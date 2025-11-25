Las posibles alineaciones titulares del partido Rayados vs América

Luego de disputarse el Play-In, por fin quedó conformada la Liguilla por el título del Apertura 2025. De cualquier forma, la llave que ya estaba confirmada era la de Rayados frente al América, iniciando todo en el Estadio BBVA para cerrar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Durante la fase regular, Monterrey estuvo a nada de llevarse los tres puntos en El Gigante de Acero, debido a las dianas de Fidel Ambriz y el español Sergio Canales, pero las Águilas sellaron el empate 2-2 en los minutos finales a través del uruguayo Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez.

Es hora de conocer las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

El posible once titular de Rayados

Portero: Santiago Mele – Custodiando el arco estará el guardameta uruguayo. Si bien lleva seis encuentros sin poder mantener su portería en ceros, tratará de marcar diferencia ante un equipo que siempre es peligroso.

Defensa: Sergio Ramos – El capitán español será el encargado de liderar la parte baja, además tiene cuentas pendientes con los emplumados, recordando que en la fase regular pudieron sacarles el empate al perder en un juego aéreo contra Ramón Juárez.

Defensa: Stefan Medina – El experimentado colombiano haría mancuerna con el campeón del mundo para evitar un marcador desastroso en su propia cancha. No obstante, hay posibilidades de que el español Domènèc Torrent pueda decantarse por Carlos Salcedo o Víctor Guzmán.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – En cuanto a la posición, el canterano lagunero no tiene fuerte competencia, ya que se ha mantenido como un fijo desde su arribo a la institución.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – Aquí también podría aparecer Stefan Medina o Érick Aguirre, pero el timonel conoce muy bien las condiciones del defensor y sabe que puede ser un arma por el costado derecho gracias a su ida y vuelta.

Pivote: Jorge Rodríguez – El Corcho es otro de los futbolistas que difícilmente sale del once titular. Tendrá una ardua tarea en el mediocampo compitiendo con Álvaro Fidalgo y Érick Sánchez, aquellos que parecen mover los hilos en Coapa.

Pivote: Iker Fimbres – Afortunadamente para los regios, el mundialista sub-20 se reincorporó a los entrenamientos tras haber estado lesionado. En la justa internacional dio mucho de qué hablar y espera tener protagonismo en Liguilla.

Mediocentro: Sergio Canales – El español es el cerebro del equipo. Su toque privilegiado, sus pelotazos largos y su rápido raciocinio para elegir la jugada correcta tendrán que marcar diferencia en este encuentro de Ida.

Mediocentro: Óliver Torres – El español puede funcionar en distintas posiciones del ataque, pero posiblemente sea lanzado en el mediocampo para poder armar el juego a lado de su compatriota.

Mediapunta: Lucas Ocampos – Al argentino le tocará fungir por detrás del ‘9’ o podría darse que el cuerpo técnico decida colocarlo como un falso ‘9’. De cualquier forma, estará pisando continuamente el área rival para generar peligro.

Delantero: Germán Berterame – Pese a la llegada del francés Anthony Martial, el argentino nunca perdió su sitio dentro del once titular. Con nueve goles durante la fase regular intentará ser aquel que abra el camino para vencer a las Águilas.

Así se vería la posible alineación de Rayados (4-1-4-1):



Portero: Santiago Mele

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez

Mediocampistas: ‘Corcho’ Rodríguez, Iker Fimbres, Óliver Torres, Sergio Canales

Delanteros: Lucas Ocampos, Germán Berterame

Suplentes: Luis Cárdenas, Carlos Salcedo, Érick Aguirre, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Luis Reyes, Fidel Ambriz, ‘Tecatito’ Corona, Anthony Martial, Roberto de la Rosa, César Bustos

El posible once titular del América

Portero: Luis Malagón – En las últimas fechas se le comenzó a criticar fuertemente, tanto en el club como en la selección, pero es bien sabido que el guardameta puede marcar diferencia cuando se trata de series definitorias.

Defensa: Sebastián Cáceres – Durante la Fecha FIFA presentó problemas, pero al tener todavía tiempo para recuperarse, el uruguayo estaría listo para ser aquel que dé orden y dirija en la parte baja.

Defensa: Ramón Juárez – El canterano tuvo un buen campeonato, lo cual hasta fue celebrado con su renovación porque ha demostrado amor por los colores. En la fase regular marcó por aire y buscaría repetir dicha acción.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – El defensor colombiano está bien plantado en la banda izquierda al tener nula competitividad, además tiene el respaldo total del técnico.

Lateral derecho: Israel Reyes – El paupérrimo nivel de Kevin Álvarez podría terminar con el estratega lanzando al defensor en su posición, ya que ha funcionado correctamente tanto en el club como con selección.

Pivote: Alan Cervantes – Jonathan Dos Santos no ha logrado verse al cien por ciento tras superar su lesión, así que el canterano rojiblanco se encargaría de conectar la defensiva con el ataque.

Mediocentro: Álvaro Fidalgo – Entre que si podrá estar con la selección mexicana o no, el español se concentra totalmente en obtener el pase a las semifinales con su equipo. Desde su llegada ha demostrado su gran compromiso con la institución, además es un diferenciador en el mediocampo.

Mediocentro: Érick Sánchez – Poco a poco El Chiquito volvió a elevar su nivel y se espera que realmente se ponga la camiseta para hacer daño a los regios. Su buena pegada y su continua llegada al área serán un peligro para el rival.

Extremo izquierdo: Allan-Saint Maximin – Aun cuando el uruguayo Brian Rodríguez ha realizado una buena labor en su posición, el cuerpo técnico sigue apostando por el francés, esperando que de un instante a otro saque muestre sus grandes cualidades y dé una sorpresa que defina el encuentro.

Extremo derecho: Alejando Zendejas – Sin duda uno de los hombres que fue parte esencial del bicampeonato, tanto que ha sido convocado por los Estados Unidos. El mexicoamericano es un peligro latente para cualquier equipo porque puede llevarte con su gran velocidad y amague.

Delantero: Rodrigo Aguirre – Sin el colombiano Raúl Zúñiga, con el capitán Henry Martín sin estar al cien y el bajo nivel del chileno Víctor Dávila, el uruguayo luce como la opción para comandar la ofensiva. Se enfrenta a su exequipo y seguramente querrá anotarles.

Así se vería la posible alineación del América (4-3-3):



Portero: Luis Malagón

Defensas: Miguel Borja, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes

Mediocampistas: Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez

Delanteros: Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Alex Zendejas

Suplentes: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Ralph Orquín, Igor Lichnovsky, Miguel Vázquez, Isaías Violante, Jonathan Dos Santos, Alexis Gutiérrez, Santiago Naveda, Brian Rodríguez, Henry Martín, Víctor Dávila

