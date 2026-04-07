Las posibles alineaciones titulares del partido entre el PSG y el Liverpool

El PSG y el Liverpool reeditarán desde este miércoles 8 de abril el cruce de Champions League de la temporada anterior en el que los franceses se impusieron por penales y acabaron levantando el título más deseado.

La realidad de cada uno es muy diferente a la de un año atrás, con el equipo de Luis Enrique consolidado como uno de los mejores de Europa y los ingleses inmersos en la irregularidad. De todas formas, se espera una serie sumamente pareja que se definirá el próximo martes en Anfield Road.

A continuación, las posibles alineaciones de cada uno para la ida de los cuartos de final.

La posible alineación del PSG vs Liverpool

POR: Matvey Safonov – El ex-Krasnodar le ganó la pulseada a Chevalier y se ha quedado con el arco que antes pertenecía a Donnarumma. Y en una serie que podría llegar a los penales, ya ha demostrado de lo que es capaz en esa instancia.

LD: Achraf Hakimi – Posiblemente, el mejor lateral derecho del mundo en la actualidad. El marroquí atraviesa un gran momento, se suma al ataque permanentemente y es contundente cada vez que pisa el área rival.

DFC: Marquinhos – El brasileño aporta su experiencia y liderazgo a un equipo joven. Un defensor tiempista al que no es extraño verlo convertir (tiene dos goles en esta Champions).

DFC: Willian Pacho - El ecuatoriano llegó desde el Eintracht Frankfurt y se ganó el puesto de segundo marcador central. No se ha perdido un solo encuentro en este certamen, y al igual que Marquinhos también sabe lo que es ganar en el área contraria.

LI: Nuno Mendes – Si Hakimi es el mejor lateral derecho, el PSG también tiene al mejor del otro lado con el portugués. Imparabale cada vez que se manda al ataque, a su juego también le agrega visión para asistir desde la banda izquierda.

MC: João Neves – El joven mediocampista procedente del Benfica le da movilidad, buen pase y llegada al área rival al equipo de Luis Enrique. En su segundo año en PSG se ha convertido en una pieza determinante.

MC: Vitinha – El director de la orquesta. Maneja el ritmo del equipo con su capacidad de leer el juego y su precisión para pasar y encontrar espacios donde pocos lo ven. Si a eso se le suma gol (6 en esta Champions), estamos hablando de un jugador top mundial.

FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA | FRANCK FIFE/GettyImages

MC: Warren Zaïre-Emery– A pesar de su corta edad, el volante juega con la experiencia de un consagrado. Un verdadero 'box to box', de esos futbolistas que aparecen en toda la cancha.

ED: Désiré Doué – Como extremo o como centrodelantero, una de las armas de gol más importantes que tiene el PSG. Un jugador difícil de leer y de anticipar por su capacidad en el 1 a 1 y su potente y precisa definición.

EI: Khvicha Kvaratskhelia – Siete goles en 11 partidos para el goleador del PSG en esta Champions. Cuando arranca con balón dominado desde la izquierda, es muy díficil detenerlo.

ED: Ousmane Dembélé – El Balón de Oro pasó de ser un extremo veloz a un delantero completo, capaz de adaptarse a diferentes funciones dentro del campo de juego. Tiene gol, tiene técnica y sabe correrse unos metros atrás para crear juego.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery

Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

La posible alineación del Liverpool vs PSG

POR: Giorgi Mamardashvili - Con Alisson descartado para lo que resta de la temporada, el arco le pertenece nuevamente al ex-portero del Valencia. En esta Champions ha permitido 6 goles en 5 partidos.

LD: Jeremie Frimpong - El ex-Leverkusen debe levantar el nivel ya que ha mostrado muy poco desde su llegada. Por su lado atacará Nuno Mendes, por lo que deberá tener cuidado de no excederse en sus apariciones ofensivas.

DFC: Virgil van Dijk - El líder y la referencia absoluta de la defensa. Lee el juego y se anticipa, aunque su portentoso físico puede jugarle en contra ante los ligeritos del PSG.

DFC: Ibrahima Konaté - Ocho partidos en esta Premier para el central francés y un gol. Su buen juego aéreo puede ser clave en una serie que se definirá en los detalles.

LI: Milos Kerkez - Desde su llegada desde Bournemouth, el húngaro se ganó el puesto de lateral izquierdo, incluso por delante de un referente como Robertson. En París buscará anotar su primer tanto en esta Champions.

MC: Ryan Gravenberch - Se impone por su fuerza, su altísimo porcentaje de duelos ganados y su efectividad en los pases. Un jugador todoterreno que aporta equilibrio en un equipo con marcada tendencia ofensiva.

MC: Alexis Mac Allister - Tres goles en 10 encuentros y asistencia perfecta para el argentino campeón del mundo, parte de la columna vertebral de este Liverpool que busca dar el golpe.

MCO: Dominik Szoboszlai - El otro húngaro del equipo es posiblemente el jugador que más ha crecido en el equipo en esta temporada. Asumió un rol protagónico, sobre todo en el ataque, aportando goles (5) y asistencias (4) en esta Champions.

EI: Florian Wirtz - El ex-Leverkusen puede arrancar pegado a la raya, pero se siento cómodo por todo el frente de ataque. Gran parte de las chances del Liverpool en esta serie dependerán de lo que pueda aportar.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

ED: Mohamed Salah - El egipcio jugará su primer partido de Champions luego de anunciar que no continuará a fin de temporada en el club. ¿Podrá despedirse con otra Orejona?

DC: Hugo Ekitike - La llave del gol del equipo de Arne Slot. Un delantero completo, con buen juego aéreo (1,90 m de altura), pero también capaz de asociarse con los talentosos de arriba. En esta Champions lleva convertidos 3 goles en 10 encuentros.

Así se vería la alineación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez,

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai

Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike

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