Las posibles alineaciones titulares de Chivas vs Monterrey

Llegó la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX y nos trajo un partido de alto impacto. Las Chivas de Guadalajara reciben en el Estadio Akron a los Rayados del Monterrey este sábado 8 de noviembre y ambos quieren los tres puntos para meterse entre los primeros de la clasificación general.

Estos duelos suelen ser intensos y con muchos goles, para muestra está que en los últimos cinco encuentros disputados en suelo tapatío, se han repartido dos triunfos cada uno y un empate, juegos en los que hemos visto 14 goles entre ambos. Ahora llegan con diferencia de +6 y +5, por lo que seguro será un duelo de muchas emociones.

La posible alineación de Chivas vs Monterrey

POR: Raúl Rangel - El 'Tala' cada vez es más sobrio a la hora de defender su marco, ayudado en muchas ocasiones por el buen accionar de su defensa. Domina el juego aéreo y eso le da un plus.

LD: Richard Ledezma - Este hombre le da a su equipo mucha salida con inteligencia y siempre buscando la conexión rápida con su medio campo. Tiene buen toque de balón y hasta encare en la última zona.

DFC: Daniel Aguirre - Si bien ya no es un jovencito, tampoco tiene toda la experiencia del mundo, pero eso no suele ser factor. Tiene mucha solidez, va bien por arriba y además gusta de salir con la pelota desde el piso.

DFC: Gilberto Sepúlveda - Este hombre aparecerá como recambio ante la expulsión de Luis Romo, si bien suele cometer errores en diversas ocasiones, habrá que ver cómo se comporta tomando decisiones importantes.

DFC: José Castillo - Ya es pieza inamovible en el esquema de Milito, funge como tercer central, pero también puede hacer labores de lateral cuando sus

LI: Bryan González - Se adapta a jugar como lateral y en varias ocasiones también meterse como interior, su principal labora es destruir y eso hace que los hombres más creativos se liberen.

ED: Roberto Alvarado - Volvió de su lesión y volvió de buena forma. Además del futbol, el 'Piojo' pareciera ser el motor emocional del equipo, ya que si él anda bien, los demás también.

MCD: Fernando González - Es el pulmón silencioso del equipo, parecía que esta temporada no vería actividad y de a poco fue llenándole el ojo a su director técnico. Con Govea controlan, cada uno desde su trinchera, el medio campo rojiblanco.

MC: Omar Govea - Este jugador siempre sabe cuándo hacer una pausa y cuándo acelerar. No había sido titular indiscutible, pero en este cierre de torneo lo ha hecho de buena manera.

EI: Efraín Álvarez - Tiene una zurda como pocas y un último toque que es de envidiarse. Si tiene espacios y confía, puede ser el enlace perfecto entre la banda y lo que pueda a llegar a hacer su centro delantero.

DC: Armando González - No tendrá un partido nada sencillo contra jugadores de elite como Sergio Ramos, pero sin duda peleará por esa distinción de máximo goleador. Hoy tiene once tantos, veremos cómo acaba el torneo.

La posible alineación de Monterrey vs Chivas

POR: Santiago Mele - Este hombre ha sabido entender a la perfección lo que quiere Torrent y eso es seguridad tanto en el arco, como a la hora de salir con el balón controlado. Tiene murallas que lo apoyan cuando así se necesita.

LD: Gerardo Arteaga - Cuando se suma al ataque, siempre genera peligro real, esto a sabiendas de que sus centrales siempre lo cubrirán de buena manera. Intenta mucho los disparos de larga distancia.

DFC: John Medina - Tendrá que emplearse a fondo para parar a una ofensiva rojiblanca muy polifacética, aunque suele hacerlo bien, tiene lectura de juego y rara vez toma malas decisiones en su área.

DFC: Sergio Ramos - Seguramente el español sea el encargado de marcar al 'Hormiga', esto por su experiencia y liderazgo, ya que con su simple presencia podría intimidar al juvenil del chiverío.

LI: Ricardo Chávez - Este futbolista es el enlace perfecto como un jugador como Ocampos que tiene explosividad. Le da mucha amplitud a su defensa y también seguridad cuando así se le requiere.

ED: Anthony Martial - Con la expulsión de Rodríguez, el francés podría entrar al campo pegado a la banda derecha. No ha tenido los minutos esperados para un hombre de su categoría, pero es sinónimo de técnica y movilidad.

MC: Jesús Corona - Con dicha expulsión, podríamos ver al 'Tecatito' meterse más como interior. Tiene gran manejo de pelota y últimamente ha demostrado sacrificio defensivo, algo que genera confianza en su equipo.

MC: Fidel Ambriz - Este muchacho se atreve como pocos a irse al frente. Parte desde el medio campo con la pelota en los pies y pocos lo pueden detener. Habrá que ver cómo lo marcan los mediocampistas tapatíos.

EI: Lucas Ocampos - Es incansable en presión, físicamente domina a cualquiera y habrá que ver qué presentan los rivales para frenarlo. Suele encarar hacia el centro y busca los disparos desde fuera del área.

DD: Sergio Canales - El cerebro norteño es este hombre. Lee como pocos el juego y habrá que ver cómo le hace llegar la pelota a su centro delantero que normalmente estará marcado por dos o más jugadores.

DI: Germán Berterame - El naturalizado mexicano deberá aprovechar la baja de un hombre con mucha experiencia como es Romo para buscar constantemente el marco. Es el “killer” que completa el rompecabezas ofensivo de Rayados.

Así se vería la formación de Chivas (5-4-1)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González

Centrocampistas: Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado

Delanteros: Armando González

Así se vería la formación de Monterrey (4-4-2)

Portero: Santiago Mele

Defensas: Gerardo Arteaga, John Medina, Sergio Ramos, Ricardo Chávez

Centrocampistas: Anthony Martial, Jesús Corona, Fidel Ambriz, Lucas Ocampos

Delanteros: Sergio Canales, Germán Berterame

