Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs Tigres

Tanto Cruz Azul como Tigres de la UANL avanzaron a estas semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX de formas inimaginables y ahora les toca verse las caras en la ida de esta instancia en el Estadio Olímpico Universitario, sede que no le ha sentado bien a los regios en sus últimas visitas.

La Máquina Celeste tiene, tras el triunfo in extremis frente a las Chivas de Guadalajara, 25 partidos invicto en CU, entre ellos está el duelo de semis de la CONCACAF Champions Cup, en donde los derrotaron un gol por cero. Hoy toca verse las caras el segundo contra el tercero clasificados y veremos si la racha azul continúa.

⏰ FECHAS Y HORARIOS PARA LAS SEMIS 📆



NOS VEMOS EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO. 🏟️ pic.twitter.com/2JMRDWAfpN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 1, 2025

La posible alineación del Cruz Azul vs Tigres

POR: Andrés Gudiño - Ante la lesión de su compañero Kevin Mier, este hombre ha sobrellevado de buena manera el actuar en el arco cementero. apenas completó cuatro partidos, y si bien lleva ya cinco goles en contra, ha tenido atajadas clave que le hubieran cambiado el rumbo a su equipo.

LD: Ignacio Rivero - Contra Chivas ganó el 80% de sus duelos terrestres y además intentó disparar en un par de ocasiones al marco, algo que hace recurrentemente en esta línea de cinco que maneja la Máquina.

DFC: Willer Ditta - Lo que hizo el colombiano en el segundo tiempo fue espectacular, ya que era el único hombre, a pesar de venir desde atrás, que buscaba ofender a como diera lugar y pocas veces falló un pase para sus compañeros.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DFC: Erik Lira - Salir con la pelota controlada y marcar a hombres de gran velocidad como Cowell, provocó que le hicieran muchas faltas y que su juego se viera ensuciado, pero aún con eso logró ganar muchos manos a mano vitales.

DFC: Gonzalo Piovi - Jugó apenas 45 minutos del partido, pero siempre es sinónimo de calidad y seguridad en zona baja. Lo sustituyó Orozco y al final fue quien comete un penal que pudo cambiar el juego drásticamente.

LI: Lorenzo Faravelli - Este fue otro hombre que salió de cambio para comenzar la segunda mitad del juego, si bien su sacrificio fue por temas tácticos, durante su estancia en el terreno de juego dio 10 de 12 pases precisos hacia el frente.

MC: Jeremy Márquez - Este hombre fue quien le dio vida al Azul con su gol al minuto 72 y su asistencia para que el 'Toro' Fernández abriera el marcador. Siempre se vio peligroso cuando tenía la pelota en los pies y sus estadísticas lo avalan.

MC: Carlos Rodríguez - Había tenido un primer tiempo discreto, pero al 72' puso un pase de gol y al 97' marcó el tercero de la noche con el que los cementeros cerrarían su clasificación a semifinales.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MCO: José Paradela - El medio campo ofensivo no tuvo gran participación y se notó en todo momento. El argentino solo pudo impactar a portería en una ocasión y su disparó terminó en la humanidad de un rival. Costó adecuarse en este juego.

MCO: Carlos Rotondi - No estuvo preciso en los pases, no ganó manos a mano contra defensores y es por eso que Larcamón decidió sacarlo al minuto 69 del partido. Veremos si en semifinales tiene mejor suerte.

DC: Gabriel Fernández - Tiene una y la va a meter. No es tan constante en la tenencia de la pelota, pero aprovechó dos pelotas para convertir, una de gol y otro pase para que 'Charly' cerrara la pinza.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Ignacio Rivero, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli

Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi

Delanteros: Gabriel Fernández

La posible alineación de Tigres vs Cruz Azul

POR: Nahuel Guzmán - El actuar de su zona defensiva provocó que el 'Patón' no tuviera mucho trabajo en la vuelta contra Xolos. Fue más sereno en ciertas decisiones y se notó al irse en blanco en este encuentro.

Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

LD: Jesús Garza - Este hombre tiene un fuelle como pocos, se integra al frente y da asistencias de gol o defiende y gana un alto porcentaje de duelos terrestes, además de provocar faltas en zona alta que pueden provocar jugadas de peligro.

DFC: Rómulo - La seguridad que otorga el brasileño en zona baja no te la da cualquiera, gusta de salir con la pelota en los pies a sabiendas de su calidad, contra Xolos en la vuelta acertó 49 pases a un compañero.

DFC: Jesús Angulo - No completó todo el partido para cederle su puesto a un jugador joven, esto cuando el juego ya estaba resuelto. Es un hombre que tiene mucha facilidad para aparecer en el área rival y contra los fronterizos en la ida casi hace un golazo.

LI: Marco Farfán - Por momentos ha tomado un puesto de mayor presión y ha reaccionado de buena manera. Su físico le da para ir al ataque y volver sin inconvenientes, por lo que aparece en el último tercio del campo con peligro.

MD: Diego Laínez - Retomó su mejor nivel y se nota. Es el jugador que desequilibra, que intenta algo diferente y que propone al frente. Creó cinco oportunidades de peligro reales y un penal que a la postre falló Herrera.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MCD: Fernando Gorriarán - Su faceta defensiva es impecable. Es un jugador muy práctico que reparte pelota y que en cuanto tiene una ventanita, va a intentar disparar al marco rival gracias a su calidad y buen manejo de pelota.

MCO: Ángel Correa - Se cree que al no meter goles o participar de ellos el argentino tiene malos juegos, pero la realidad es que es un futbolista que está cerca de la pelota y de la zona de peligro, por lo tanto lo golpean en demasía, aunque eso no merma su accionar.

MI: Juan Brunetta - El argentino ya nos tiene acostumbrados a grandes jugadas y momentos de gloria, frente a Tijuana no fue la excepción. Hizo dos goles y dio un pase para que Juan Pablo Vigón hiciera el quinto de la noche.

DD: André-Pierre Gignac - A sus 39 años lo que sigue jugando el francés es de locos. Ya parte de más atrás buscando servir como pivote, pero si tiene una en el área la va a intentar y seguramente será de peligro.

Tigres UANL v Tijuana - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

DD: Nicolás Ibáñez - No jugó la ida y no era un jugador habitual en la oncena felina, pero en la vuelta lo hizo de maravilla y seguramente aparecerá de arranque, su gol y asistencia lo avalan.

Así se vería la formación de Tigres (4-4-2)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Juan Purata, Rómulo, Marco Farfán, Jesús Garza

Mediocampistas: Diego Laínez, Ángel Correa, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta

Delanteros: André-Pierre Gignac, Nicolás Ibáñez

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX