Sports Illustrated Fútbol

Las posibles alineaciones titulares del partido Inter de Milán vs Liverpool

El conjunto italiano es cuarto lugar de la clasificación con solo una derrota en el torneo europeo, mientras que los reds están fuera del Top 8
Benjamín Guerra|
Inter vs Liverpool en la Jornada 6 de la Champions League
Inter vs Liverpool en la Jornada 6 de la Champions League | Visionhaus/GettyImages

Este martes 9 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 6 de la Champions League desde el Giuseppe Meazza entre el Inter de Milán y el Liverpool FC. Estos dos equipos llegan a este partidazo con situaciones muy diferentes en lo que llevamos de temporada, tanto en sus ligas como en Europa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Nerazzurri y los Reds para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

La posible alineación del Inter frente al Liverpool

Lautaro Martinez
Lautaro Martínez es el líder ofensivo del Inter | Marco Luzzani/GettyImages

PO: Yann Sommer – El portero suizo de 36 años. Muy experimentado, excelente con los pies, gran colocación y reflejos. Uno de los mejores porteros de la Serie A.

DFC: Manuel Akanji – El central suizo es rápido, fuerte en el duelo aéreo, muy bueno saliendo con balón. Forma una pareja de lujo con los italianos.

DFC: Francesco Acerbi – El central veterano italiano de 37 años. Líder de la defensa, gran lectura de juego, duro en el marcaje y con mucha personalidad.

DFC: Alessandro Bastoni – El central italiano de 26 años. Uno de los mejores defensas del mundo, zurdo exquisito, salida de balón elite, visión de juego y muy sólido atrás.

MD: Carlos Augusto – El brasileño zurdo. Muy físico potente, buen centro, defiende bien y aporta mucho en ataque. Muy completo.

MC: Nicolò Barella – Es el motor del equipo, 28 años. Box-to-box italiano con mucha garra, calidad técnica, llegada y liderazgo.

MC: Hakan Çalhanoğlu – Es el director de orquesta: zurda mágica, especialista en faltas y penaltis, visión espectacular y mucho gol desde segunda línea.

MC: Piotr Zieliński – El polaco de 31 años es muy técnico, gran conducción, pase entre líneas y llegada al área. Aporta calidad y experiencia.

MI: Federico Dimarco – Uno de los mejores laterales izquierdos del mundo: zurdazo brutal, centros perfectos, gol y mucha intensidad arriba y abajo.

DC: Ange-Yoan Bonny – Es un delantero joven francés procedente del Parma, potente, buen remate y muy prometedor. Está explotando esta temporada como revulsivo o acompañante de Lautaro.

DC: Lautaro Martínez – El capitán y estrella argentina, es el killer del área, olfato de gol, presión asfixiante, liderazgo y conexión brutal con sus compañeros.

Así se vería la formación de Inter (3-5-2)

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.

Centrocampistas: Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco.

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

La posible alineación de Liverpool frente al Inter

Hugo Ekitike
Liverpool pasa por una mala racha | Alex Livesey/GettyImages

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Andrew Robertson - El histórico escocés regresó a la titularidad el partido anterior en Champions y podría mantenerse.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.

MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MI: Cody Gakpo  - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo.

Delanteros: Hugo Ekitike.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol