Las posibles alineaciones titulares del partido Liverpool vs Chelsea

El final de temporada afecta de sobremanera a dos grandes de la Premier League. El Liverpool y el Chelsea se enfrentan por la fecha 36, ambos con un número bastante amplio de ausencias que dificultan la tarea de Arne Slot y del interino Calum McFarlane.

Los Reds marchan cuartos en la tabla y parecieran tener su pase a la Champions prácticamente asegurado. Los Blues, en cambio, atraviesan una situación mucho más complicada. Llegan luego de seis derrotas consecutivas en la liga y ocupan el noveno puesto, alejados de la clasificación a competiciones internacionales.

La posible alineación del Liverpool

Florian Wirtz, Liverpool | NurPhoto/GettyImages

POR: Freddie Woodman - En Manchester le tocó vivir un partido que no le resultó cómodo. Un despeje terminó en los pies de Benjamin Sesko y quedó marcado por esa acción durante el resto del encuentro. De todas formas, no perdió incidencia y sabe que a los 29 años recibió una oportunidad que parecía lejana y ahora quiere convertirla en permanencia.

LD: Curtis Jones - Juega donde sea, contra quien sea y responde sin problemas. No representa precisamente la elegancia en cada intervención, pero su voluntad motiva al resto del equipo a seguir adelante.

DFC: Ibrahima Konaté - Si se mete en el juego, parece un defensor hecho a medida para el Liverpool. Va al choque y le dificulta la tarea a los delanteros rivales. El problema aparece cuando entra en ráfagas de desconexión y queda girando sobre sí mismo.

DFC: Virgil van Dijk - El emperador. Resguarda al equipo cuando las cosas no salen como esperan. Cada jugada en la que participa denota su experiencia y es por eso que el Liverpool todavía busca refugio en el holandés.

LI: Milos Kerkez - Tiene ráfagas de jugador de rugby. Muchas de sus entradas rozan los tackles pero, de alguna manera, logra salirse con la suya y recuperar pelotas que parecían perdidas. Defendiendo todavía tiene algun que otro desliz, aunque su atrevimiento enamora a Slot.

MC: Ryan Gravenberch - Conduce con una elegancia poco habitual para un mediocampista de su tamaño. Es uno de los jugadores que se adelanta cuando los Reds pasan al ataque.

MC: Dominik Szoboszlai - Se transformó, poco a poco, en una de las referencias del equipo. Viene de marcar un gol y luego asistir a Cody Gakpo contra el United, ratificando que atraviesa el mejor momento desde su llegada.

MP: Jeremie Frimpong - Caos en el mejor de los sentidos. Arranca pegado a la derecha y termina apareciendo por cualquier espacio disponible. Nadie sabe qué hará en la siguiente acción, incluido él mismo, lo cual puede jugarle en contra.

MP: Florian Wirtz - El DT todavía espera una versión bastante más dominante del alemán, aunque el talento sigue apareciendo en pequeños destellos. Marcó 5 goles en 28 titularidades con el equipo inglés.

MP: Rio Ngumoha - Tiene 17 años, pero juega con toda la personalidad del mundo. Pide la pelota en todo momento y desafía a los rivales de manera desfachatada. Le cuesta el retroceso, aunque en ataque es una amenaza contante.

DC: Cody Gakpo - Lo del neerlandés es indescifrable. Puede pasar 20 minutos sin tener ningún tipo de incidencia en el equipo y, de golpe, meter un remate que cambia todo el partido. Contra los Red Devils volvió al gol y confirmó que los desafíos grandes son los que le sientan cómodos. Lleva 7 goles y cinco asistencias en la Premier.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Freddie Woodman

Defensas: Curtis Jones, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai

Mediapuntas: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Rio Ngumoha

Delantero: Cody Gakpo

La posible alineación del Chelsea

Joao Pedro, Chelsea | Robin Jones/GettyImages

POR: Filip Jorgensen - Se nota que ansía sus ingresos al equipo, y lo demuestra en los partidos que tiene esa posibilidad. Entró frío contra el Forest y respondió bien, no se notó su rol como arquero suplente. El DT sabe que cuenta con una garantía bajo los tres palos en ausencia de Robert Sánchez, quien salió lesionado.

LD: Reece James - Podría volver luego de la lesión en los isquiotibiales que lo tuvo fuera más de un mes. Los Blues cambian por completo con su presencia, por lo que podría ser positivo para un equipo necesitado de puntos.

DFC: Levi Colwill - Jugó más de lo esperado en lo que fue su regreso al equipo. Todavía se nota que está un poco oxidado, pero es que hay detalles de su juego que no abundan en Inglaterra, y menos en el Chelsea. El técnico destacó su rendimiento en el partido del lunes.

DFC: Trevoh Chalobah - No es el típico central que resuelve todo con un simple despeje. Le gusta conducir y armar su propia jugada aunque tenga rivales encima. Eso no le impide retroceder y aparecer cuando la zaga lo necesita.

LI: Marc Cucurella - Corre, corre, corre. Persigue a los extremos para llevarlos al córner, después se va al ataque, despúes vuelve para recuperar la marca y vuelve a empezar. Su problema aparece cuando la ansiedad le gana en algunas decisiones.

MC: Moisés Caicedo - El ecuatoriano barrió ataques rivales durante toda la temporada y no deja que los nervios le coman la cabeza a lo largo del partido. Mantiene la calma en todo momento y está en el lugar que le corresponde en el momento justo para que las jugadas puedan seguir su fluidez.

MC: Andrey Santos - Juega simple y, con eso, siempre encuentra un pase interesante cuando el partido podría complicarse. Muchos hinchas todavía no entienden por qué pasó tantos encuentros mirando desde el banco.

MP: Cole Palmer - El fútbol le debe una explicación a Cold. Hace un año parecía estar tocado por la varita, y hoy apenas puede terminar jugadas completas. No está manteniendo el ritmo que lo ubicó entre los mejores mediocampistas del mundo. Igual, sus ingresos y jugadas despiertan el interés de propios y ajenos.

MP: Enzo Fernández - Mediocampista con alma de delantero. Enzo participa en todos los sectores del ataque para poder ser opción de pase o desborde. El Chelsea necesita mucho de su influencia para poder sacar los partidos adelante, o para un empujón extra.

MP: Pedro Neto - Le da una limpieza de cara al ataque y suele buscar el uno contra uno en el área rival. Juega enchufado y se nota porque cuando tiene la pelota en los pies el partido se despierta. Lleva cinco goles y cuatro asistencias en lo que va de la Premier.

DC: Joao Pedro - No es un nueve estático. Va y viene del área y está donde lo necesitan. En cuestión de segundos recibe un pase de su compañero y puede inventar una jugada que termina en gol, como la chilena que clavó contra el Forest. Lleva 15 goles en lo que va de la temporada.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Filip Jorgensen

Defensas: Reece James, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Andrey Santos

Mediapuntas: Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto

Delanteros: Joao Pedro

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