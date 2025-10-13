Las posibles alineaciones titulares de Portugal y Hungría

Poco a poco se va conociendo a los invitados que estarán presentes en el Mundial 2026, donde Argentina buscará refrendar su título. Las Eliminatorias alrededor del mundo continúan, aunque el único continente que todavía no tiene clasificados es Europa, que repartirá 16 boletos.



Sobre ello, el próximo martes 14 de octubre, la selección de Portugal, liderada por el inagotable Cristiano Ronaldo, recibirá a su similar de Hungría en el Estádio José Alvalade, en choque correspondiente al Grupo F, esperando sumar una victoria.



Los dos conjuntos ya se enfrentaron en Budapest, el pasado 9 de septiembre, con los portugueses sacando el triunfo 2-3 de la mano de Cristiano, por la vía del penal, así como de Bernardo Silva y Joao Cancelo, mientras el descuento de los húngaros vino con un doblete de Barnabás Varga.



Los locales no podrán contar con Joao Neves, ya que tanto la selección como el PSG de Francia aceptaron que no estaba en condiciones de participar, ya que se lesionó del muslo izquierdo en el compromiso frente al Atalanta en la UEFA Champions League. En su lugar se llamó al lateral derecho de la Lazio de Italia, Nuno Tavares, recordando que tampoco estará Joao Cancelo tras haberse lesionado con el Al Hilal de Arabia Saudita.



Aquí te dejamos las posibles alineaciones titulares de ambos conjuntos:

El posible once de Portugal

Cristiano Ronaldo | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Portero: Diogo Costa – El guardameta del Porto será el encargado de custodiar el arco. Desde su destacada Eurocopa 2024 se ha vuelto el guardián titular.

Defensa: António Silva – El entrenador de la selección, el español Roberto Martínez, ha sabido depositar la confianza en la juventud, así que el central del Benfica estará en la línea defensiva.

Defensa: Rúben Dias – El dos veces mundialista brindará experiencia a la zaga central. Su tranquilidad para salir jugando dará un respiro a sus compañeros.

Lateral izquierdo: Nuno Mendes – Apenas la semana pasada, su compañero en el PSG, el francés Lucas Hernández, lo consideró el mejor lateral izquierdo del mundo. Algo que deberá demostrar en estos partidos de suma importancia.

Lateral derecho: Diogo Dalot – El hombre del Manchester United puede acomodarse en la parte baja o como extremo y en las dos bandas. Con eso queda claro que tiene cualidades ofensivas.

Pivote: Vitinha Ferreira – Esta la opción de colocar a Joao Palhinha como contención o mandar de inicio al hombre del PSG. Con el nivel que maneja el elemento parisino pareciera poco lógico dejarlo fuera de la acción.

Mediocentro: Bruno Fernandes – Uno de los hombres más habilidosos de la selección lusitana. Es versátil, habilidoso con los pies y sabe cómo crear oportunidades claras de gol.

Mediocentro: Bernardo Silva – Envidiable el mediocampo de Portugal. El jugador del Manchester City tiene una técnica exquisita y una visión de campo espectacular, sin olvidar su peligrosidad a balón parado.

Extremo derecho: Pedro Neto – Si bien se siente a gusto jugando en cualquiera de los dos lados, podría optar por el sector derecho. Con su velocidad y regate es un socio perfecto para El Bicho.

Extremo izquierdo: Rafael Leao – Del otro lado otro hombre igual de peligroso por sus movimientos y regates. Es capaz de superar a sus marcadores en cualquier momento para marcar diferencia.

Delantero: Cristiano Ronaldo – El capitán lusitano quiere seguir agrandando su leyenda con más anotaciones, siendo el faro ofensivo del equipo. Su simple presencia genera conflicto en los rivales.

Bernardo Silva | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Portugal (4-3-3):



Portero: Diogo Costa

Defensas: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes

Mediocampistas: Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Delanteros: Pedro Neto, Cristian Ronaldo, Rafael Leao

El posible once de Hungría

Dominik Szoboszlai | SOPA Images/GettyImages

Portero: Balázs Tóth – El guardia del arco es el futbolista del Blackburn Rovers de Inglaterra. Con su 1.89 metros de altura intentará evitar que le repitan la dosis de tres anotaciones.

Defensa: Willi Orbán – En la zaga central estará el jugador del RB Leipzig, quien ha jugado más de 50 compromisos con la casaca nacional.

Defensa: Attila Szalai – El central del Kasimpasa de Turquía ha defendido a su selección desde las categorías menores y el duelo pasado llegó al medio centenar de compromisos.

Lateral izquierdo: Milos Kerkez – El hombre del Liverpool tiene cualidades ofensivas, ya que también puede desempeñarse como interior.

Lateral derecho: Loïc Négo – Otro hombre habilidoso, ya que también puede jugar como interior y hasta en el mediocampo. Optó por dejar a Francia para poder jugar con seleccionado húngaro.

Mediocentro: Callum Styles – El futbolista del West Bromwich Albion cuenta con gran talento y aunque se siente más cómodo jugado pegado a la banda izquierda, también atiende el rol de organizar en el mediocampo.

Mediocentro: Alex Töth – De apenas 19 años ya cuenta con la responsabilidad de defender a su nación. Un chico que puede jugar en cualquier parte del centro.

Mediocentro: Dominik Szoboszlai – El capitán y futbolista del Liverpool es el pilar del mediocampo. Con sus pases filtrados puede romper filas, pensando siempre con claridad cuando es presionado.

Extremo izquierdo: Zsolt Nagy – Queda claro que se siente contento cuando tiene que jugar pegado a la banda, pues puede desempeñarse en cualquier zona, desde lateral, hasta interior y extremo.

Extremo derecho: Bendegúz Bolla – Otro que viene jugando con el combinado húngaro desde las categorías inferiores. La misión que tiene es jugar más adelantado de lo habitual para poder generar peligro y juego para el ‘9’.

Delantero: Barnabás Varga – Llega tras haberle marcado un doblete a los lusitanos en su último enfrentamiento, lo que debe tenerle motivado. Hasta ahora, el romperredes del Ferencváros suma once dianas con la casaca tras 26 compromisos.

Barnabás Varga | Tim Clayton/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Hungría (4-5-1):



Portero: Balázs Tóth

Defensas: Milos Kerkez, Attila Szalai, Willi Orbán, Loïc Négo

Mediocampistas: Zsolt Nagy, Callum Styles, Dominik Szoboszlai, Alex Töth, Bendegúz Bolla

Delantero: Barnabás Varga

Más noticias sobre fútbol internacional