Las posibles alineaciones titulares del partido entre el FC Barcelona femenino y el Olympique Lyon femenino

La final de la UEFA Champions League femenina se disputará el próximo sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo y enfrentará a dos de los equipos más poderosos del mundo: el Olympique Lyon buscará ampliar su poderío como el máximo ganador de este certamen, mientras que el FC Barcelona va en la búsqueda de su cuarta consagración.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: Cata Coll - Aporta seguridad desde el fondo y buen juego con los pies. En el último partido tuvo poca participación gracias a que las culés dominaron desde el inicio y no le dieron lugar al Madrid para avanzar.

LD: Ona Batlle - Lateral con mucha proyección y participación ofensiva. Viene de ser protagonista con un gol en el clásico por la Liga F.

DFC: Irene Paredes - Es la voz de mando en la defensa, desde donde ordena al equipo y transmite confianza en cada intervención.

DFC: Aïcha Cámara - La española está vez más afianzada en la zaga. Aporta velocidad y buena lectura desde su posición.

LI: Esmee Brugts - Es la dueña de la banda izquierda. Tiene recorrido en el área propia y también tiene presencia en ataque.

MC: Aitana Bonmatí - Se trata de una de las mejores jugadoras del mundo. Domina desde la interpretación del espacio, el control del ritmo y la toma de decisiones.

MC: Patri Guijarro - Es la columna vertebral del equipo en la mitad de la cancha, de ella sale el sosten del funcionamiento general.

MC: Alexia Putellas - La múltiple ganadora del Balón de Oro lleva cinco goles y cuatro asistencias en la Champions y volvió a marcar en el último clásico. Siempre responde y no por nada es la líder del equipo desde el mediocampo.

FC Barcelona Femeni v Levante UD Femenino - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

ED: Salma Paralluelo - Tiene una explosión, zancada y agresividad vertical envidiables, con una forma potente de jugar cuando tiene espacios.

DC: Ewa Pajor - La polaca tiene un instinto goleador notable y suele ubicarse siempre en el lugar indicado dentro del área.

EI: Claudia Pina - Parte desde la izquierda y se mueve hacia zonas interiores para asociarse y generar juego. Atraviesa un momento espectacular, con 17 goles en Liga, y suma una cuota goleadora que potencia todavía más el ataque azulgrana.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portera: Cata Coll

Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Cámara, Esmee Brugts

Mediocampistas: Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas

Delanteras: Salma Paralluelo, Ewa Pajor, Claudia Pina

La posible alineación del Olympique Lyon

POR: Christiane Endler - Es una de las mejores del mundo gracias a sus geniales reflejos, responsable en parte importante de que el OL haya ganado la liga y la copa de Francia.

LI: Ashley Lawrence - Aporta ritmo, amplitud y agresividad para romper líneas. Es una defensora más física que técnica.

DFC: Wendie Renard - Con su imponente 1.87 de altura, se alza como la gran referente de la última línea del Olympique. Ordena, habla, ajusta y coordina.

OL Lyonnes v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

DFC: Ingrid Syrstad Engen - Se trata de una jugadora cuyo fuerte es el control y la lectura táctica, más cerebral que explosiva. Puede jugar tanto en el centro del campo como en la defensa.

LD: Selma Bacha - Es una lateral muy enérgica, aportando creatividad desde la banda y un sinfín de escaladas en ataque buscando asistir o marcar.

MC: Melchie Dumornay - Es una volante muy vertical y explosiva, capaz de romper ella misma los partidos con su vocación ofensiva.

MC: Lindsey Heaps - Es la dueña del mediocampo del OL, con jerarquía, físico, técnica y liderazgo. Además, tiene fortaleza para ganar balones divididos.

MC: Lily Yohannes - Con tan solo 18 años se ha ganado un lugar en el once titular de uno de los mejores equipos del mundo, perfilándose así como una de las grandes promesas a futuro.

EI: Vicki Becho - El cambio de ritmo es su principal arma y por eso el entrenador confía en ella para ocupar uno de los extremos del ataque.

ED: Jule Brand - A diferencia de Becho, tiene una visión más colectiva. Aún así, también cuenta con un arranque temible para cualquier defensora rival.

DC: Ada Hegerberg - Es una de las delanteras más temibles del mundo, con unas estadísticas extraordinarias a lo largo de los últimos años.

Así se vería la alineación del Olympique Lyon (4-3-3)

Portera: Christiane Endler

Defensas: Ashley Lawrence, Wendie Renard, Ingrid Syrstad Engen, Selma Bacha

Mediocampistas: Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lily Yohannes

Delanteras: Vicki Becho, Jule Brand y Ada Hegerberg.

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