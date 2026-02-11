Las posibles alineaciones titulares del Atlético de Madrid y del Barcelona

La Copa del Rey entra en su fase decisiva y nos regala un clásico moderno del fútbol español. Este jueves, el Riyadh Air Metropolitano se viste de gala para recibir al FC Barcelona en la ida de las semifinales.

El Atlético de Madrid llega con sed de venganza tras la eliminación del año pasado en esta misma instancia, pero con dudas tras su reciente tropiezo liguero ante el Betis; sin embargo, la goleada 5-0 que le propinaron a ese mismo rival en cuartos de final sigue fresca como prueba de su potencial.

En la otra esquina, el Barcelona de Hansi Flick es una máquina perfectamente engrasada. Líderes sólidos de LaLiga y con una racha de seis victorias consecutivas, los culés buscan dar el primer golpe en Madrid para encarrilar el pase a la final..

FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Barcelona

El mercado de invierno trajo caras nuevas que ya rinden. Rodrigo Mendoza, la joya llegada del Elche, apunta a la titularidad en un medio campo mermado por las lesiones de Barrios y Cardoso. Su visión de juego será vital para conectar con Ademola Lookman, otro refuerzo que ya sabe lo que es marcar en Copa.

POR: Jan Oblak – El guardián. En noches de Copa, Oblak suele crecerse. Su experiencia será fundamental para detener a la delantera más goleadora de España.

LD: Marcos Llorente – El comodín total. Ante la duda de Pubill, Llorente ocuparía el lateral derecho. Su despliegue físico es la mejor arma para intentar frenar la velocidad de Rashford.

DFC: Dávid Hancko – El mariscal eslovaco. Se ha erigido como el líder de la defensa. Su salida de balón limpia es oxígeno puro ante la presión alta que ejercerá el Barça.

DFC: Robin Le Normand – Asumiendo la baja de Giménez si no llega, o acompañando. Le Normand aporta contundencia aérea, vital para defender las jugadas a balón parado.

LI: Matteo Ruggeri – Profundidad italiana. Su duelo con Lamine Yamal será la clave del partido. Si logra contener al joven maravilla y obligarlo a retroceder, el Atleti ganará mucho terreno.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-FRANKFURT | OSCAR DEL POZO/GettyImages

MD: Giuliano Simeone – Intensidad pura. El 'Cholito' no negocia el esfuerzo. Su trabajo para ayudar al lateral y sus diagonales al espacio son herramientas muy valoradas por su padre en estos duelos trabados.

MC: Koke – El capitán. Sin Barrios, toda la responsabilidad de la gestión del juego recae en él. Deberá usar su experiencia para no verse superado por el dinamismo del medio campo culé.

MC: Rodrigo Mendoza – El debut de fuego. El joven fichaje invernal recibe la gran oportunidad. Su calidad técnica y desparpajo para pedir el balón pueden ser la sorpresa que desajuste al Barcelona.

MI: Álex Baena – El creativo. Partiendo desde la izquierda o interiorizando, Baena es quien pone la pausa y el último pase. Buscará la espalda de los pivotes rivales.

DC: Antoine Griezmann – El principito. Juega con libertad total. Su capacidad para bajar a recibir y lanzar a los compañeros es el termómetro ofensivo del equipo.

DC: Ademola Lookman – La bala. El fichaje de invierno aporta esa chispa y velocidad al espacio que tanto daño hace al Barça. Si tiene metros por delante, es letal.

Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | Fran Santiago/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Atlético de Madrid

La cesión de Marcus Rashford ha sido un éxito rotundo y puede ser clave este jueves ante la baja de Raphinha; mientras que la historia de superación de Marc Bernal continúa. Tras su larga lesión, el joven canterano ha ido ganando minutos y Flick podría darle la alternativa en un escenario grande.

POR: Joan García – El portero de LaLiga y de la Copa. Ha respondido con creces a la confianza. Su juego de pies es el primer eslabón de la construcción ofensiva de Flick y es inamovible para las esperanzas blaugranas.

LD: Jules Koundé – El cerrojo. (Si Pubill es duda en el otro lado, Koundé aquí es fijo). Su solidez defensiva permite liberar a Cancelo o Balde por la otra banda. Tendrá que vigilar a Lookman.

DFC: Eric García – Salida y anticipación. Flick confía en él para iniciar el juego. Su lectura será clave para interceptar los pases de Griezmann.

DFC: Ronald Araújo – La potencia. El uruguayo es el corrector. Su velocidad es el seguro de vida del Barça ante los contragolpes rojiblancos.

LI: João Cancelo – Primera gran prueba en su regreso a Barcelona. Su rol es meterse al medio campo para generar superioridad numérica. Si todo sale bien en defensa, en ataque es una grantía como amenaza constante con sus disparos y asistencias.

Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

MCD: Marc Bernal – El futuro es hoy. Flick le da los galones en la base de la jugada. Su inteligencia posicional recuerda a los grandes mediocentros de la Masía.

MC: Dani Olmo – El mago. Jugando como interior, tiene llegada y gol. Su capacidad para moverse entre líneas será un dolor de cabeza para Koke y Mendoza.

MC: Fermín López – Energía inagotable. Aporta presión, llegada y disparo. Es el encargado de romper el orden defensivo del Atleti con sus desmarques de ruptura.

ED: Lamine Yamal – La estrella. El jugador más desequilibrante del momento. Cada vez que toca el balón, pasan cosas. Buscará el uno contra uno contra Ruggeri constantemente.

EI: Marcus Rashford – El renacido. Desde la izquierda, el inglés ofrece diagonal y pegada. Su entendimiento con Lewandowski ha sido inmediato y letal.

DC: Robert Lewandowski – El 'killer'. No necesita participar mucho para decidir. Su oficio para fijar centrales y rematar de primera lo hace una amenaza permanente. Todo pinta como para ser el titular en partidos grandes.

FC Barcelona v Real Mallorca - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Rodrigo Mendoza, Álex Baena

Delanteros: Antoine Griezmann, Ademola Lookman

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Eric García, Ronald Araújo, João Cancelo

Mediocampistas: Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

