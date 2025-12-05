Las posibles alineaciones titulares del partido Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

Este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo la final de la MLS Cup 2025 entre el Inter Miami CF y el Vancouver Whitecaps.

Ambos clubes vienen de avanzar en la final de Conferencia Este y Oeste derrotando a New York City FC y San Diego FC, respectivamente.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 14:30 horas (EE. UU.), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España) desde el Chase Stadium.

La posible alineación de Inter Miami vs Vancouver Whitecaps para la final

PO: Rocco Ríos - El portero juvenil se adueñó de la portería en el tramo final de la campaña dejando en el banquillo al veterano Óscar Ustari.

LD: Marcelo Weigandt - Ian Fray había sido el titular en los tres juegos de playoffs ante Nashville, pero en esta ocasión no fue convocado y el experimentado argentino regresó al quite.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada regular y lo que va de los playoffs, por lo que no habría novedad gracias a la confianza que otorga.

DFC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.

DFC: Noah Allen - El defensor estadounidense de origen griego recuperó la confianza del cuerpo técnico y dejó en el banquillo a Gonzalo Luján.

LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.

MD: Mateo Silvetti - El juvenil argentino recibió la oportunidad de ser titular en la semifinal de conferencia y respondió muy bien con un gol y asistencia.

MC: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo y evidentemente es un titular fijo.

MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.

DC: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada. Además, viene de marcar seis goles en los playoffs.

Así se vería la formación de Inter Miami (5-3-2)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba.

Centrocampistas: Matteo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Tadeo Allende y Lionel Messi.

La posible alineación de Vancouver Whitecaps vs Inter Miami para la final

PO: Yohei Takaoka - El portero japonés de gran reflejo y excelente juego con los pies es el titular indiscutido desde su llegada en 2023, además es. uno de los mejores guardametas de la MLS en los últimos años.

LD: Édier Ocampo - El joven lateral derecho colombiano es rápido y ofensivo. Llegó en 2025 como una de las promesas del club.

DFC: Tristan Blackmon - El central estadounidense sólido y consistente, buena salida de balón y fuerte en el duelo aéreo. Es un titular habitual y estaría de regreso tras su suspensión el juego anterior, luego de ser expulsado en la semifinal de conferencia.

DFC: Ralph Priso - Aunque originalmente es mediocampista, ha sido usado ocasionalmente como central o lateral izquierdo. Es un canadiense de origen camerunés, versátil y físico.

LI: Mathías Laborda - El central uruguayo de gran presencia física y liderazgo. Uno de los pilares defensivos del equipo desde 2023.

MC: Sebastian Berhalter - El mediocampista estadounidense es técnico y con buena visión de juego. Suele jugar como interior o pivote.

MC: Andrés Cubas - El pivote paraguayo es especialista en recuperación y distribución.

MI: Emmanuel Sabbi - El volante derecho estadounidense es rápido, desequilibrante y con gol. Muy peligroso en transiciones.

MCO: Thomas Müller - El histórico enganche alemán llegó a Canadá después del Mundial de Clubes y desde entonces ha brillado en su estancia, buscará hacer historia en el fútbol norteamericano coronándose.

MI: Ali Ahmed - El extremo izquierdo canadiense de origen sirio es velocísimo y habilidoso. Uno de los jugadores más explosivos del plantel.

DC: Brian White - El delantero centro estadounidense, goleador clásico del área es el máximo referente ofensivo del club, consistente en los últimos años.

Así se vería la formación de Vancouver (4-2-3-1)

Portero: Yohei Takaoka.

Defensas: Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso; Mathías Laborda.

Medios: Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed.

Delantero: Brian White.

