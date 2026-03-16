Las posibles alineaciones titulares del partido Manchester City vs Real Madrid

Este martes 17 de marzo se llevará a cabo la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid desde el Etihad Stadium.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los Citizens y Merengues para este compromiso programado a las 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

La posible alineación del Manchester City vs Real Madrid para la vuelta octavos de final de la UCL

Haaland se fue en blanco del Bernabéu | DeFodi Images/GettyImages

PO: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería. Aunque tuvo un pésimo desempeño en el juego de ida en el Bernabéu.

LD: Abdukodir Khusanov - Es el primer uzbeko en la Premier League. En su primera temporada ha rotado con la defensa de City. Fuerte en duelos 1v1, físico y adaptación al estilo de posesión de Guardiola.

DFC: Ruben Dias - Uno de los mejores defensores centrales del mundo, pilar absoluto de la defensa del City. Líder, fuerte en el juego aéreo, excelente salida de balón y muy consistente.

DFC: Marc Guéhi - El inglés de 25 años es líder defensivo y viene de ser titular en la ida jugando todo el partido.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MC: Rodri - El español ha regresado a la titularidad tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla. Viene siendo titular desde entonces, pero no ha recuperado su mejor nivel.

MC: Bernardo Silva - El mediocampista portugués es muy versátil, técnico e inteligente. Puede jugar en el medio, como interior o en las bandas. Gran visión, regate en espacios reducidos y trabajo sin balón.

MD: Savinho - Joven talento brasileño que destaca por su velocidad, regate habilidoso y desborde, es una opción muy peligrosa en ataque por las bandas.

MCO: Antoine Semenyo - Es explosivo con alta eficiencia y aporta velocidad, potencia, gol.

MI: Jeremy Doku - Extremo rapidísimo y habilidoso, especialista en el 1v1 y en desequilibrar defensas con su aceleración y regate.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku.

Delanteros: Erling Haaland.

La posible alineación del Real Madrid vs Manchester City para la vuelta de octavos de final de la UCL

Fede Valverde se echó el equipo al hombro y marcó triplete para una muy buena ventaja en la serie | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

PO: Thibaut Courtois - Una muralla con reflejos elite, atajadas acrobáticas, gran comando del área y salida con balón. Uno de los mejores porteros del mundo, seguro en 1v1.

LD: Trent Alexander-Arnold - Uno de los mejores laterales derechos del mundo por su visión, pases largos y centros precisos. Sin embargo, su etapa en el Bernabéu ha sido complicada: adaptación difícil, lesiones y críticas por rendimiento irregular.

DFC: Antonio Rüdiger - El defensor alemán es agresivo, fuerte, rápido y con gran personalidad, pilar en la defensa del Real Madrid.

DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.

LI: Fran García - El lateral español podría repetir en el once inicial tras ser titular en el último partido de LaLiga frente al Elche. Ferland Mendy está descartado, mientras que Carreras se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, aunque llegaría justo para el encuentro en el Etihad. Veremos si Arbeloa arriesga con él.

MD: Federico Valverde - Versátil y explosivo, gran ritmo, potencia física, disparo lejano y balones largos. Incansable en transiciones, vertical y con enorme tasa de trabajo.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.

MI: Thiago Pitarch - Joven promesa de la cantera del Real Madrid. Dinámico, con buena técnica, visión y capacidad para controlar el tempo del juego. Ha debutado con el primer equipo esta temporada 2025/26 bajo dirección interina de Álvaro Arbeloa). Se le ve como un talento con gran potencial para el futuro del mediocampo madridista.

ED: Brahim Díaz - Esta temporada ha tenido minutos limitados sobre todo por su participación en la Copa África de Naciones (AFCON 2025). Es un jugador de banquillo muy útil: regate, visión y gol en momentos puntuales. Aunque ante la lesión de Bellingham sería titular.

DC: Arda Güler - El jugador turco es creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.

EI: Vinícius Junior - Uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta. Velocidad explosiva, regate imparable, goles y asistencias clave, ha madurado hasta ser un referente absoluto.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Fran García

Centrocampistas: Federico Valverve, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch.

Delanteros: Brahim Diaz, Arda Guler, Vinícius Júnior.

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