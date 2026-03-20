Las posibles alineaciones titulares del partido Monterrey vs Chivas

Con dos presentes totalmente opuestos, los Rayados del Monterrey y las Chivas de Guadalajara se enfrentan en esta Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio BBVA, sede de un encuentro entre el primer puesto y el noveno de la clasificación general.

Los regiomontanos llegan a este encuentro mermados por temas físicos, esto después de que se sumara Alonso Aceves al hospital blanquiazul y también la expulsión de Víctor Guzmán frente a Bravos. Mientras que el Rebaño Sagrado llega con plantel completo en búsqueda de tres puntos que los mantengan en la cima de la clasificación general.

La posible alineación del Monterrey vs Chivas

POR: Luis Cárdenas - Pese a que le hicieron dos goles frente a Bravos de Juárez, tuvo por lo menos cinco atajadas que propiciaron que su equipo no perdiera dicho encuentro, así que se espera que salga en un buen partido contra Chivas.

LD: Ricardo Chávez - Recorrió la banda como nadie, pero para su mala fortuna no pudo ejercer peligro y tampoco estuvo preciso a la hora de defender en Juárez, ganó 4 de 8 duelos terrestres y además se fue amonestado.

DFC: Luis Reyes - El exrojinegro tomará el lugar de Alonso Aceves quien aparentemente estará lesionado y no podrá participar de este encuentro. Tiene en su favor esa animadversión contra los rojiblancos.

Necaxa v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

DFC: Carlos Salcedo - Este será otro que con línea de cuatro aparecerá como titular en el puesto de Víctor Guzmán quien se llevó tarjeta roja. Apenas ha sido titular cuatro juegos y no ha tenido un papel nada destacable, pero es lo que tiene a la mano el equipo.

LI: Gerardo Arteaga - Fue bien al ataque y ayudó con el 75% de duelos terrestres ganados contra los fronterizos, así que deberá replicar tal situación para evitar que su equipo sucumba contra un rival tan ágil como el de turno.

MD: Luca Orellano - Su principal tarea será tapar la salida de hombres como Bryan González o Brian Gutiérrez, algo que no desconoce, puesto que tiene un promedio de 8 recuperaciones de balón por encuentro.

MCD: Jorge Rodríguez - El argentino se tendrá que hacer sentir en el medio campo, tiene un gran físico y desde ese lugar puede ganar contra hombres como Efraín Álvarez o Rubén González.

MC: Roberto de la Rosa - Este hombre tomará el lugar de Iker Fimbres, jugó dos buenos partidos contra el Cruz Azul en la Concachampions y seguro no desentonará en el encuentro. Habrá que ver su accionar con mayor presión.

CF Monterrey v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

MI: Carlos Frayde - Ha tenido excasos minutos en Liga y unos cuantos más en Concachampions, pero mientras Lucas Ocampos siga lesionado, será su oportunidad de aparecer. Ojalá la inexperiencia no le pase factura.

MCO: Jesús Corona - Este hombre tiene que echarse el equipo al hombro cuando parece que todo está en su contra. Tiene calidad y de sobra. Hizo gol contra Juárez y contra Gallos Blancos, será cuestión de ver si llega aceitado.

DC: Uros Djurdjevic - Este será otro hombre que vivirá un caso como el del 'Hueso' Reyes, exjugadores el Atlas que sabrán cómo jugarle al Rebaño. Le ha costado la adaptación y la merma que tiene en sus compañeros.

Así se vería la formación del Monterrey (4-5-1)

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Luis Reyes, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga

Centrocampistas: Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Roberto de la Rosa, Lucas Ocampos, Jesús Corona

Delanteros: Uros Djurdjevic

La posible alineación de Chivas vs Monterrey

POR: Raúl Rangel - Se fue en cero en la goleada contra León y cada día refrenda más que es el mejor arquero que hay en México. Tuvo un partido sencillo, pero cuando se le requirió apareció de buena manera.

Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

LD: Richard Ledezma - No jugó contra León por expulsión tras acumulación de tarjetas, y aunque en Chivas no se le extraña porque se cubre bien su posición, sí es clave para el accionar rojiblanco.

DFC: Daniel Aguirre - El desparpajo de este chico no tiene comparación. Te juega por derecha, izquierda, va como un interior más, y por más que se meta como un tercer central, su vocación siempre será buscar el arco contrario, no por nada lleva dos goles y dos asistencias.

DFC: Diego Campillo - De medio campo hacia atrás, todo es suyo. Te completa casi el 100% de sus pases, te recupera entre cinco y diez balones por partido y siempre pide la pelota. Es calmo y pensante.

DFC: José Castillo - Este es el otro central del chiverío que no tiene tantos reflectores, pero que es calidad asegurada. Ganó todos sus duelos por tierra y aunque por aire le falta físico, lo compensa con su calidad con la pelota.

LI: Bryan González - El 'Cotorro' huele la portería rival y le hierve la sangre. La parcela izquierda es su terreno y es desde donde constantemente busca perfilarse al marco. Lleva dos asistencias y quiere más.

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MD: Roberto Alvarado - Pareciera que el 'Piojo' tiene tan acostumbrados a todos a jugar bien, que ya no se habla tanto de su labor. Su nivel se ha sostenido a lo largo de los meses en un punto muy alto.

MC: Rubén González - Pese a su corta estatura, contra los Panzas Verdes ganó el 100% de sus duelos aéreos y así mismo lo hizo cuando la pelota estaba en el césped. Intentó un disparo desde fuera del área sin tanta suerte.

MC: Efraín Álvarez - No completó todo el partido para cederle su lugar a Yael Padilla, pero con la bola en los pies es calidad asegurada. Asistió para el segundo gol rojiblanco de media semana y con eso llegó a tres participaciones en gol.

MI: Brian Gutiérrez - A veces no juega lo suficiente para demostrar su calidad, pero ahora Milito decidió ponerlo de inicio e hizo un golazo. Jugando atrás del delantero es letal, intenta e intenta hasta que una le sale.

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

DC: Armando González - Lo del 'Otaku del Gol' es digno de admirarse. Llegó a tres partidos consecutivos marcando y ya tiene nueve tantos en su cuenta, sumando así 21 en lo que va del año futbolístico.

Así se vería la formación de Chivas (5-4-1)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González

Centrocampistas: Roberto Alvarado, Rubén González, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez

Delanteros: Armando González

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