Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami vs New York City
Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la final de conferencia este de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y New York City FC.
Ambos clubes vienen de avanzar en la semifinal de conferencia este derrotando a FC Cincinnati y Philadelphia Union, respectivamente.
A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los equipos para este enfrentamiento programado a las 16:00 horas (EE.UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España) desde el Chase Stadium.
La posible alineación de Inter Miami vs New York City para la final de conferencia
PO: Rocco Ríos - El portero juvenil se adueñó de la portería en el tramo final de la campaña dejando en el banquillo al veterano Óscar Ustari.
LD: Marcelo Weigandt - Ian Fray había sido el titular en los tres juegos de playoffs ante Nashville, pero en esta ocasión no fue convocado y el experimentado argentino regresó al quite.
DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno ha sido titular habitual a lo largo de la temporada regular y lo que va de los playoffs, por lo que no habría novedad gracias a la confianza que otorga.
DFC: Noah Allen - El defensor estadounidense de origen griego recuperó la confianza del cuerpo técnico y dejó en el banquillo a Gonzalo Luján.
LI: Jordi Alba - Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ha tenido una campaña espectacular aportando pases, asistencias y goles. Desafortunadamente ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional al final del torneo.
MD: Rodrigo De Paul - El experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez y músculo al equipo y evidentemente es un titular fijo.
MC: Sergio Busquets - El mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo. Lamentablemente de igual manera colgará los botines al final del torneo.
MI: Baltasar Rodríguez - Le tomó tiempo, pero sobre el final de la temporada el joven argentino se pudo acoplar a la dinámica del equipo y terminó siendo titular.
ED: Tadeo Allende - El argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.
DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS esta temporada. Además, viene de marcar seis goles en los playoffs.
Ei: Mateo Silvetti - El juvenil argentino recibió la oportunidad de ser titular en la semifinal de conferencia y respondió muy bien con un gol y asistencia.
Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)
Portero: Rocco Ríos.
Defensas: Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba.
Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.
Delanteros: Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti.
La posible alineación de New York City vs Inter Miami para la final de conferencia
PO: Matt Freese - El portero estadounidense es el titular indiscutible en la portería de NYC FC desde 2023, conocido por su solidez y participaciones con la selección de Estados Unidos.
LD: Tayvon Gray - El lateral estadounidense de 22 años, formado en la cantera de NYC FC, destaca por su velocidad y contribuciones ofensivas.
DFC: Thiago Martins - El defensa central brasileño de 27 años es el pilar defensivo de NYC FC desde 2022, reconocido por su lectura de juego y liderazgo en la zaga.
DFC: Justin Haak - El mediocampista defensivo estadounidense de 23 años, capaz de jugar en defensa como lo ha venido haciendo valorado por su polivalencia y asistencias clave en la temporada 2025.
LI: Raul Bicalho - El lateral izquierdo brasileño de 23 años, fichado recientemente por NYC FC, aporta profundidad al plantel con su experiencia en el fútbol sudamericano.
MD: Agustín Ojeda - El plurifuncional juvenil extremo argentino puede adaptarse en varias zonas del campo y recientemente como carrilero ha aportado en las necesidades del club.
MC: Jonathan Shore - El juvenil mediocentro norteamericano se hizo de un lugar en la titularidad.
MC: Kevin O'Toole - El defensor estadounidense de 23 años, versátil y con proyección, que ha ganado minutos como titular en la defensa de NYC FC durante la temporada 2025.
MI: Hannes Wolf - El mediocampista alemán de 27 años, clave en el ataque de NYCFC con 9 goles en 2025, famoso por sus jugadas creativas y tiros libres letales.
DC: Maximiliano Moralez - El delantero argentino de 38 años, ícono de NYC FC desde 2016, con múltiples goles y asistencias.
DC: Nicolás Fernández - El delantero argentino llegó este verano como Jugador Designado de la franquicia neoyorkina, destaca por su velocidad y olfato goleador en el ataque.
Así se vería la formación de New York City (4-4-2)
Portero: Matt Freese.
Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho.
Centrocampistas: Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf.
Delanteros: Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández.
