Las posibles alineaciones titulares del París Saint Germain vs Bayern Múnich

La Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League tendrá un duelo de poder a poder en el que el París Saint Germain visitará al Bayern Múnich, encuentro que se llevará a cabo este martes 4 de noviembre en el Parque de los Príncipes.

Si bien ambas escuadras marchan como superlíderes tanto en la Ligue 1 como en la Bundesliga, el historial de enfrentamientos en el certamen más importante de clubes de todo Europa, nos dice que los germanos saldrán como favoritos, ya que tienen cuatro partidos sin conocer la derrotar frente a los parisinos.

La posible alineación del PSG vs Bayern Múnich

POR: Lucas Chavalier - Este arquero tiene solo tres tantos en contra en esta campaña de la UCL, además de sumar ya siete porterías en blanco entre la liga francesa y el torneo europeo.

LD: Achraf Hakimi - Pese a ser defensor tiene tres asistencias en lo que va del certamen, además de haber marcado ya dos goles en la Ligue. 1.

DFC: Ilya Zabarnyi - Este hombre es inamovible en la oncena de Luis Enrique y tiene un 70% de duelos mano a mano ganados en lo que va del torneo.

DFC: William Pacho - El ecuatoriano es uno de los jugadores que mayor número de pases concreta. Suele ser muy elegante e inteligente a la hora de salir desde su propio campo.

LI: Nuno Mendes - En el último partido de Champions contra el Bayer Leverkusen dio una asistencia y marcó un gol en un marcador de antología para este certamen.

Paris Saint-Germain FC v OGC Nice - Ligue 1 McDonald's | Franco Arland/GettyImages

MD: Warren Zaire-Emery - La precisión de pases que tiene este hombre es de admirarse, concreta el 94% de sus intentos y eso es de gran valor a la hora de atacar.

MC: Vitinha - En esta temporada, tanto de Ligue 1 como de Champions League este hombre ha participado activamente en siete anotaciones para su equipo, razón por la que es considerado uno de los mejores de la oncena.

MI: Joao Neves - Este jugador portugués ha comenzado a ser del gusto del estratega español y si bien no es titular indiscutible, puede comenzar a meterse entre los mejores.

DD: Khvicha Kvaratskhelia - El futbolista georgiano tiene dos anotaciones en Champions League y dos asistencias en Ligue 1, razón suficiente para convertirse en uno de los favoritos de la gente.

Paris Saint-Germain FC v OGC Nice - Ligue 1 McDonald's | Catherine Steenkeste/GettyImages

DC: Ousmane Dembelé - Después de ganar el Balón de Oro ha tenido pocos minutos de actividad con el conjunto parisino, pero sin duda un partido de este impacto, merece tener en el campo a un hombre así.

DI: Bradley Barcola - Con apenas 23 años ya se ha ganado un sitio en el equipo, es titular y un gran elemento que además de marcar, gusta de hacer jugar a su equipo en momentos importantes.

La posible alineación del Bayern Múnich vs PSG

POR: Manuel Neuer - Este hombre es el sinónimo de lo que significa la institución y para encarar un partido así no hay otro mejor que el arquero alemán.

LD: Raphael Guerreiro - Si bien no ha sido titular indiscutible este torneo, en Champions ha tenido más de 150 minutos en dos partidos disputados y desde esa lógica podríamos verlo de nueva cuenta en la cancha.

DFC: Dayot Upamecano - En la actual campaña de la UCL tiene ocho intercepciones de pase y 12 recuperaciones de pelota que dejan bien parado a su equipo en la zona baja.

DFC: Jonathan Tah - También contra el Brujas hizo un gran trabajo, en donde además de dar un pase de gol, completó el 100% de sus pases en los primeros 45 minutos del encuentro.

FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

LI: Konrad Laimer- El último partido contra el Brujas fue clave para que este hombre se ganara un puesto de titular ya que consiguió dos asistencias que fueron de gran valor en el triunfo de cuatro por cero.

ED: Michael Olise - Es un jugador que se atreve mucho a disparar desde fuera del área, de hecho tiene doce tiros a puerta esta campaña y ya le rindió frutos al marcar un tanto contra el Pafos FC.

MC: Joshua Kimmich - Tiene una participación de bajo perfil en su equipo, es de lo más sólido desde hace algunas temporadas, ganándose un puesto en todas las competiciones en las que juegan.

MCO: Aleksandar Pavlovic - En su faceta de primer atacante suele hacer un gran papel, a tal grado de conseguir un 95% en precisión de pases, algo que pocas veces se ve en el futbol actual.

EI: Luis Díaz - El futbolista colombiano ha participado en nueve anotaciones, con cinco goles y cuatro asistencias en la Bundesliga, además de haber marcado otro gol frente al Brujas en la Champions.

FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

DD: Serge Gnabri - En la primera jornada del campeonato europeo de futbol dio una asistencia que sirvió para el triunfo de tres goles por uno frente al Chelsea, el cual significó tres puntos que hoy los tienen en segundo peldaño.

DI: Harry Kane - Este futbolista sigue sorprendiendo a propios y extraños este torneo, ya que marcha como líder goleador de la UCL con cinco tantos en apenas tres jornadas.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Lucas Chavalier

Defensas: Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes

Centrocampistas: Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves

Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Bradley Barcola

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-4-2)

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic

Centrocampistas: Michael Olise, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Luis Díaz

Delanteros: Serge Gnabry, Harry Kane

Más noticias sobre la Champions League