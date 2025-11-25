Luego de disputarse el Play-In, por fin quedó conformada la Liguilla por el título del Apertura 2025. De cualquier forma, la llave que ya estaba confirmada era la de Chivas frente a Cruz Azul, iniciando todo en el Estadio Akron para cerrar en el Estadio Olímpico Universitario.

Durante la fase regular, el Rebaño dominó gran parte del encuentro en La Fortaleza, pero terminó cayendo 1-2 ante La Máquina gracias a las dianas de los argentinos José Paradela y Carlos Rotondi, con Diego Campillo descontando.

Es hora de conocer las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

El posible once titular de Chivas

Armando González | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala tuvo un buen cierre en la fase regular, además con la selección mexicana sigue luchando arduamente para ser el titular en el Mundial 2026. Se espera que tenga un buen accionar en este importante partido.

Defensa: Luis Romo – Debes de haber cumplido con su partido de castigo, el sinaloense estaría listo para volver a la zaga central, donde ha sabido darle solidez a un equipo que sufrió en demasía al principio en la parte baja.

Defensa: José Castillo – Sin muchos reflectores, pero tampoco sin recibir críticas. Eso habla simplemente del buen trabajo del defensor, que cumple correctamente con su rol. Sabe salir jugando, lo que agrada al estratega.

Defensa: Daniel Aguirre – Con la sensible baja de Diego Campillo, el técnico argentino Gabriel Milito tiene que tomar una decisión y el mediocampista convertido en defensor desde este semestre es del agrado del estratega desde la pretemporada, llevando ventaja ante Gilberto Sepúlveda, con un nivel muy por debajo de lo esperado, y Miguel Tapias.

Interior izquierdo: Bryan González – Sin duda la directiva rojiblanca acertó con la contratación del Cotorro, que no ha hecho extrañar a Mateo Chávez. El defensa maneja muy bien su banda generando peligro constante con sus servicios.

Interior derecho: Richard Ledezma – Del mismo modo. Richi fue un acierto para la directiva tapatía porque ha sido de los más destacados, brindando asistencias y haciendo olvidar a uno de los favoritos de la afición: Alan Mozo.

Pivote: Rubén González – Bien merecido que en este semestre se pidiera continuamente ver al Oso en el terreno de juego, ya que no hay otro elemento con sus condiciones de recuperación. El equipo es otro sin él y eso les ha jugado en contra.

Pivote: Omar Govea – El tan criticado formado en Coapa no era bien visto por la afición, pero para el técnico se volvió una pieza importante desde pretemporada, aunque después vino una lesión. Ha cumplido con creces, aunque está la posibilidad de que Erick Gutiérrez sea el inicial.

Mediapunta: Efraín Álvarez – Todos los refuerzos de Chivas pesaron, tanto que todos llegaron a convertirse en titulares. El ex LA Galaxy se ha entendido bien con sus compañeros y su golpeo de pelota es un peligro latente.

Mediapunta: Roberto Alvarado – En el tiempo que El Piojo estuvo lesionado y poco antes de eso, Santiago Sandoval fue titular, pero posiblemente le tocará entrar de relevo porque el cuerpo técnico querrá ver de qué es capaz el extremo derecho que tiene gran experiencia en estas fases.

Delantero: Armando González – No podría ser otro. La Hormiga demostró su valía en este semestre al compartir el liderato de goleo. Desde hace un tiempo el equipo no contaba con un romperredes tan letal y se espera que continúe con la pólvora encendida para buscar el pase a semifinales.

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1):



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Luis Romo, José Castillo, Daniel Aguirre

Mediocampistas: ‘Cotorro’ González, ‘Oso’ González, Omar Govea, Richy Ledezma

Delanteros: Efraín Álvarez, ‘Hormiga’ González, ‘Piojo’ Alvarado

Suplentes: Óscar Whalley, Alan Mozo, ‘Tiba’ Sepúlveda, Mickey Tapias, Luis Olivas, Miguel Gómez, Santi Sandoval, Cade Cowell, Erick Gutiérrez, Javier Hernández, Hugo Camberos, Teun Wilke, Yael Padilla, Alan Pulido

El posible once titular de Cruz Azul

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Andrés Gudiño – Sin el titular colombiano Kevin Mier, le toca al arquero mexicano ser el guardián del arco, pero afortunadamente ya cuenta con experiencia previa para encarar partidos de esta índole.

Defensa: Gonzalo Piovi – Tras un tiempo fuera de acción por una lesión, por fin el argentino estaría listo para retomar su sitio en la zaga central, pero deberá hacer las cosas correctamente o podría ser reemplazado por Chiquete Orozco.

Defensa: Willer Ditta – El central colombiano es el hombre fuerte de la zaga, contando con un gran físico y velocidad para competirle a cualquiera. Tendrá una ardua tarea marcando al campeón de goleo del torneo.

Defensa: Erik Lira – El pivote cerraría la zaga central como ha sido en otros tantos partidos. Para muchos sus mejores cualidades se muestran cuando está en el centro del campo, mas ha demostrado ser alguien confiable en la parte baja.

Interior izquierdo: Carlos Rotondi – El argentino es un peligro contante por la banda izquierda, ya que siempre encuentra la forma para superar a sus rivales y hacer alguna acción de peligro, ya sea con sus centros, su pegada o intentando meterse hasta el área chica.

Interior derecho: Jorge Sánchez – Aun cuando es constantemente criticado, se ha ganado el respaldo del técnico argentino Nicolás Larcamón, pues sabe muy bien como encarar para adentrarse al área, sin olvidar que muchos de sus balones terminan convertidos en asistencias.

Mediocentro: Carlos Rodríguez – El mediocampista no funciona cuando está con la selección, pero con La Máquina es una de las piezas esenciales y eso es lo que le importa a la afición del equipo. Es un inamovible del esquema.

Mediocentro: Jeremy Márquez – En esta posición hay varias posibilidades. Desde Luka Romero hasta el polaco Mateusz Bogusz o Amaury García, pero posiblemente se le de chance al canterano rojinegro, que por algo llegó como fichaje para este semestre.

Mediapunta: Ignacio Rivero – El capitán uruguayo, que siempre genera algo, podría ser titular, gracias a la expulsión del argentino Lorenzo Faravelli en la última jornada. Esta la opción de Mateusz Bogusz, pero al no estar al nivel esperado y hablarse de su posible salida, quizá sea suplente.

Mediapunta: José Paradela – Uno de los fichajes del campeonato. Desde que llegó para este semestre, el argentino no se cansó de asistir a sus compañeros, siendo aquel que mueve el juego de los cementeros y por ello, debe ser uno de los hombres a seguir en La Máquina.

Delantero: Gabriel Fernández – El Toro tuvo un buen cierre, hasta se despachó con un doblete frente a los Pumas, aunque sirvió de poco. Estaría listo para tomar la batuta de ser el hombre que perfore las redes tapatías. La única forma para ver a Ángel Sepúlveda es que una lesión se cruce de la nada con el uruguayo.

Gabriel Fernández | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación titular de Cruz Azul (3-4-2-1):



Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Erik Lira

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez

Delanteros: Nacho Rivero, José Paradela, ‘Toro’ Fernández

Suplentes: Emmanuel Ochoa, Chiquete Orozco, Omar Campos, Carlos Vargas, Mateusz Bogusz, Amaury García, Amaury Morales, Luka Romero, Cristian Jiménez, Ángel Sepúlveda, Mateo Levy

