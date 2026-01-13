Las posibles alineaciones titulares del partido Chelsea vs Arsenal

El Chelsea y el Arsenal protagonizan este miércoles un derbi de Londres de alto voltaje en la ida de las semifinales de la Carabao Cup. Tras superar con contundencia sus compromisos de FA Cup el fin de semana, ambos equipos buscan dar el primer paso hacia Wembley en Stamford Bridge.

Para los Blues, este partido marca el debut de Liam Rosenior ante un rival de la élite tras asumir el cargo en medio del caos institucional que terminó con la salida de Enzo Maresca. El Chelsea viene de golear 5-1 al Charlton Athletic, rompiendo una racha de cinco partidos sin ganar, pero la prueba ante los Gunners será el verdadero termómetro de esta nueva etapa.

El Arsenal, por su parte, llega en un momento dulce. Los de Mikel Arteta suman ocho victorias en sus últimos nueve partidos, incluyendo una aplastante victoria 4-1 sobre el Portsmouth donde Gabriel Martinelli brilló con un 'hat-trick'. Además, los del norte de Londres encadenan ocho partidos sin perder ante sus vecinos del oeste.

Portsmouth v Arsenal - Emirates FA Cup Third Round | David Price/GettyImages

¿Cuáles son las bajas para el partido de Arsenal vs Chelsea?

En el bando local, la gran ausencia será Moisés Caicedo. El ecuatoriano cumple sanción por acumulación de tarjetas, una baja sensible en la medular. Sin embargo, Rosenior recupera a Marc Cucurella tras su suspensión y se espera que Cole Palmer, Reece James y Malo Gusto regresen al once tras descansar por precaución el fin de semana. Siguen fuera Mykhaylo Mudryk (sanción), Romeo Lavia y Levi Colwill.

En el Arsenal, la narrativa gira en torno a la portería. Kepa Arrizabalaga se perfila como titular ante su exequipo, manteniendo su rol de portero de copas. En ataque, aunque Kai Havertz ya tuvo minutos tras su lesión, el sueco Viktor Gyökeres apunta a la titularidad. La defensa tiene dudas con Hincapié y Calafiori tocados, lo que abriría la puerta al joven Myles Lewis-Skelly en el lateral izquierdo.

Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third Round | Darren Walsh/GettyImages

La posible alineación del Chelsea para el partido vs Arsenal

POR: Filip Jørgensen – El guardameta danés se mantiene como la opción para las copas. Tendrá mucho trabajo ante una delantera que lleva 13 partidos seguidos marcando fuera de casa.

LD: Malo Gusto – Regresa al once para aportar profundidad. Su duelo con Martinelli será una de las claves tácticas del partido.

DFC: Trevoh Chalobah – La experiencia en la zaga. Ante la baja de Colwill, Chalobah asume el liderazgo defensivo para frenar a Gyökeres.

DFC: Wesley Fofana – Potencia y recuperación. Necesita mostrar su mejor versión para corregir los espacios que pueda dejar el equipo en transición.

LI: Marc Cucurella – Vuelve tras suspensión. Su agresividad será vital para intentar secar a Bukayo Saka, la principal amenaza del Arsenal.

FBL-ENG-PR-FULHAM-CHELSEA | ADRIAN DENNIS/GettyImages

MCD: Reece James – La gran sorpresa táctica. Rosenior podría utilizar al capitán en el centro del campo (como sugiere la alineación probable) para suplir la baja de Caicedo y aportar músculo junto a Enzo.

MC: Enzo Fernández – El motor del equipo. Sin Caicedo, el argentino tendrá mayor responsabilidad en la salida de balón y el control del ritmo.

ED: Estêvão Willian – La joya brasileña ('Messinho'). Su descaro y regate son la esperanza del Chelsea para romper defensas cerradas.

MCO: Cole Palmer – El factor diferencial. Todo el peligro 'Blue' pasa por sus botas; llega descansado y con ganas de brillar en un partido grande.

EI: Pedro Neto – Velocidad al espacio. Su capacidad para atacar la espalda de los laterales será fundamental para los contragolpes.

DC: Liam Delap – Potencia en el área. El joven delantero buscará imponer su físico entre los centrales del Arsenal y aprovechar los centros de Gusto y Cucurella.

Fulham v Chelsea - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

La posible alineación del Arsenal para el partido vs Chelsea

POR: Kepa Arrizabalaga – El regreso a casa. El español, héroe en la tanda de penaltis ante el Palace, buscará reivindicarse en el estadio donde vivió sus momentos más difíciles.

LD: Jurriën Timber – Solidez garantizada. Su polivalencia le permite cerrar como tercer central o incorporarse al medio, dando libertad a los creativos.

DFC: William Saliba – El muro francés. Indiscutible en el eje de la zaga, su velocidad es el seguro de vida de Arteta ante los balones largos.

DFC: Gabriel Magalhães – Contundencia aérea. Fundamental en ambas áreas, su sociedad con Saliba es una de las mejores del mundo.

LI: Myles Lewis-Skelly – La oportunidad del canterano. Ante las dudas físicas de Calafiori e Hincapié, el joven inglés ocuparía el carril izquierdo.

Portsmouth v Arsenal - Emirates FA Cup Third Round | Stuart MacFarlane/GettyImages

MCD: Declan Rice – El equilibrio. Regresa al once para dominar la medular y proteger a la defensa ante las transiciones de Palmer y Neto.

MC: Mikel Merino – Trabajo y llegada. Se espera que acompañe a Rice para ganar los duelos físicos en el medio campo.

MCO: Martin Ødegaard – El capitán y cerebro. Buscará filtrar pases a la espalda de la improvisada defensa del Chelsea.

ED: Bukayo Saka – La estrella constante. Siempre peligroso por derecha, buscará el uno contra uno ante Cucurella constantemente.

EI: Gabriel Martinelli – En estado de gracia. Viene de marcar un 'hat-trick' ante el Portsmouth y llega con la confianza por las nubes.

DC: Viktor Gyökeres – El goleador. Aunque Havertz está de vuelta, el sueco se mantiene como la referencia para fijar a los centrales y finalizar jugadas.

Arsenal v Liverpool - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Filip Jørgensen

: Filip Jørgensen Defensas : Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella Mediocampistas : Reece James, Enzo Fernández

: Reece James, Enzo Fernández Volantes ofensivos : Estêvão Willian, Cole Palmer, Pedro Neto

: Estêvão Willian, Cole Palmer, Pedro Neto Delantero: Liam Delap

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero : Kepa Arrizabalaga

: Kepa Arrizabalaga Defensas : Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly

: Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly Mediocampistas : Declan Rice, Mikel Merino, Martin Ødegaard

: Declan Rice, Mikel Merino, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli

Un duelo vibrante donde el Chelsea buscará salvar su temporada a través de la copa, mientras el Arsenal quiere confirmar su candidatura a todo ganando en territorio enemigo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE