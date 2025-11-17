Las posibles alineaciones titulares del México vs Paraguay

La selección mexicana se medirá a la selección paraguaya en la Fecha FIFA de noviembre camino al Mundial 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano.

El partido será este martes 18 de noviembre a las 18:30 horas (EE. UU.), 19:30 horas (México) y 02:30 horas (España) desde el Alamodome de San Antonio, Texas.

A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Javier Aguirre y Gustavo Alfaro para este compromiso.

La posible alineación de México vs Paraguay para el partido amistoso

Edson Álvarez es el capitán de México | Aric Becker/ISI Photos/USSF/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - El portero azulcrema es conocido por sus reflejos rápidos, seguridad bajo los tres palos y buena distribución con los pies. Se perfila para ser el titular en la Copa del Mundo.

LD: Israel Reyes - El versátil defensa central puede jugar también como lateral derecho, es un elemento fuerte en duelos aéreos y con buena proyección ofensiva.

DFC: César Montes - El defensa central es reconocido por su solidez en la marca, juego aéreo y liderazgo en la zaga.

DFC: Johan Vásquez - El defensa central del Genoa es versátil, fuerte en duelos y con buena salida de balón.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los preferidos de Aguirre, polivalente, con gran recorrido y habilidad para sumarse al ataque.

MCD: Edson Álvarez - El medio defensivo del Fenerbahce y capitán del combinado azteca no fue llamado el mes pasado y regresa después de algunas semanas adaptado al fútbol de Turquía.

MC: Gilberto Mora - El volante mixto es una muy joven promesa con visión, pase filtrado y llegada al área que se espera sea el futuro del mediocampo tricolor.

MC: Erick Sánchez - El mediocampista creativo de las águilas es técnico, dinámico y con gol desde segunda línea, ha sido un habitual en los llamados de Javier Aguirre

ED: Roberto Alvarado - El extremo derecho del Rebalo Sagrado se caracteriza por ser regateador, rápido y asistidor nato, con mucho aporte a la ofensiva y llegadas a profundidad.

DC: Raúl Jiménez - El delantero centro del Fulham cuenta con experiencia, buen cabeceo, asociación y definición clínica. Vuelve tras su ausencia el mes pasado.

EI: Hirving Lozano - El habilidoso extremo se caracteriza por ser explosivo, desequilibrante y con gran capacidad goleadora.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Centrocampistas: Edson Álvarez; Erik Lira, Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Hirving Lozano

La posible alineación de Paraguay vs México para el partido amistoso

Miguel Almirón es uno de los referentes de Paraguay | Chung Sung-Jun/GettyImages

PO: Orlando Gill – El portero es una joven promesa, ágil y con gran proyección internacional.

LD: Alan Benítez – El lateral es un experimentado y posee buen centro, además, es sólido en marca.

DFC: Gustavo Gómez – El central es uno de los capitanes, líder aéreo, fuerte en duelos y con gol en balón parado.

DFC: Omar Alderete – El central zurdo es agresivo, rápido y con salida de balón.

LI: Junior Alonso- El central es elegante en la marca con buen posicionamiento y experiencia europea.

MD: Hugo Cuenca – El volante ofensivo es un talentoso mediapunta con visión y con un gran último pase de balón en zonas claves.

MC: Braian Ojeda – El polivalente mediocampista mixto es dinámico, recuperador y con llegada al área rival.

MC: Damián Bobadilla – Es un volante central fuerte de simple en distribución y gran despliegue físico.

MI: Diego Gómez – El versátil extremo izquierdo es técnico, veloz y con gol desde segunda línea, además, tiene un futuro muy prometedor.

DC: Miguel Almirón – El plurifuncional etremo derecho o media punta del Atlanta United es explosivo, regateador y asistidor élite.

DC: Ronaldo Martínez – El delantero centro de 20 años es un joven goleador, oportunista y con olfato en el área.

Así se vería la formación de Paraguay (4-4-2)

Portero: Orlando Gill

Defensas: Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso

Centrocampistas: Hugo Cuenca, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez

Delanteros: Miguel Almirón, Ronaldo Martínez

