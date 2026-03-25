Las posibles alineaciones titulares del partido entre Francia y Brasil

El parón de la fecha FIFA nos permitirá vivir un duelo de colosos entre dos equipos con grandes aspiraciones en el próximo Mundial. Este jueves 26 de marzo de 2026, Brasil y Francia se enfrentan en el imponente Gillette Stadium, en un amistoso que muchos ya catalogan como un posible anticipo de la final de la próxima Copa del Mundo.

El “Scratch” dirigido por Carlo Ancelotti, llega con una lista renovada en la que sobresale la ausencia de Neymar y el protagonismo de Vinícius Júnior. Del otro lado, el equipo de Didier Deschamps continúa su preparación con Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva, en una serie de amistosos exigentes que también incluirán un cruce ante Colombia.

Estas son las posibles alineaciones de cada uno para el duelo:

La posible alineación de Brasil vs Francia

POR - Ederson: el puesto de arquero no tiene un dueño claro en Brasil y entre el ex-City y Alisson Becker se pelean la titularidad. El actual Fenerbahce deberá aprovechar su oportunidad bajo los tres palos.

LD - Wesley: con solo cinco partidos jugados para la selección, el lateral de la Roma es una de las apuestas de Ancelotti. Su lugar también podría ser ocupado por Danilo.

DFC - Bremer: ante la ausencia de Gabriel Magalhães, el central de la Juventus tendrá su chance de mostrarse en un amistoso ante algunos de los mejores delanteros del mundo. Deberá estar atento a Mbappé y su movilidad por todo el frente de ataque.

DFC - Marquinhos: 103 partidos con la verdeamarela para este experimentado central de 31 años que se prepara para disputar su tercer mundial.

LI - Douglas Santos: pese a haber debutado con la selección en 2016, este será su cuarto partido representando al país. Su última aparición data del 10 de octubre de 2025, en la goleada por 5 a 0 sobre Corea.

MC - Casemiro: pieza clave en ciclos anteriores, sostiene su lugar por experiencia, equilibrio y liderazgo. A sus 34 años sigue vigente en la liga más competitiva del mundo.

MC - Andrey Santos: si Casemira es la experiencia en la mitad del campo, el del Chelsea representa la juventud y la renovación. Con cuatro partidos jugados en la mayor, se encuentra dando sus primeros pasos, sumando minutos que le permitan consolidarse.

ED - Raphinha: velocidad, desequilibrio y mucho gol para uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad. Con la selección ha disputado 36 encuentros con un saldo de 11 goles.

EI - Vinícius Júnior: tras unos meses en declive, el ex-Flamengo volvió a brillar en Real Madrid y a recuperar ese desequilibrio que lo llevó a merecer el Balón de Oro. Sin Neymar, el encargado de cargarse al hombro el equipo.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-BRA | FEDERICO PARRA/GettyImages

MP - Matheus Cunha: el del United es un delantero con capacidad para moverse por todo el frente de ataque. Se puede adaptar a distintos roles y suele aportar su cuota goleadora.

DC - João Pedro: viene teniendo una gran primera temporada en Chelsea, demostrando que no le pesó dar el salto a un grande de la Premier. Con Brasil apenas ha disputado 6 encuentros, sin goles.

Así se vería la formación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Ederson

Defensas: Wesley, Bremer, Marquinhos, Santos

Centrocampistas: Casemiro, Andrey Santos

Mediapuntas: Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior

Delantero: João Pedro

La posible alineación de Francia vs Brasil

POR - Mike Maignan: heredero del arco tras la salida de Hugo Lloris, asumió la titularidad en el recambio post-Mundial 2022. Se consolidó rápidamente y hoy es una de las caras de la nueva etapa del seleccionado.

LD - Malo Gusto: el lateral del Chelsea debutó con Les Bleus en octubre de 2023. Todavía en proceso de adaptación a la mayor, suma minutos como parte de la renovación defensiva que impulsa Deschamps.

DFC - Ibrahima Konaté: el del Liverpool deberá sacarle provecho a la ausencia de William Saliba para demostrar que está a la altura del jugador del Arsenal.

DFC - Dayot Upamecano: titular en cinco de los seis partidos de las Eliminatorias, el del Bayern es una fija en el equipo de cara al Mundial.

LI - Theo Hernández: el del Milán se perfila como titular de cara a la Copa del Mundo, pero deberá revalidar esa condición en los amistosos que queden hasta el inicio del certamen. Su buena pegada y su perfil ofensivo encajan a la perfección en la idea del DT.

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

MC - Aurélien Tchouaméni: desde su debut en agosto de 2021 acumula 43 partidos y tres goles con la selección. Al igual que en el Madrid, es el equilibrio de un equipo con una de las mejores cartas ofensivas del mundo.

MC - Adrien Rabiot: suma más de 56 partidos internacionales y 7 goles con Francia, incluyendo uno a Australia en el Mundial 2022. En este ciclo logró ganarse un lugar, pero su ausencia en los últimos tres partidos bien le recuerdan que no tiene asegurado su lugar.

ED - Michael Olise: su nivel en el Bayern Múnich y lo que ha mostrado hasta aquí en sus 13 partidos con el seleccionado lo posicionan como una de las armas ofensivas más importantes que tiene Deschamps. Un jugador técnico, con un gran cambio de ritmo y mucha llegada al gol.

MP - Rayan Cherki: no ha pasado un año desde su debut con Francia, pero el 10 del City ya demostró que es un jugadorde los que no abundan. Creativo, desequilibrante en el uno a uno y con una enorme capacidad para asistir a los de arriba.

EI - Kylian Mbappé: el líder absoluto del equipo. 55 goles en 94 partidos con el seleccionado para el símbolo del fútbol francés de los últimos 10 años. Llega tras recuperarse de un esguince de rodilla.

DC - Ousmane Dembélé: el extremo reconvertido en un todoterreno en el ataque atraviesa un momento sensacional y quiere dejar su marca en la selección nacional.

Así se vería la formación de Francia (4-2-2-2)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Mediapuntas: Michael Olise, Rayan Cherki

Delanteros: Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé

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