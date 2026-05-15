Las posibles alineaciones titulares del Chelsea y el Manchester City para la final de la FA Cup

La final de la FA Cup pone frente a frente a dos equipos que buscan su primer trofeo de la temporada. El Chelsea y Manchester City se enfrentarán en Londres, más precisamente en Wembley, y tanto Calum McFarlane como Pep Guardiola saben que tendrán que salir a la cancha con su mejor once. Claro, dentro de los jugadores que están disponibles.

Del lado de los Blues, Jamie Gittens, Estevao y Jesse Derry son bajas confirmadas, así como la suspensión de Mykhailo Mudryk por doping positivo, quien estará fuera de las canchas por cuatro años. Del lado de los Citizens, la única posible baja es Rodri, especialmente luego de las declaraciones del DT, donde indicó que no sabe si el español estará en condiciones para disputar el encuentro. ¿Será una táctica de distracción?

Chelsea vs Manchester City - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

La posible alineación del Chelsea

POR: Robert Sánchez - Sufrió un fuerte golpe en el partido contra el Liverpool que derivó en su reemplazo. De todas maneras, todo se perfila para que vuelva a jugar en esta final. El Chelsea lo necesita.

LD: Reece James - El regreso de un grande. Ya sumó minutos el lunes y se notó que el equipo, con el en la cancha, encuentra otra jerarquía. Se mueve por su lateral de punta a punta asi como también se mete por adentro para cortar los ataques rivales.

DFC: Wesley Fofana - Persigue a los delanteros hasta no dejarles salida y recuperar la pelota. Contra el Liverpool jugó uno de sus mejores partidos del año y hasta confundió a Giorgi Mamardashvili para facilitarle el gol a Enzo Fernández.

DFC: Tosin Adarabioyo - Parte con su altura a favor. Se acomoda de manera impecable en el área y no desespera cuando lo presionan.

LI: Marc Cucurella - Lateral y extremo. Corre de punta a punta con la pelota colaborando con cada uno de los sectores de la cancha. Es un titular habitual por su manera de generar una dinámica distinta de juego.

MC: Andrey Santos - Perfila para ser titular en la final. Le gusta arriesgarse en las jugadas, por más díficil que parezca el pase o el despeje. Eso puede jugarle a favor o en contra; en general le termina dando más frescura al mediocampo.

MC: Moisés Caicedo - Pasa buena parte del partido solucionando las pequeñas falencias que deja el equipo. A veces parece un defensor más porque juega más retrasado que su compañero. De todas maneras, cuando se lo necesita, aparece rápidamente en el frente de ataque.

MP: Enzo Fernández - Cinco reconvertido a nueve. Así como Cucurella va y viene entre defensa y ataque, Enzo muta entre mediocampista y delantero. El capitán le da otra opción de pase al resto de sus compañeros y tiene una lectura de juego que le permite descifrar donde estar parado para ser de ayuda.

MP: Cole Palmer - Con el ingles pareciera que no está participando demasiado del partido hasta que, de repente, se inventa un pase de primer nivel que le deja el gol servido a su compañero (o a el mismo). Lleva nueve goles en la temporada de la Premier.

MP: Pedro Neto - Obliga a retroceder a equipos completos. Lleva cinco goles y cuatro asistencias en esta campaña gracias a su manera desfachatada de atacar los espacios.

DC: Joao Pedro - Es el nueve que todo equipo sueña. No por nada hay rumores que ya lo vinculan al Barcelona. Contra el Forest metió una chilena espectacular que resume bastante bien su estilo fútbolistico. Marcó 15 goles en lo que va de la Premier.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Joao Pedro, Chelsea | Chelsea Football Club/GettyImages

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Reece James, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella

Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Mediapuntas: Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: Joao Pedro

La posible alineación del Manchester City

POR - Gianluigi Donnarumma - Tiene 27 años y su experiencia se nota, aunque no termina de enamorar al 100% en los clubes por donde pasa. Tiene momentos en los que se complica solo en las salidas o intentando manejar la pelota con los pies, pero lo compensa con atajadas extraordinarias. Lleva 15 porterías invictas en lo que va de la temporada.

LD - Matheus Nunes - Guardiola encontró un lateral que se adapta a la perfección a su sistema de juego. Pica al espacio y se suma al ataque citizen cuando entra en ritmo. Ya suma cinco asistencias en la Premier y convirtió el carril derecho en su lugar en el mundo.

DFC - Abdukodir Khusanov - Reflejos sobresalientes. Desde lejos anticipa las posibles jugadas de los delanteros rivales y avanza para evitar que se acerquen a su área. Pep lo empuja a jugar al límite y el uzbeko responde de manera brillante.

DFC - Marc Guéhi - Tiene una mala manía de disfrutar jugando al límite y, muchas veces, le termina jugando una mala pasada. Lo positivo es que se da cuenta rápidamente del error y lo subsana en la jugada siguiente. Su llegada acomodó a una defensa que venía sufriendo bastante.

LI - Nico O'Reilly - Su sistema de juego es raro, para bien. Arranca de lateral y termina llegando a áreas ajenas de un minuto para el otro. De hecho, ya metió cinco goles y repartió tres asistencias en 28 titularidades. Guardiola disfruta muchísimo de su desempeño y, por eso, se gana su lugar en el once inicial.

MC - Bernardo Silva - Experiencia y conocimiento. El equipo, de a poco, ya empezó a asumir que le quedan pocos partidos vestido de celeste y él también lo sabe por lo que vive cada partido como si fuera el último, dejando todo en cada paso que da.

MC - Rodri - Es la principal duda del entrenador a raíz de su lesión en la ingle. Por supuesto que al hincha, a Pep y al equipo les encantaría contar con el y, de estar al nivel, estará entre los titulares. Rodri le da otra dinámica al equipo e incluso una motivación extra cuando las cosas no van como quieren.

MP - Antoine Semenyo - Desde su llegada construyó una conexión instantánea con Erling Haaland y convirtió al ataque citizen en una máquina imparable. Tiene 16 goles en su haber desde que comenzó su año en Manchester.

MP - Rayan Cherki - Su objetivo es traer el caos y arrasar con lo que pasa por su camino. Es un jugador que tiende más a lo colaboritivo y a raiz de ello lleva 12 asistencias en 19 partidos. También hace lo propio y, así, marcó ya 4 goles. Todos sus partidos terminan con algún elogio sea de los propios hinchas o incluso de los rivales.

MP - Jérémy Doku - Encara todo el tiempo y convierte los mano a mano en la pesadilla de los laterales rivales. Está mostrando su mejor nivel del año y lleva cinco goles y cinco asistencias.

DC - Erling Haaland - Está constantemente en el área, esperando el momento exacto para lastimar o asociarse con el resto del equipo. Es el máximo goleador de la Premier hasta ahora, con 26 goles.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Bernardo Silva, Rodri

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

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