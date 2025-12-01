Las posibles alineaciones titulares del partido Barcelona vs Atlético de Madrid

Llegó una jornada doble más en esta campaña 2025/26 de LaLiga, misma que estará engalanada con el partido entre el Futbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, encuentro que se llevará a cabo este martes 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou como parte de la Jornada 19.

Estos equipos llegan a este encuentro con la firme convicción de sacar tres puntos para no perder posiciones en la zona alta de la clasificación general del balompié español, además, sabiendo que los blaugranas tienen dos partidos consecutivos sin poderle ganar a los colchoneros en su casa, tanto en liga como en Copa del Rey.

La posible alineación del Barcelona vs Atlético de Madrid

POR: Joan García - Pareciera que el mayor de los problemass del Barcelona se encuentra hoy en la portería. En Champions League le metieron tres goles y ante el Alavés tampoco pudo dejar su puerta a cero, pero a pesar de eso es indiscutible para Flick.

LD: Jules Koundé - El francés marcó gol en propia portería contra el Chelsea, pero eso no demerita su buen accionar cuando así se le solicita. Acierta el 96% de toques y su fortaleza física le ayuda en labores defensivas.

DFC: Pau Cubarsí - Este juvenil español cada partido muestra más talento y calidad, tiene un promedio de 90% de pases precisos por encuentro y eso le facilita al esquema de Flick poder salir con pelota deminada.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | James Gill - Danehouse/GettyImages

DFC: Eric García - Aunque en ocasiones juegue como un mediocampista defensivo, sus labores primordiales son como central; gusta de irse al frente y eso le ha valido hasta el momento marcar un gol y dar una asistencia.

LI: Alejandro Balde - Este hombre tiene mucha calidad en los pies, lo vimos contra el Chelsea en varias jugadas con pelota controlada, solo le falta ese último toque fino para ir al frente, situación que contra un equipo de tanta presión como es el Atleti, no le será sencillo.

MC: Frenkie de Jong - El holandés ha vuelto a entrenar con el grupo y podría ser titular de nuevo. Difícilmente te pierde una pelota y difícilmente te pierde un mano a mano, es por eso que el neerlandés es tanto del gusto del estratega blaugrana, ya que distribuye y además se mete como un central más cuando así se le requiere.

MC: Marc Casadó - Jugando como pivote es donde más tranquilo se le ve. Pareciera que su calidad no ha sido suficiente para verlo en el campo, aunque los fanáticos culés afirmen que debería tener más minutos este torneo.

MCO: Dani Olmo - Ante la lesión de Fermín López, podríamos ver a este hombre entrar como titular, esto a la espera de que Rashford no le gane la partida. Tiene un gol y dos asistencias en el campeonato liguero, nada despreciables para haber sido títular apenas en seis ocasiones.

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

ED: Lamine Yamal - En duelos más "bravos" es donde se necesita ver a jugadores de la calidad de Lamine destacar y contra el Chelsea no fue así. Si bien sus números son destacables, pareciera que la juventud le pesa a la hora buena.

EI: Raphinha - El brasileño volvió como titular frente al Alavés y no desentonó en lo absoluto, razón suficiente para volverlo a poner en el campo para probar de qué está hecho. Tiene poco más de 400 minutos disputados, pero eso le ha sido suficiente para ya tener una quinteta de asistencias y goles.

DC: Robert Lewandowski - Recuperado físicamente pareciera que no hay otro hombre gol como el polaco dentro del equipo, así que lo veremos en acción contra Giménez y Hancko, quienes no le harán la vida nada sencilla.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Barcelona

POR: Jan Oblak - Simeone ya ha dicho que pondrá a competir al esloveno contra Juan Musso, así que esta será una gran oportunidad para que demuestre una vez más su capacidad y se quede con ese puesto de una vez por todas.

LD: Nahuel Molina - Este jugador gusta por pedir la pelota en la salida, tiene control de la misma y mucha calidad en los pies, misma que se ve reflejada a la hora de distribuir al frente al sumar más de 87% de precisión en sus pases y 66% en cuando a centros realizados cuando va al frente.

Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | BSR Agency/GettyImages

DFC: José María Giménez - Te gana duelos terrestres, domina por el aire, es un todoterreno. Le dio la victoria a su equipo contra el Inter en Champions y si está bien físicamente, podría ser considerado uno de los mejores del planeta en su posición.

DFC: David Hancko - No es el futbolista más importante de la zaga defensiva, pero siempre es bueno tener un hombre como el eslovaco en el campo. Muerde, lucha y corre como pocos. Te gana muchos duelos defensivos y por arribas es implacable.

LI: Matteo Ruggeri - Contra el Inter completó el cien por ciento de sus pases durante el primer tiempo, lo cual hace refrendar el dato de más de 85% de pases completados esta campaña, además de que ya tiene una asistencia en LaLiga.

MD: Giuliano Simeone - Durante esta campaña el argentino ha participado en seis goles para su equipo, además de haber creado ya 12 oportunidades de gol para la causa colchonera, es muy peligroso de cara al marco rival.

MC: Pablo Barrios - Este hombre es el motor del medio campo rojiblanco, así como puede darte un pase clave en el último tercio, te recupera la pelota en zona defensiva, completando el 60% de sus duelos mano a mano.

Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Quality Sport Images/GettyImages

MC: Cono Gallagher - Diferente a lo que hace Barrios, el inglés sí tiene en la mente buscar ayudar a su equipo en labores de defensa en todo momento, de hecho en algunas ocasiones Simeone lo ha puesto como contención. Desde esa zona ha completado el 84% de sus acciones defensivass.

MI: Thiago Almada - Este joven de 24 años no ha sido el más recurrente en el once ideal colchonero, pero en apenas 7 partidos ha logrado sumar dos goles y una asistencia, por lo que podríamos verlo como titular.

DD: Julián Álvarez - La 'Araña' es el mejor jugador del Atlético por mucho y esos 7 tantos y dos pases para gol lo avalan. Crea muchas oportunidades propias y para sus compañeros, lo que lo hace un jugador por demás completo.

DI: Álex Baena - Todo apunta a que el español le está ganando la carrera a Marcus Thuram para quearse como delantero del equipo, esto a pesar de que su posición primordial es más pegado a la banda izquierda.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher

Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA