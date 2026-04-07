Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

Encuentro dos de tres y, por ahora, el más importante. La serie de cuartos de final de la Champions League puede quedar definida en este mismo partido si el Barcelona o el Atlético de Madrid logran una diferencia de goles amplia. De todas formas, estos equipos ya demostraron que pueden ofrecer sorpresas constantemente.

No hace falta ir muy lejos para recordarlo. En la Copa del Rey, el Colchonero se había asegurado un 4-0 en la ida y en la vuelta estuvo a punto de perderlo con un Barça que lo llevó a un 3-0. Al borde.

La posible alineación del Barcelona vs Atlético de Madrid

Robert Lewandowski, FC Barcelona | NurPhoto/GettyImages

POR: Joan García – Atento en todo momento. Está viviendo un presente soñado. Fue convocado a la selección de España y brilla en el Barça. Responde bien y está siempre pendiente de los remates largos a la espalda de la defensa.

LD: Jules Koundé – Regreso importante. Volvió a estar disponible en el partido por LaLiga, respondió bien y se perfila para ser titular nuevamente por su rigor defensivo, además de su solidez en los duelos de su sector.

DFC: Pau Cubarsí – Seguridad en salida. Si bien no tuvo su mejor actuación el sábado, suele mostrarse firme en la marca y preciso cuando el equipo arranca desde el fondo. Sigue sumando experiencia y es un jugador valioso para Hansi Flick.

DFC: Gerard Martín – Crecimiento constante. Protagonizó el momento más comentado del partido del sábado luego de un pisotón a Thiago Almada que podría haber terminado en roja de no haber sido anulado por el VAR. Este partido le devolverá la confianza que lo caracteriza en la zaga.

LI: Joao Cancelo – Lateral ofensivo. Se proyecta en ataque y participa en la generación de juego. De hecho, fue partícipe del segundo gol que marcó la victoria culé en el Metropolitano.

MC: Eric García – Función táctica. Se adapta a distintas posiciones y aporta equilibrio en el mediocampo según lo que demande el partido. Se perfila para ubicarse como volante defensivo para neutralizar el ataque colchonero.

MC: Pedri – Cerebro del equipo. Maneja los tiempos y distribuye con precisión. Cada intervención suya le da sentido al juego del equipo. Lleva dos goles y siete asistencias en LaLiga.

ED: Lamine Yamal – Talento diferencial. Tenerlo cerca de la pelota ya implica riesgo para cualquier defensa. Cuando entra en contacto, convierte cada jugada en una amenaza. Suma cinco goles y cuatro asistencias en esta Champions.

MCO: Fermín López – Irregular en su rendimiento. Alterna momentos de lucidez con otros en los que le cuesta meterse en el juego. Aun así, su valor está en la decisión para meterse en el área y rematar cada vez que encuentra una oportunidad.

EI: Marcus Rashford – Potencia por banda. Su velocidad le permite atacar espacios y estirar al rival. Golpeó al Atlético el sábado con el empate, apenas tres minutos después del tanto de Giuliano Simeone. Todavía le cuesta asociarse con el equipo, aunque igual genera situaciones.

DC: Robert Lewandowski – Gol asegurado. Vive del área y aparece en el momento justo para definir. Su ingreso en el partido del sábado por LaLiga le hizo bien luego del golpe por no clasificar con Polonia al Mundial, y lo reflejó con el tanto de la victoria a los 87 minutos.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Eric García, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford

Delantero: Robert Lewandowski

La posible alineación del Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Julian Alvarez, Atletico de Madrid | NurPhoto/GettyImages

POR: Jan Oblak – Seguridad garantizada. El arco estuvo bien cubierto en su ausencia, aunque la vuelta del esloveno cambia el panorama. Su presencia le devuelve más confianza a toda la defensa porque está acostumbrado a responder en momentos díficiles.

LD: Marc Pubill – Recuperado y listo. Diego Simeone suma una pieza importante con su vuelta porque es un jugador que puede desempeñarse como lateral o central sin inconvenientes. Se muestra firme en los duelos y tiene buena lectura para cerrar espacios cuando se lo necesita.

DFC: Robin Le Normand – Jerarquía defensiva. Fue creciendo con el correr de la temporada, ganando aplomo y firmeza partido a partido. Sostiene la última línea, aunque su principal desafío será controlar los arranques de Rashford.

DFC: Dávid Hancko – Firme y confiable. Hace una buena dupla con Le Normand, se complementan bien y sostienen la zaga con firmez. Juega al límite, anticipa, corrige y se anima a avanzar con la pelota cuando encuentra espacio, aportando carácter a la última línea.

LI: Matteo Ruggeri – Constancia con recompensa. Le da estabilidad al sector izquierdo y tiene facilidad para detener a Yamal porque sabe como perfilarse para reducir riesgos. Su recorrido es inagotable, va y viene durante todo el partido.

MC: Marcos Llorente – Energía permanente. Se mueve por todo el campo, aporta recorrido y pisa el área desde segunda línea. Tuvo una carga de minutos controlada con España y también descansó el sábado, por lo que llega recargado para sostener el ritmo durante todo el partido.

MC: Koke – Orden y experiencia. Cuando el Atlético logra imponer condiciones en el partido, suele ser a partir de su influencia. Marca los tiempos y, junto a Llorente, forma una dupla de primer nivel en la mitad de la cancha.

ED: Giuliano Simeone – Intensidad total. Vive su mejor momento con el Colchonero y se ganó ese lugar a base de constancia y disciplina. Trabaja la banda como pocos y viene de marcar el 1-0 con un gran desmarque y definición.

MCO: Antoine Griezmann – Conector ofensivo. Es la referencia del equipo y, de hecho, generó las situaciones más claras el sábado, aunque le faltó precisión en la definición. Su experiencia pesa y su nivel lo respalda, con dos goles y tres asistencias en esta Champions.

EI: Ademola Lookman – Verticalidad constante. Fue una de las grandes apuestas colchoneras y responde con rendimiento. Es especialista en atacar espacios y no necesita mucho para cambiar un partido. Registra un gol y una asistencia en tres partidos de esta Champions.

DC: Julián Álvarez – Referencia ofensiva. Llega descansado luego de su gran rendimiento con la selección argentina, donde incluso marcó, y también tuvo pausa en LaLiga justamente para preservarlo y tenerlo al 100% en este partido. Desde que recuperó el gol mejoró su desempeño general, con 8 tantos y 4 asistencias en 11 partidos de esta Champions.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-5-1)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman

Delantero: Julián Álvarez

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