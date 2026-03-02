Las posibles alineaciones titulares del partido Barcelona vs Atlético de Madrid

Las puertas del Spotify Camp Nou se abrirán este martes 3 de marzo para recibir el encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El encuentro de momento está en favor de los colchoneros gracias a un cuatro por cero que orquestaron en el primer encuentro de esta semifinal.

Ante la necesidad de ganar por tal cantidad de anotaciones este encuentro, cabe resaltar que la última ocasión que se gestó un 5-0 en favor de los culés frente a los rojiblancos fue el 24 de septiembre del 2011 en la Jornada 6 de LaLiga. En ese partido marcó David Villa, un autogol de Miranda y un hat-trick de Lionel Andrés Messi.

La posible alineación del Barcelona vs Atlético de Madrid

POR: Joan García - En el partido pasado colaboró en el autogol que marcó Eric García, pudo haber hecho más para quedarse con la pelota, pero no fue así. Saldrá con esa espinita al campo y tendrá que sacudírsela pronto.

LD: Jules Koundé - Este hombre no tuvo complicaciones en el encuentro pese a que les marcaron cuatro goles. Cuando se le requirió, participó de buena forma y siempre suele ser un eslabón más que firme en la oncena blaugrana.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

DFC: Pau Cubarsí - El español tuvo un partido para el olvido, pero fue el único que dio la cara tras el descalabro ya que marcó un gol que fue anulado por el VAR al minuto 52.

DFC: Ronald Araujo - Después de su recuperación mental, el uruguayo ha regresado de a poco sumando minutos y de hecho contra el Albacete, también en Copa del Rey, marcó un gol, así que tomará el lugar de Eric García que fue expulsado.

LI: Alejandro Balde - Si bien en su posición se han dado algunas rotaciones, esta podría ser una de sus últimas oportunidades para quedarse en el equipo, ya que ha sonado que en el próximo verano podría salir del equipo.

ED: Lamine Yamal - Tendrá que sacar a relucir por qué es llamado el mejor jugador joven del mundo y es que cuando la situación se pone compleja, suele esconderse, así que este partido es ideal para hacer crecer su historia.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTE | JOSEP LAGO/GettyImages

MCD: Marc Casadó - Con la baja de Frenkie de Jong y teniendo apenas de regreso en los entrenamientos a Pedri, este hombre comenzaría el juego en una oportunidad de oro para él.

MC: Fermín López - Esta campaña ha participado en 19 goles para la causa blaugrana, razón suficiente para poder aparecer en este encuentro, además venir en racha luego de marcar un golazo frente al Levante.

EI: Marcus Rashford - Ha tenido una buena participación en Copa del Rey, poniendo ya un gol y una asistencia frente Albacete y el Guadalajara.

MCO: Raphinha - El brasileño ha tenido grandes momentos, se lesionó y de a poco ha regresado, sin embargo, no ha participado en demasía en este certamen, pero su calidad será más que necesaria para darle la vuelta el juego.

DC: Ferran Torres - La punta del ataque la volverá a ocupar Ferran Torres, que está siendo el máximo goleador del equipo en lo que llevamos de temporada. En los 35 partidos que ha disputado entre todas las competiciones, suma 16 goles y una asistencia.

Así se vería la formación del Barcelona (4-5-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde

Centrocampistas: Lamine Yamal, Marc Casadó, Fermín López, Marcus Rashford; Raphinha

Delanteros: Ferran Torres

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

La posible alineación de Atlético de Madrid vs Barcelona

POR: Jan Oblak - Estuvo en el banquillo en la ida de este encuentro por decisión táctica de Simeone, pero en un duelo de alto impacto, tendrá que salir al campo para hacerse sentir. Ha salido a declarar situaciones complejas, pero su calidad no está en duda.

LD: Nahuel Molina - Fue uno de los mejores hombres en la ida, dio una asistencia para el tanto de Griezmann y aunque venía sumando pocos minutos, apareció y lo hizo de gran manera. Repetirá sí o sí.

DFC: Marc Pubill - El central colchonera está segura con el español al mando. Te completa 80% de pases en promedio por partido, va bien por aire y es de lo más limpio que existe. No va mucho al frente, pero en su zona es líder.

DFC: David Hancko - El eslovaco, contrario a lo de Pubill, sí gusta de irse al frente y ya le marcó al Real Betis en Copa del Rey, de hecho contra los blaugranas tuvo tres disparos a puerta de mucho peligro.

Atletico Madrid v Club Brugge - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

LI: Matteo Ruggeri - Tiene dos partidos al hilo dando asistencia en todas las competencias y es pieza clave en las aspiraciones del 'Cholo' para hacerse con un título esta campaña, además de ser el más lúcido en defensa con la pelota en los pies.

MD: Giuliano Simeone - Es de los máximos goleadores del equipo en LaLiga y ya le marcó al Real Betis en Copa del Rey. El último tercio del campo es su zona de mayor peligro, a tal grado de tener más de 30 toques en esa área en el encuentro de ida.

MCD: Koke - Este jugador es la experiencia en el mediocampo rojiblanco. Tuvo un inicio de año complicado sin muchos minutos a cuestas, pero ha retomado el camino y pese a vivir sus últimos momentos, siempre se entrega como pocos.

MCO: Johnny Cardoso - No ha sido titular indiscutible, pero parece que Simeone quiere darle minutos y en Champions League apareció y marcó gol en el cuatro por uno contra el Brujas, así que posiblemente repita titularidad.

MI: Ademola Lookman - El nigeriano no ha tenido participación en el certamen liguero, pero en Champions y Copa del Rey se ha hecho sentir, a tal grado que marcó un tanto y dio una asistencia en el encuentro anterior de este campeonato.

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | DeFodi Images/GettyImages

DD: Antoine Griezmann - Dicen que su futuro está escrito y se irá al Orlando City, pero antes de esto buscará disputar una final y aparecerá en el campo. Marcó el primer gol en la ida y siempre aparece cuando se le necesita.

DI: Julián Álvarez - Este es otro que aparentemente se irá al terminar la temporada, así que esta sería su última oportunidad de campeonar. Es brillante y siempre que la pelota pase por sus pies, habrá peligro.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL ESPAÑOL