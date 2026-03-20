Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs América

Este sábado 21 de marzo se llevará a cabo la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México entre el Club Universidad Nacional y el Club América.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 23:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México) y 04:10 horas (España).

La posible alineación de Pumas UNAM vs América para la Jornada 12 de la Liga MX

Keylor Navas es el capitán de los Pumas y es el referente de la zafa auriazul | Jam Media/GettyImages

PO: Keylor Navas - Uno de los mejores porteros de la historia de CONCACAF, con reflejos impresionantes y liderazgo; titular y capitán en CU. Es increíble la seguridad que tenido el club felino en la parte baja desde la llegada del histórico costarricense.

LD: Rodrigo López - El mediocampista mexicano juega como mediocentro, pivote o interior. Pero Efraín Juárez lo ha usado principalmente como lateral derecho donde también sabe hacerlo. Se ha consolidado como pieza clave del equipo.

DFC: Rubén Duarte - El defensa central brasileño de Nathan Silva fue expulsado la fecha pasada y siendo un titular fijo, no podrá estar disponible. Por ende, es posible que el elegido para suplirlo sea el español.

DFC: Ángel Azuaje - El juvenil mexicano se ha consolidado como una promesa en la zaga auriazul, destacando por su solidez defensiva, salida de balón con zurda y buen posicionamiento.

MCD: Pedro Vite - El mediocampista ecuatoriano es versátil, creativo y con regate; destaca por su velocidad. Para este duelo jugaría como pivote.

MD: Alan Medina - El jugador mexicano es rápido, habilidoso que aporta desequilibrio por banda y experiencia en Liga MX. Para este juego jugaría como interior por derecha.

MC: Adalberto Carrasquilla - El panameño es un volante versátil, creativo y con gran visión de juego, capaz de jugar como interior o mediocampista mixto. Destaca por su técnica, regate en espacios reducidos, asistencias y capacidad para recuperar balones.

MC: Jordan Carrillo - El jugador mexicano es muy habilidoso, rápido y desequilibrante por banda; joven con proyección.

Mi: Álvaro Angulo - El lateral izquierdo colombiano es rápido, ofensivo, es habitual por la banda izquierda con proyección y desborde. En este juego sería interior por izquierda.

DC: Robert Morales - El delantero paraguayo es un goleador experimentado y potente, buen remate y presencia en área.

DC: Juninho Vieira - Es un atacante versátil, que destaca por su olfato goleador, velocidad, técnica en el área y capacidad para jugar también como extremo por izquierda o derecha.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (4-4-2)

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Rodrigo López, Rubén Duarte, Ángel Azuaje.

Mediocampistas: Pedro Vite; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo.

Delanteros: Robert Morales, Juninho.

La posible alineación de América vs Pumas UNAM para la Jornada 12 de la Liga MX

Rodolfo Cota tomó la titularidad ante la lesión de Malagón | Hector Vivas/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El experimentado guardameta mexicano tiene la responsabilidad de ser titular de la portería en los próximos meses, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón.

LD: Kevin Álvarez - El lateral derecho mexicano ha recuperado algo de la confianza del cuerpo técnico una vez más y parece que ha vuelvo a la titularidad en liga.

DFC: Israel Reyes - El polivalente defensa central es un jugador consolidado en la zaga, con buena salida de balón, fuerza en duelos aéreos y capacidad para jugar como central o lateral; pieza clave en la estructura defensiva.

DFC: Sebastián Cáceres - El central charrúa es sólido y experimentado, fuerte en el juego aéreo, anticipación y liderazgo; uno de los pilares de la defensa americanista con gran consistencia. Aunque últimamente ha dosificado con Vázquez y Juárez.

LI: Cristian Borja - El veterano colombiano con experiencia internacional, excelente en el ida y vuelta por banda, centros precisos y aportación ofensiva desde la izquierda; opción fiable y con recorrido. Se ha adueñado del sector izquierdo.

MC: Rodrigo Dourado - El brasileño es un volante de contención fuerte físicamente, recupera balones, distribuye bien y da equilibrio; aporta experiencia y garra en el medio campo.

MC: Erick Sánchez - El mexicano es un volante dinámico, con buena recuperación, visión y llegada al área; complementa el medio con intensidad y aportación ofensiva.

ED: Alejandro Zendejas - Es uno de los jugadores más importantes y consistentes del equipo desde su llegada y destaca por su velocidad, regate, disparo y aportación ofensiva.

MCO: Raphael Veiga: El plurifuncional brasileño se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo / enganche, zurdo creativo con visión, gol desde media distancia, asistencias y liderazgo.

EI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo se rápido, habilidoso y desequilibrante por izquierda o derecha; destaca en el regate, centros y definición; pieza clave en el ataque por velocidad.

DC: Patricio Salas - Pasó de ser la quinta opción en el ataque a titular por lesiones y rendimientos de otros delanteros. Aunque no ha sido muy prolífero en las más recientes semanas, sigue recibiendo oportunidades.

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Delanteros: Patricio Salas.

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