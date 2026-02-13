Las posibles alineaciones titulares del partido Inter de Milán vs Juventus

Este sábado, en pleno Día de San Valentín, el Giuseppe Meazza será testigo de una cita donde el amor brillará por su ausencia. El líder de la Serie A, el Inter de Milán, recibe a su archirrival, la Juventus, en un Derby d'Italia que promete fuegos artificiales.

Los Nerazzurri de Cristian Chivu llegan en estado de gracia: invictos en sus últimos 12 partidos de liga y tras aplastar 5-0 al Sassuolo con una exhibición de asistencias de Federico Dimarco. Con una ventaja de 12 puntos sobre los turineses, una victoria local podría ser el golpe definitivo hacia el Scudetto.

Sin embargo, la Vecchia Signora de Luciano Spalletti tiene la fórmula secreta contra este Inter. A pesar de marchar cuartos, la Juve ha ganado siete de sus últimos diez partidos y llega con la moral alta tras rescatar un empate agónico ante la Lazio.

La posible alineación del Inter de Milán vs Juventus

El Inter recupera piezas vitales. Nicolò Barella y Hakan Çalhanoğlu han vuelto a los entrenamientos, aunque la falta de ritmo podría relegarlos al banco, dejando la titularidad a la dupla Zielinski - Mkhitaryan junto al joven Luka Sučić.

POR: Yann Sommer – El muro suizo. Su experiencia es fundamental en estos clásicos. Deberá estar atento a los disparos de media distancia de Yildiz y McKennie.

DFC: Yann Aurel Bisseck – La potencia alemana. Se ha ganado el puesto con solidez. Su físico imponente será clave para frenar a Jonathan David en el cuerpo a cuerpo.

DFC: Manuel Akanji – El mariscal. (Fichaje proyectado en el texto). Aporta velocidad y salida de balón. Su duelo con los extremos rápidos de la Juve será vital para no quedar expuestos.

DFC: Alessandro Bastoni – El creador desde atrás. Más que un defensa, es un iniciador de juego. Sus pases largos buscando a Dimarco son una de las armas principales de Chivu.

CAD: Luis Henrique – La sorpresa brasileña. Tras marcar su primer gol, se gana la titularidad ante la falta de ritmo de Dumfries. Ofrece desborde y alegría por la banda derecha.

MC: Luka Sučić – El talento croata. Ante la duda de Barella/Çalhanoğlu, Sučić asume la responsabilidad. Su zurda y visión de juego deben conectar con los delanteros.

MC: Piotr Zieliński – El equilibrio. Aporta dinamismo y llegada al área. Será el encargado de romper líneas y apoyar en la recuperación.

MC: Henrikh Mkhitaryan – El incombustible. Su inteligencia táctica es vital para leer los espacios que deje la Juve. Es el enlace entre el medio campo y el ataque.

CAI: Federico Dimarco – El asistente de oro. Lleva 11 pases de gol. Es el jugador más peligroso del Inter; sus centros son medio gol para Lautaro y Thuram.

DC: Marcus Thuram – La pantera. Su potencia y velocidad al espacio complementan a Lautaro. Buscará sacar de zona a Bremer para abrir huecos.

DC: Lautaro Martínez – El Toro. Capitán y goleador. Necesita aparecer en el partido grande. Su lucha constante contra los centrales será el termómetro del equipo.

Así se vería la formación del Inter de Milán (3-5-2)

Portero: Yann Sommer

Defensas: Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni

Carrileros: Luis Henrique, Federico Dimarco

Mediocampistas: Luka Sučić, Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan

Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez

La posible alineación de Juventus vs Inter de Milán

Con Vlahovic y Milik lesionados, Spalletti confía en la movilidad de Jonathan David (o en su defecto, Openda) para liderar el ataque. La clave estará en la segunda línea: Weston McKennie y Kenan Yildiz, verdugos habituales del Inter, llegan con la pólvora seca.

POR: Michele Di Gregorio – El guardián. Regresa a San Siro (su antigua casa como rival ciudadano) con la misión de detener a la mejor ofensiva de la liga.

LD: Pierre Kalulu – El héroe reciente. Tras su gol salvador ante Lazio, llega con confianza. Su velocidad será necesaria para intentar frenar a Dimarco.

DFC: Gleison Bremer – La roca. El mejor defensor de la Serie A. Su duelo físico con Thuram y Lautaro será una batalla de titanes. Si Bremer gana, la Juve tiene opciones.

DFC: Lloyd Kelly – El perfil zurdo. Aporta salida y cobertura. Tendrá que estar muy atento a las diagonales de Luis Henrique.

LI: Andrea Cambiaso – La navaja suiza. Juega por izquierda pero interioriza mucho. Su capacidad técnica le permite sumar un hombre más al medio campo.

MCD: Manuel Locatelli – El metrónomo. Debe poner la pausa y el orden. Su trabajo posicional es clave para que la Juve no se parta ante las transiciones del Inter.

MC: Khéphren Thuram – Duelo de hermanos. Se enfrentará a Marcus. Su despliegue físico y conducción potente son vitales para romper la presión nerazzurra.

ED: Francisco Conceição – El desborde. Recuperado de su lesión, ofrece regate y velocidad pura. Buscará encarar a Bastoni/Dimarco para generar peligro.

MCO: Weston McKennie – El llegador. (O Koopmeiners si estuviera, pero el texto menciona a McKennie). Su capacidad para pisar el área por sorpresa es su mejor virtud. Llega con gol y confianza.

EI: Kenan Yildiz – La joya turca. Ya sabe lo que es marcarle al Inter en San Siro. Su talento impredecible es la mayor esperanza creativa de Spalletti.

DC: Jonathan David – El '9' móvil. Sin Vlahovic, David ofrece desmarques de ruptura y asociación. No fijará a los centrales, sino que los sacará de sitio para la llegada de los volantes.

Así se vería la formación de la Juventus (4-2-3-1)

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso

Mediocampistas: Manuel Locatelli, Khéphren Thuram

Volantes ofensivos: Francisco Conceição, Weston McKennie, Kenan Yildiz

Delantero: Jonathan David

