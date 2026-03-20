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Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs América

El conjunto universitario recibirá a las Águilas en Ciudad Universitaria el sábado
Benjamín Guerra|
Las posibles alineaciones de Pumas UNAM vs América
Las posibles alineaciones de Pumas UNAM vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

Este sábado 21 de marzo se llevará a cabo la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México entre el Club Universidad Nacional y el Club América.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 23:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México) y 04:10 horas (España).

La posible alineación de Pumas UNAM vs América para la Jornada 12 de la Liga MX

Keylor Navas
Keylor Navas es el capitán de los Pumas y es el referente de la zafa auriazul | Jam Media/GettyImages

PO: Keylor Navas - Uno de los mejores porteros de la historia de CONCACAF, con reflejos impresionantes y liderazgo; titular y capitán en CU. Es increíble la seguridad que tenido el club felino en la parte baja desde la llegada del histórico costarricense.

LD: Rodrigo López - El mediocampista mexicano juega como mediocentro, pivote o interior. Pero Efraín Juárez lo ha usado principalmente como lateral derecho donde también sabe hacerlo. Se ha consolidado como pieza clave del equipo.

DFC: Rubén Duarte - El defensa central brasileño de Nathan Silva fue expulsado la fecha pasada y siendo un titular fijo, no podrá estar disponible. Por ende, es posible que el elegido para suplirlo sea el español.

DFC: Ángel Azuaje - El juvenil mexicano se ha consolidado como una promesa en la zaga auriazul, destacando por su solidez defensiva, salida de balón con zurda y buen posicionamiento.

MCD: Pedro Vite - El mediocampista ecuatoriano es versátil, creativo y con regate; destaca por su velocidad. Para este duelo jugaría como pivote.

MD: Alan Medina - El jugador mexicano es rápido, habilidoso que aporta desequilibrio por banda y experiencia en Liga MX. Para este juego jugaría como interior por derecha.

MC: Adalberto Carrasquilla - El panameño es un volante versátil, creativo y con gran visión de juego, capaz de jugar como interior o mediocampista mixto. Destaca por su técnica, regate en espacios reducidos, asistencias y capacidad para recuperar balones.

MC: Jordan Carrillo - El jugador mexicano es muy habilidoso, rápido y desequilibrante por banda; joven con proyección.

Mi: Álvaro Angulo - El lateral izquierdo colombiano es rápido, ofensivo, es habitual por la banda izquierda con proyección y desborde. En este juego sería interior por izquierda.

DC: Robert Morales - El delantero paraguayo es un goleador experimentado y potente, buen remate y presencia en área.

DC: Juninho Vieira - Es un atacante versátil, que destaca por su olfato goleador, velocidad, técnica en el área y capacidad para jugar también como extremo por izquierda o derecha.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (4-4-2)

  • Portero: Keylor Navas.
  • Defensas: Rodrigo López, Rubén Duarte, Ángel Azuaje.
  • Mediocampistas: Pedro Vite; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo.
  • Delanteros: Robert Morales, Juninho.

La posible alineación de América vs Pumas UNAM para la Jornada 12 de la Liga MX

Rodolfo Cota
Rodolfo Cota tomó la titularidad ante la lesión de Malagón | Hector Vivas/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El experimentado guardameta mexicano tiene la responsabilidad de ser titular de la portería en los próximos meses, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón.

LD: Kevin Álvarez - El lateral derecho mexicano ha recuperado algo de la confianza del cuerpo técnico una vez más y parece que ha vuelvo a la titularidad en liga.

DFC: Israel Reyes - El polivalente defensa central es un jugador consolidado en la zaga, con buena salida de balón, fuerza en duelos aéreos y capacidad para jugar como central o lateral; pieza clave en la estructura defensiva.

DFC: Sebastián Cáceres - El central charrúa es sólido y experimentado, fuerte en el juego aéreo, anticipación y liderazgo; uno de los pilares de la defensa americanista con gran consistencia. Aunque últimamente ha dosificado con Vázquez y Juárez.

LI: Cristian Borja - El veterano colombiano con experiencia internacional, excelente en el ida y vuelta por banda, centros precisos y aportación ofensiva desde la izquierda; opción fiable y con recorrido. Se ha adueñado del sector izquierdo.

MC: Rodrigo Dourado - El brasileño es un volante de contención fuerte físicamente, recupera balones, distribuye bien y da equilibrio; aporta experiencia y garra en el medio campo.

MC: Erick Sánchez - El mexicano es un volante dinámico, con buena recuperación, visión y llegada al área; complementa el medio con intensidad y aportación ofensiva.

ED: Alejandro Zendejas - Es uno de los jugadores más importantes y consistentes del equipo desde su llegada y destaca por su velocidad, regate, disparo y aportación ofensiva.

MCO: Raphael Veiga: El plurifuncional brasileño se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo / enganche, zurdo creativo con visión, gol desde media distancia, asistencias y liderazgo.

EI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo se rápido, habilidoso y desequilibrante por izquierda o derecha; destaca en el regate, centros y definición; pieza clave en el ataque por velocidad.

DC: Patricio Salas - Pasó de ser la quinta opción en el ataque a titular por lesiones y rendimientos de otros delanteros. Aunque no ha sido muy prolífero en las más recientes semanas, sigue recibiendo oportunidades.

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

  • Portero: Rodolfo Cota.
  • Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.
  • Centrocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.
  • Delanteros: Patricio Salas.

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Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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