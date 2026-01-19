Las posibles alineaciones titulares del Inter de Milán y el Arsenal

El Giuseppe Meazza se viste de gala este martes para un choque de titanes. El Arsenal pone en juego su récord casi perfecto en la fase de liga visitando a un Inter de Milán herido.

Los Gunners, que solo han concedido un gol en todo el torneo, buscan una victoria que certifique matemáticamente su pase a octavos y, de paso, lograr un séptimo triunfo consecutivo en la Champions League, algo inédito en su historia.

Sin embargo, el equipo de Mikel Arteta llega tras dos empates a cero en Premier (Liverpool y Nottingham Forest) y con la mente puesta también en el duelo contra el Manchester United del fin de semana.

Por su parte, el Inter de Cristian Chivu necesita recuperar su aura de invencibilidad. Tras perder ante Atlético de Madrid y Liverpool en casa, los Nerazzurri corren el riesgo de sufrir tres derrotas consecutivas en Champions por primera vez.

La posible alineación del Inter de Milán

POR: Yann Sommer – El veterano suizo sigue siendo una garantía. Su experiencia será vital para mantener la calma ante la presión alta del Arsenal.

DFC: Francesco Acerbi – La experiencia en la zaga. Ubicado en el centro de la línea de tres, su lectura de juego suple cualquier carencia de velocidad ante delanteros rápidos.

DFC: Manuel Akanji – Solidez y salida. El defensor (en este contexto futurista) aporta contundencia física y capacidad para romper líneas con el balón controlado desde atrás.

DFC: Alessandro Bastoni – El líder defensivo. Regresa al once tras descansar ante el Udinese. Su zurda es fundamental para lanzar los ataques con cambios de orientación.

CAD: Henrique – El recambio obligado. Ante la lesión de Denzel Dumfries, ocupará el carril derecho, teniendo la difícil tarea de contener a Martinelli y llegar a línea de fondo.

CAI: Federico Dimarco – El guante en la zurda. Una de las mayores armas ofensivas del Inter; sus centros y disparos de media distancia son una amenaza constante.

MC: Nicolò Barella – El motor inagotable. Su despliegue físico y capacidad para pisar ambas áreas marcarán el ritmo del partido en la medular.

MC: Henrikh Mkhitaryan – La ley del ex. El armenio se enfrenta a su antiguo club aportando inteligencia táctica y llegada desde segunda línea.

MC: Piotr Zielinski – Talento polaco. Ante la baja de Çalhanoglu, Zielinski asume mayor responsabilidad en la creación y el último pase.

DC: Marcus Thuram – Potencia pura. Vuelve al once titular para estirar a la defensa del Arsenal con sus desmarques al espacio y fuerza física.

DC: Lautaro Martínez – El 'Toro' y capitán. Viene de marcar el gol del triunfo ante Udinese. Su movilidad y olfato goleador son la mayor esperanza interista.

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya – El dueño del arco. Con solo un gol encajado en Europa, buscará mantener su portería a cero en uno de los escenarios más difíciles del continente.

LD: Ben White – Seguridad defensiva. Regresa al lateral derecho para aportar equilibrio y cerrar su banda ante las subidas de Dimarco.

DFC: William Saliba – El muro francés. Indiscutible en el eje de la zaga, tendrá un duelo de alto voltaje físico contra Thuram y Lautaro.

DFC: Cristhian Mosquera – La oportunidad joven. Ante las bajas de Hincapié y Calafiori, el colombiano entra en el once para demostrar su valía en una noche grande.

LI: Myles Lewis-Skelly – La apuesta de la cantera. El joven talento ocupará el lateral izquierdo, aportando frescura y técnica en la salida de balón.

MCD: Martín Zubimendi – El ancla vasca. Será el encargado de dar equilibrio al equipo y evitar que el Inter transite con comodidad por el carril central.

MC: Mikel Merino – Músculo y llegada. Deberá tener cuidado al estar apercibido de sanción, pero su juego aéreo y fuerza son necesarios en San Siro.

MC: Eberechi Eze – Creatividad interior. Arteta lo retrasa al medio campo para ganar fluidez y regate, buscando romper el bloque bajo del Inter.

ED: Noni Madueke – Desborde y encarador. Su velocidad por la banda derecha será clave para aprovechar los espacios que deje la defensa de tres del Inter.

EI: Gabriel Martinelli – Velocidad al espacio. El brasileño buscará atacar la espalda de Henrique constantemente para generar peligro.

DC: Gabriel Jesus – Movilidad y asociación. El brasileño entra para ofrecer apoyos constantes y sacar de posición a los centrales italianos.

Así se vería la formación del Inter de Milán (3-5-2)

Portero : Yann Sommer

: Yann Sommer Defensas : Francesco Acerbi, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni

: Francesco Acerbi, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni Carrileros : Henrique, Federico Dimarco

: Henrique, Federico Dimarco Mediocampistas : Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski

: Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Ben White, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly

: Ben White, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly Mediocampistas : Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Mikel Merino

: Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Mikel Merino Delanteros: Noni Madueke, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

Un choque de estilos y defensas férreas donde el Arsenal rotará pensando en la Premier, mientras el Inter va con todo para evitar una crisis europea.

