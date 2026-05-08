Las posibles alineaciones titulares del partido Chivas vs Tigres UANL

El Club Deportivo Guadalajara cayó en el duelo de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Club Tigres UANL por 3-1 desde 'El Volcán' y tendrán que remar contra corriente en el enfrentamiento de vuelta en el Estadio Akron.

Cualquier resultado que no sea al menos una victoria por diferencia de dos goles dejará eliminado al sublíder de la fase regular.

El compromiso se jugará este sábado 9 de mayo a las 21:07 horas (Estados Unidos) y 19:07 horas (México) desde territorio tapatío.

A continuación, los dejamos con las posibles alineaciones del conjunto rojiblanco y regiomontano para afrontar el segundo episodio de la serie.

La posible alineación de Chivas vs Tigres UANL para la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Ricardo Marín está cubriendo la aisencia de Armando González | Jam Media/GettyImages

PO: Óscar Whalley - Ante la ausencia de Raúl Rangel por acudir a la concentración del Mundial 2026 con la selección mexicana, el segundo portero jugará el resto del certamen.

DFC: Diego Campillo - El defensa puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Es un inamovible de la zaga.

DFC: Miguel Tapias - El jugador ha tenido que asumir un rol de titular en la zaga ante la ausencia de su compañero Daniel Aguirre por su llamado a selección mexicana.

DFC: José Castillo - El joven defensor es sólido, fuerte en marca y sabe anticiparse en las jugadas. Es uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico.

MD: Richard Ledezma - El mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica y visión de juego.

MC: Omar Govea - El mediocampista se recuperó de su lesión y ante la partida de Luis Romo a la concentración de la selección le toca sacar la casta.

MC: Fernando González - Con el paso de los años se hizo de la titularidad en el mediocampo y ya es el capitán del equipo.

MI: Bryan González - Es un titular habitual como lateral o interior por derecha, posee un gran recorrido de ida y vuelta.

MCO: Santiago Sandoval - La ausencia de Roberto Alvarado debido a su convocatoria a selección lo harán hacer dupla con Álvarez en la creación de juego.

MCO: Efraín Álvarez - Es un jugador clave del equipo en la zona ofensiva, es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos.

DC: Ricardo Marín - El 4K toma el lugar de la 'Hormiga' que fue convocado a la selección y también le ha ganado la partida a Ángel Sepúlveda.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Diego Campillo, Miguel Tapias, José Castillo.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Santiago, Efraín Álvarez.

Delantero: Ricardo Marín.

La posible alineación de Tigres UANL vs Chivas para la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Ángel Correa es clave en el ataque | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino es el portero fijo e inamovible del club.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano se adueñó de la banda derecha. No hay otro jugador que le compita en su posición natural desde la salida de Jesús Aquino.

DFC: Rómulo Zwarg - Se ha vuelto en un hombre de confianza del cuerpo técnico ya sea como central o pivote. Tomaría el lugar de Joaquim de nuevo en la zaga por sus problemas de lesión.

DFC: Jesús Angulo - Es un versátil defensor central, cuenta con mucha experiencia en el fútbol mexicano y este fin de semana volvería al cuadro titular.

LI: Vladimir Loroña - El lateral izquierdo podría ser titular de nueva cuenta, luego de algunos partidos fuera por lesión.

MC: César Araujo - El mediocampista uruguayo se quedó con la titularidad de la contención junto a su compatriota, Gorriarán.

MC: Juan Pablo Vigón - El mediocampista charrúa Fernando Gorriarán sufrió una molestia muscular a mitad de semana en el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2025 frente al Nashville y es duda para jugar, por lo que Juan Pablo Vigón tomaría su lugar como titular.

MD: Diego Lainez - El extremo mexicano es base de las alineaciones de Guido Pizarro dado su desequilibrio y habilidad por la banda.

MCO: Ángel Correa - El campeón del mundo es un tremendo jugador ofensivo que siempre es un peligro latente en el ataque.

MI: Juan Brunetta - El mediocampista charrúa tiene características ofensivas. En los felinos se ha consolidado como una opción fundamental en el ataque como volante o enganche.

DC: Rodrigo Aguirre - El Búfalo es un atacante que puede despertar en cualquier momento, su movilidad y presencia física lo vuelven un jugador de cuidado.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Vladimir Loroña.

Centrocampistas: César Araujo, Juan Pablo Vigón; Diego Lainez, Ángel Correa, Juan Brunetta.

Delanteros: Rodrigo Aguirre.

MÁ NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX