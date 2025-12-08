Las posibles alineaciones titulares del partido Inter de Milán vs Liverpool

Este martes 9 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 6 de la Champions League desde el Giuseppe Meazza entre el Inter de Milán y el Liverpool FC. Estos dos equipos llegan a este partidazo con situaciones muy diferentes en lo que llevamos de temporada, tanto en sus ligas como en Europa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Nerazzurri y los Reds para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

La posible alineación del Inter frente al Liverpool

Lautaro Martínez es el líder ofensivo del Inter | Marco Luzzani/GettyImages

PO: Yann Sommer – El portero suizo de 36 años. Muy experimentado, excelente con los pies, gran colocación y reflejos. Uno de los mejores porteros de la Serie A.

DFC: Manuel Akanji – El central suizo es rápido, fuerte en el duelo aéreo, muy bueno saliendo con balón. Forma una pareja de lujo con los italianos.

DFC: Francesco Acerbi – El central veterano italiano de 37 años. Líder de la defensa, gran lectura de juego, duro en el marcaje y con mucha personalidad.

DFC: Alessandro Bastoni – El central italiano de 26 años. Uno de los mejores defensas del mundo, zurdo exquisito, salida de balón elite, visión de juego y muy sólido atrás.

MD: Carlos Augusto – El brasileño zurdo. Muy físico potente, buen centro, defiende bien y aporta mucho en ataque. Muy completo.

MC: Nicolò Barella – Es el motor del equipo, 28 años. Box-to-box italiano con mucha garra, calidad técnica, llegada y liderazgo.

MC: Hakan Çalhanoğlu – Es el director de orquesta: zurda mágica, especialista en faltas y penaltis, visión espectacular y mucho gol desde segunda línea.

MC: Piotr Zieliński – El polaco de 31 años es muy técnico, gran conducción, pase entre líneas y llegada al área. Aporta calidad y experiencia.

MI: Federico Dimarco – Uno de los mejores laterales izquierdos del mundo: zurdazo brutal, centros perfectos, gol y mucha intensidad arriba y abajo.

DC: Ange-Yoan Bonny – Es un delantero joven francés procedente del Parma, potente, buen remate y muy prometedor. Está explotando esta temporada como revulsivo o acompañante de Lautaro.

DC: Lautaro Martínez – El capitán y estrella argentina, es el killer del área, olfato de gol, presión asfixiante, liderazgo y conexión brutal con sus compañeros.

Así se vería la formación de Inter (3-5-2)

Portero: Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni.

Centrocampistas: Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco.

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

La posible alineación de Liverpool frente al Inter

Liverpool pasa por una mala racha | Alex Livesey/GettyImages

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Andrew Robertson - El histórico escocés regresó a la titularidad el partido anterior en Champions y podría mantenerse.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.

MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MI: Cody Gakpo - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo.

Delanteros: Hugo Ekitike.

