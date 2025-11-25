Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Arsenal y el Bayern Múnich

La UEFA Champions League 2025/26 nos regala un choque de trenes en la Jornada 5. El Arsenal y el Bayern Múnich, los dos mejores equipos de la competición hasta el momento, ambos con paso perfecto de 12 puntos, en el Emirates Stadium.

El equipo de Mikel Arteta llega golpeado por una crisis de lesiones. A las bajas ya conocidas en ataque, se sumó la de Gabriel Magalhaes, quien se lesionó con Brasil, obligando al técnico a improvisar en la defensa y la delantera.

Por su parte, el Bayern de Vincent Kompany viaja a Londres con la incertidumbre sobre el estado de salud de su capitán Manuel Neuer y la probable baja de Serge Gnabry, además de la suspensión de Luis Díaz.

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

La posible alineación del Arsenal vs Bayern

POR: David Raya - El héroe bajo los tres palos. Su seguridad es una de las pocas certezas que tiene Arteta en este momento.

LD: Jurriën Timber - Recuperado de un corte en la pierna sufrido con su selección, el neerlandés ocupará la banda derecha, aportando solidez y salida limpia.

DFC: William Saliba - El mariscal solitario. Sin su socio Gabriel, el francés tendrá la inmensa responsabilidad de liderar la zaga y contener a Harry Kane.

DFC: Christian Mosquera - El "beneficiado" por la desgracia ajena. El joven defensor entra al quite para sustituir a Gabriel. Será su prueba de fuego en la élite europea.

LI: Myles Lewis-Skelly - Ante las dudas físicas de Calafiori (quien sufrió un golpe en la cadera), el canterano se perfila como titular por la izquierda, mostrando la profundidad de la plantilla gunner.

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

MCD: Martín Zubimendi - El equilibrio español. Su labor será fundamental para cortar los circuitos de pase del Bayern y proteger a una defensa inédita.

MC: Declan Rice - El motor del equipo. Tendrá que multiplicar esfuerzos para cubrir terreno y aportar llegada desde segunda línea ante la falta de delanteros.

MCO: Eberechi Eze - La creatividad en tres cuartos. Con la ausencia de Odegaard, el inglés es el encargado de la magia y el último pase.

ED: Bukayo Saka - El capitán en funciones ofensivas. Es la principal arma de ataque y buscará explotar la banda derecha para generar peligro constante.

EI: Leandro Trossard - El comodín belga partirá desde la banda, pero con libertad para pisar el área y aprovechar su gran golpeo de balón.

DC: Mikel Merino - La gran sorpresa táctica. Ante la ausencia de Havertz, Gabriel Jesus y Gyokeres, Arteta utilizará al español como un "falso 9" o referencia física para ganar balones aéreos y pivotar.

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurriën Timber, William Saliba, Christian Mosquera, Myles Lewis-Skelly

: Jurriën Timber, William Saliba, Christian Mosquera, Myles Lewis-Skelly Mediocampistas : Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze

: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard

La posible alineación del Bayern Múnich vs Arsenal

POR: Manuel Neuer - Es duda por una infección gastrointestinal. Si no se recupera a tiempo, Sven Ulreich o Daniel Peretz tomarán su lugar, pero se le esperará hasta el final.

LD: Josip Stanišić - El croata ofrece seguridad defensiva por la derecha, vital para frenar las incursiones de Trossard y Lewis-Skelly.

DFC: Dayot Upamecano - Potencia y velocidad. Su duelo físico con Merino y las coberturas a los extremos serán claves.

DFC: Jonathan Tah - El líder de la zaga bávara. Aporta experiencia y un juego aéreo dominante para neutralizar los centros al área.

LI: Tom Bischof - La apuesta joven por la izquierda. Tendrá la difícil tarea de bailar con la más fea: detener a Bukayo Saka.

FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - Bundesliga | Sebastian Widmann/GettyImages

MCD: Aleksandar Pavlović - La joya del mediocampo. Aporta salida limpia y control, siendo el nexo entre la defensa y el ataque.

MC: Leon Goretzka - El músculo y la llegada. Su presencia física será vital para ganar la batalla del medio ante Rice y Zubimendi.

ED: Michael Olise - Talento y desequilibrio. El francés regresa a Londres buscando ser una pesadilla con su regate y visión de juego.

MCO: Nicolas Jackson - Jugando detrás del punta, el senegalés aporta potencia y verticalidad, actuando como un segundo delantero que rompe líneas.

EI: Kingsley Coman - Ante la probable baja de Gnabry (golpe) y la suspensión de Luis Díaz, el experimentado extremo francés ocuparía la banda izquierda para aportar velocidad y desborde.

DC: Harry Kane - El regreso del rey del norte de Londres. El ex del Tottenham siempre tiene una motivación extra contra el Arsenal y es la máxima amenaza de gol.

FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - Bundesliga | Daniel Kopatsch/GettyImages

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero : Manuel Neuer (Duda)

: Manuel Neuer (Duda) Defensas : Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof

: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof Mediocampistas : Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka

: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka Medios Ofensivos : Michael Olise, Nicolas Jackson, Kingsley Coman

: Michael Olise, Nicolas Jackson, Kingsley Coman Delantero: Harry Kane

Un partido que definirá al líder absoluto del grupo, marcado por la supervivencia táctica de Arteta ante las lesiones y el poderío ofensivo de Kompany.

