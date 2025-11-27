Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs New York City

Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la final de conferencia este de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y New York City FC.

Ambos clubes vienen de avanzar en la semifinal de conferencia este derrotando a FC Cincinnati y Philadelphia Union, respectivamente.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 16:00 horas (EE.UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España) desde el Chase Stadium.

La posible alineación de Inter Miami vs New York City para la final de conferencia

Lionel Messi marcó un gol y dio tres asistencias ante Cincinnati | Jeff Dean/GettyImages

PO: Rocco Ríos - El portero juvenil se adueñó de la portería en el tramo final de la campaña dejando en el banquillo al veterano Óscar Ustari.

LD: Marcelo Weigandt - Ian Fray había sido el titular en los tres juegos de playoffs ante Nashville, pero en esta ocasión no fue convocado y el experimentado argentino regresó al quite.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada regular y lo que va de los playoffs, por lo que no habría novedad gracias a la confianza que otorga.

DFC: Noah Allen - El defensor estadounidense de origen griego recuperó la confianza del cuerpo técnico y dejó en el banquillo a Gonzalo Luján.

LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.

MD: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo y evidentemente es un titular fijo.

MC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.

MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.

ED: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada. Además, viene de marcar seis goles en los playoffs.

Ei: Mateo Silvetti - El juvenil argentino recibió la oportunidad de ser titular en la semifinal de conferencia y respondió muy bien con un gol y asistencia.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti.

La posible alineación de New York City vs Inter Miami para la final de conferencia

Maxi Moralez fue el MVP ante NYC FC con su solitario gol para avanzar | Adam Hunger/GettyImages

PO: Matt Freese - El portero estadounidense es el titular indiscutible en la portería de NYC FC desde 2023, conocido por su solidez y participaciones con la selección de Estados Unidos.

LD: Tayvon Gray - El lateral estadounidense de 22 años, formado en la cantera de NYC FC, destaca por su velocidad y contribuciones ofensivas.

DFC: Thiago Martins - El defensa central brasileño de 27 años es el pilar defensivo de NYC FC desde 2022, reconocido por su lectura de juego y liderazgo en la zaga.

DFC: Justin Haak - El mediocampista defensivo estadounidense de 23 años, capaz de jugar en defensa como lo ha venido haciendo valorado por su polivalencia y asistencias clave en la temporada 2025.

LI: Raul Bicalho - El lateral izquierdo brasileño de 23 años, fichado recientemente por NYC FC, aporta profundidad al plantel con su experiencia en el fútbol sudamericano.

MD: Agustín Ojeda - El plurifuncional juvenil extremo argentino puede adaptarse en varias zonas del campo y recientemente como carrilero ha aportado en las necesidades del club.

MC: Jonathan Shore - El juvenil mediocentro norteamericano se hizo de un lugar en la titularidad.

MC: Kevin O'Toole - El defensor estadounidense de 23 años, versátil y con proyección, que ha ganado minutos como titular en la defensa de NYC FC durante la temporada 2025.

MI: Hannes Wolf - El mediocampista alemán de 27 años, clave en el ataque de NYCFC con 9 goles en 2025, famoso por sus jugadas creativas y tiros libres letales.

DC: Maximiliano Moralez - El delantero argentino de 38 años, ícono de NYC FC desde 2016, con múltiples goles y asistencias.

DC: Nicolás Fernández - El delantero argentino llegó este verano como Jugador Designado de la franquicia neoyorkina, destaca por su velocidad y olfato goleador en el ataque.

Así se vería la formación de New York City (4-4-2)

Portero: Matt Freese.

Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho.

Centrocampistas: Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf.

Delanteros: Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández.

