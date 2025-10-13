Las posibles alineaciones titulares de México y Ecuador

La selección mexicana se medirá a la selección ecuatoriana la Fecha FIFA de octubre camino a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano.

El partido será este martes 14 de octubre a las 20:30 horas de la Ciudad de México, 22:30 horas del Este de Estados Unidos y 04:30 horas de España desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Javier Aguirre y Sebastián Beccacece para este compromiso.

La posible alineación de México vs Ecuador para el partido amistoso

Malagón se perfila para ser el portero titular en el Mundial 2026 | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

Luis Ángel Malagón (PO): el portero azulcrema es conocido por sus reflejos rápidos, seguridad bajo los tres palos y buena distribución con los pies. Se perfila para ser el titular en la Copa del Mundo.

Jorge Sánchez (LD): el lateral derecho destaca por su velocidad, capacidad defensiva y proyección ofensiva por la banda.

César Montes (DFC): el defensa central es reconocido por su solidez, juego aéreo y liderazgo en la zaga.

Johan Vásquez (DFC): el defensa central del Genoa es versátil, fuerte en duelos y con buena salida de balón.

Jesús Gallardo (LI): el lateral izquierdo es uno de los preferidos de Aguirre, polivalente, con gran recorrido y habilidad para sumarse al ataque.

Erik Lira (MC): el defensivo de Cruz Azul tiene una gran capacidad de quite y distribución en el mediocampo, ante la ausencia de Álvarez podría ser uno de los elegidos en el mediocampo titular.

Marcel Ruiz (MC): el mediocampista del Toluca, creativo, con buen toque y llegada al área rival.

Diego Lainez (MD): el extremo derecho mexicano, se caracteriza por ser veloz y regateador es una pieza que está en constante evaluación y seguimiento.

Orbelín Pineda (MCO): el mediocampista ofensivo es muy versátil, con gran visión y es de la confianza del técnico.

Alexis Vega (EI): el extremo del Toluca, habilidoso, con regate y capacidad para generar peligro en el uno contra uno.

Santiago Giménez (DC): el centrodelantero del Milán podría ser titular ante la ausencia de Jiménez, es potente, con olfato goleador y habilidad para definir en el área.

La posible alineación de Ecuador vs México para el partido amistoso

Enner Valencia es el jugador s seguir de Ecuador | Omar Vega/GettyImages

Hernán Galíndez (PO): el portero titular experimentado, conocido por su agilidad y seguridad bajo los postes, clave en la defensa ecuatoriana.

Alan Franco (LD): el capitán es un versátil defensor lateral, sólido en el marcaje y con buena salida de balón.

Joel Ordóñez (DFC): el joven central prometedor, fuerte en duelos aéreos y con proyección internacional.

Willian Pacho (DFC): el central robusto y técnico, destacado por su capacidad para anticipar y distribuir desde la zaga.

Yaimar Medina (LI): el lateral izquierdo dinámico, aporta tanto en defensa como en el apoyo ofensivo por la banda. El juego pasado ingreso de cambio ante la lesión de Pervis Estipiñán.

Jordy Alcívar (MC): es un mediocampista central trabajador, con buena visión de juego y recuperación de balón.

Pedro Vite (MC): el mediocampista ofensivo versátil, conocido por su creatividad y habilidad para desequilibrar.

Ángelo Preciado (MD): es medio interconvertido en extremo, rápido y efectivo en el uno contra uno.

John Yeboah (MCO): es el extremo habilidoso, aporta desborde y peligro en el ataque por las bandas.

Kendry Páez (MI): es un joven talento en el centro, destaca por su visión, pases precisos y madurez táctica

Enner Valencia (DC): el goleador es uno de los capitanes y referente ofensivo, letal en el área y líder del ataque ecuatoriano con su olfato goleador.

Así se vería la formación de México (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Erik Lira, Marcel Ruiz; Diego Lainez, Orbelín Pineda, Alexis Vega.

Delanteros: Santiago Giménez.

Así se vería la formación de Ecuador (4-2-3-1)

Portero: Hernán Galíndez.

Defensas: Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho, Yaimar Medina.

Centrocampistas: Jordy Alcívar, Pedro Vite; Ángelo Preciado, John Yeboah, Kendry Páez.

Delanteros: Enner Valencia.

