacar su frustración al golear 5-1 al Eintracht Frankfurt en la segunda fecha, tras las anotaciones del italiano Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, el francés Antoine Griezmann y los argentinos Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Gabriel Martinelli and Bukayo Saka both score as Arsenal overcome Olympiacos in the Champions League 🔴 pic.twitter.com/Rku4DQkD18 — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 1, 2025

La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso de la International Champions Cup del 2018, acabando todo 1-1 en los 90 minutos, pero previo a ello, fueron rivales en las semifinales de la Europa League, con el brasileño nacionalizado español Diego Costa poniendo el único tanto en el Metropolitano, para dejar el 2-1 global a favor de los Colchoneros y llegar a la gran final.



Ambos equipos llegarán con bajas a este cotejo. Los del español Mikel Arteta tienen lesionados al capitán noruego Martin Odegaard, al extremo Noni Madueke, al alemán Kai Havertz y al brasileño Gabriel Jesús. En el caso de los hombres del argentino Diego Simeone, están fuera de acción el uruguayo José María Giménez, el estadounidense Johnny Cardoso y el argentino Thiago Almada.

96’ | Atleti 2-1 Eintracht



¡𝐘𝐀 𝐓𝐄𝐍𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄𝐀! ❤️🤍 pic.twitter.com/pkF445eOwN — Atleti Academia (@AtletiAcademia) September 30, 2025

Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

EL POSIBLE ONCE DEL ARSENAL

Gabriel Martinelli | James Gill - Danehouse/GettyImages

Portero: David Raya – El español ha sabido ganarse la titularidad siendo un hombre de confianza bajo el arco, además cuenta con buen juego de pies.

Defensa: Gabriel Magalhaes – El brasileño estuvo presente en la goleada sobre el Frankfurt recibiendo un cartón preventivo. Con su 1.90 metros de estatura deberá evitar a toda costa que generen peligro por el juego aéreo.

Defensa: William Saliba – Se repite la mancuerna de la segunda fecha. El francés deberá volverse una muralla junto a Magalhaes, ya que tendrán un duro rival enfrente con atacantes peligrosos como Griezmann y Álvarez.

Lateral izquierdo: Myles Lewis-Skelly – Si bien está la opción de optar por el italiano Ricardo Calafiori, el defensor funcionó en el choque pasado disputando los 90 minutos gracias a que es un todoterreno que pelea cada pelota.

Lateral derecho: Ben White – Toda la línea defensiva repetiría para este importante compromiso. Dependiendo las circunstancias, probablemente el defensa termine siendo relevado una vez más por el neerlandés Jurriën Timber.

Pivote: Martín Zubimendi – El español se encargará del trabajo sucio en el mediocampo, para así poder comenzar la creación del juego a través de sus buenas decisiones. También inició contra los griegos recibiendo la tarjeta amarilla.

Mediocentro: Declan Rice – Su presencia estaba en duda, ya que la semana pasada abandonó el terreno de juego contra el West Ham United por un dolor de espalda, pero alcanzó a recuperarse de forma satisfactoria.

Mediocentro: Mikel Merino – Con la lamentable ausencia del capitán Martin Odegaard, el español se encargara de orquestar el mediocampo, aprovechando su buena movilidad y dinámica para generar acciones de peligro.

Extremo izquierdo: Leandro Trossard – Tal como en la fecha pasada ante los alemanes, el belga se encargara de hacer daño por el costado izquierdo. Será fundamental que pueda abrir la rocosa defensa de los españoles.

Extremo derecho: Gabriel Martinelli – Esta posición podría generarle dudas a Mikel Arteta, ya que el brasileño anda en plan goleador durante la Champions League, pero está el regate y desborde de Bukayo Saka y la peligrosidad de Eberechi Eze.

Delantero: Viktor Gyokeres – El sueco no la está pasando nada bien con su selección, pero eso no quita que sea uno de los mejores ‘9’ de la actualidad. Sumado a ello, los otros centros delanteros están lesionados.

Eberechi Eze, Bukayo Saka | Mike Hewitt/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-3-3):



Portero: David Raya

Defensas: Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Declan Rice

Delanteros: Leandro Trossard, Victor Gyökeres, Gabriel Martinelli

EL POSIBLE ONCE DEL ATLÉTICO DE MADRID

Antoine Griezmann | Angel Martinez/GettyImages

Portero: Jan Oblak – El guardameta esloveno sigue consolidado como una de las principales figuras del equipo, ya que a pesar de tantos años como titular se mantiene en el mismo nivel siendo decisivo en muchas ocasiones.

Defensa: Clément Lenglet – Al francés le tocó descansar el pasado fin de semana debido a una expulsión, así que estará fresco para poder encarar este juego. Su juego posicional y anticipación deberán salir a lucir contra los ingleses.

Defensa: Robin Le Normand – El franco-español viene de marcar en el encuentro pasado y es uno de los elementos que ha disputado hasta ahora todos los partidos que ha afrontado el equipo.

Lateral izquierdo: Matteo Ruggeri – Si El Cholo Simeone necesita alguien veloz para poder poner un alto al rival, ahí entra el italiano, que sabe poner intensidad en toda jugada.

Lateral derecho: Marcos Llorente – Con su presencia se repite la misma línea defensiva de la jornada anterior. Gracias a su perfil meramente ofensivo, sabe cómo salir jugando y acompañar al resto, sin dejar de correr ningún segundo.

Mediocentro: Koke Resurrección – La jornada pasada le tocó ingresar de cambio, pero en esta ocasión iría de arranque. El capitán es el corazón del equipo y del mediocampo, aportando liderazgo. Más adelante, el argentino Nico González podría partir como su relevo.

Mediocentro: Pablo Barrios – Versátil y enérgico, de fuerte presencia, con capacidad para colocarse en la contención utilizando su anticipación y gran recorrido, además desde ahí da juego con sus buenos pases y visión de juego.

Extremo izquierdo: Giacomo Raspadori – Tal como en la fecha pasada, el italiano estaría presente en el costado izquierdo para hacer daño, esperando volver a convertir temprano para poder dar tranquilidad a sus compañeros.

Extremo derecho: Giuliano Simeone – También logró convertir el juego pasado, así que lo veríamos de inicio. Es un futbolista que puede desempeñar varios roles. Es peligro al frente y cuenta con gran sacrificio para temas defensivos.

Delantero: Antoine Griezmann – El francés es un elemento completo que puede desarrollarse en diferentes papeles como atacante. Una vez más fungiría como segundo ‘9’ detrás de La Araña.

Delantero: Julián Álvarez – El argentino tuvo un gran día contra el Frankfurt porque aparte de anotar se despachó con un doblete de asistencias. La Araña será la gran pesadilla para los Gunners.

Giuliano Simeone | Aitor Alcalde/GettyImages