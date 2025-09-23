Las probables alineaciones titulares de Rayados vs Toluca

Llega una doble jornada para el Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y uno de los duelos más llamativos de la Fecha 10 es Rayados de Monterrey visitando a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Monterrey lo ganaba 2-0 y terminó empatando con América.



Aún así, tienen 3 sin perder ante los de Coapa (2E, 1V).



Monterrey cede el liderato ante Cruz Azul. América es 4º. pic.twitter.com/AcbBcmqgDz — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 21, 2025

La Pandilla viene de dejar ir puntos, ya que iba venciendo 2-0 al América en el Estadio BBVA con goles de Fidel Ambriz y el español Sergio Canales, pero el técnico español Domènec Torrent decidió echarse para atrás el resto del duelo y acabó siendo empatado 2-2, amargando el debut del francés Anthony Martial. Con esto, los regios quedaron segundos de la clasificación con 23 puntos.



Por otro lado, los Diablos Rojos llegan de haber sumado de a tres puntos al golear 0-3 a las Chivas en el Estadio Akron, de la mano del portugués Paulinho Dias, Jesús Gallardo y Alexis Vega, aunque perdieron al uruguayo Bruno Méndez, que fue expulsado por reclamarle al silbante. El actual campeón del fútbol mexicano marcha en el tercer peldaño con 19 unidades.

Los dos se enfrentaron en los cuartos de final del Clausura 2025. En suelo regio, los norteños se impusieron 3-2 y en el Infierno, los mexiquenses doblegaron 2-1 para dejar 4-4 el global, avanzando los escarlatas por su posición en la tabla.



Aquí te dejamos las posibles alineaciones titulares de ambos conjuntos:

EL POSIBLE ONCE INICIAL DE RAYADOS

Anthony Martial | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Santiago Mele – El arquero uruguayo tuvo muy buenas intervenciones contra los azulcremas, por lo que evitó que se quedaran sin puntos en casa.

Defensa: Sergio Ramos – El capitán español ganó varios de los balones por aire, sin embargo, falló en el último que ocasionó el tanto de Ramón Juárez. Su presencia será vital para aplacar la poderosa ofensiva escarlata.

Defensa: Víctor Guzmán – El Toro podría ir nuevamente de inicio, aunque hay varias posibilidades de que se aliste el retorno de Carlos Salcedo, para poder ver cómo funcionaría su dupla con Ramos.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – El canterano lagunero está más que firme en su posición pese a la competencia interna con Luis Reyes. Deberá cuidar más el tema defensivo, ya que falló en uno de los tantos americanistas.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – El defensa rindió de gran forma contra los de Coapa, ya que tiene buenos argumentos para lanzarse al frente y tratar de hacer daño mediante centros o disparos. Sin olvidar que es de la total confianza del timonel, que lo dirigió en San Luis.

Pivote: Fidel Ambriz – Se encargó de adelantar al equipo con un gran golazo, razón suficiente para poder mantenerse dentro del esquema inicial.

Pivote: Jorge Rodríguez – El Corcho es alguien inamovible en el once titular. Su basto recorrido dentro del terreno de juego sirve para darle libertad al resto de orquestar el ataque.

Mediocentro: Sergio Canales – El español podría ser colocado detrás de los delanteros para poder servir de creativo, sobre todo porque habría cambios pensando en la doble jornada.

Mediocentro: Óliver Torres – Pensando en probar una nueva dupla en la delantera, el técnico podría aprovechar para jugar con dos ‘9’, así que el español también generaría el juego detrás de ellos.

Delantero: Germán Berterame – El argentino dejó todo en el terreno de juego contra el América, recorriendo varios metros y se quedó con las ganas de marcar una anotación, pero se sabe que su olfato goleador está atinado.

Delantero: Anthony Martial – Su debut se amargó por culpa del empate, pero en su corto tiempo dio destellos de la gran magia que lleva en sus botines. Queda claro que el francés dará de qué hablar en el semestre.

Fidel Ambriz | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Rayados (4-4-2):



Portero: Santiago Mele

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, ‘Toro’ Guzmán, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Fidel Ambriz, ‘Corcho’ Rodríguez, Sergio Canales, Óliver Torres

Delanteros: Germán Berterame, Anthony Martial

Suplentes: Érick Aguirre, Stefan Medina, Lucas Ocampos, ‘Tecatito’ Corona, Luis Sánchez, Luis Cárdenas, Héctor Moreno, ‘Hueso’ Reyes, Michell Rodríguez, Roberto de la Rosa

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE TOLUCA

Alexis Vega | Jam Media/GettyImages

Portero: Hugo González – Posiblemente El Turco Mohamed vuelva a darle la titularidad a su hombre de confianza, aun cuando Luis García ha estado bien.

Defensa: Federico Pereira – El uruguayo se mantendrá como el líder de la zaga central, aparte su juego aéreo es una gran arma para la táctica fija.

Defensa: Antonio Briseño – Con la expulsión de Bruno Méndez y la lesión del brasileño Luan García, El Pollo tendría su oportunidad de arrancar de inicio.

Lateral derecho: Diego Barbosa – Al tratarse de un duelo complejo, El Turco tendrá que utilizar sus mejores armas, así que difícilmente hará cambios a la alineación usada contra Chivas y el lateral no recibirá descanso.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo – Pasan los años, pero el seleccionado nacional sigue demostrando su valía. Bueno para el marcaje, peligroso al ataque y para los tapatíos fue una pesadilla en el juego aéreo.

Pivote: Franco Romero – El argentino está convertido en el equilibrio del mediocampo, contando con gran efectividad a la hora de dar pases. Tendrá una ardua tarea al enfrentar a su compatriota El Corcho Rodríguez y compañía.

Pivote: Marcel Ruiz – Contra los tapatíos no estuvo tan vistoso como en duelos pasados, mas sigue siendo parte esencial del esquema con su buena visión de campo y pases acertados.

Mediocentro: Nicolás Castro – Llegó como refuerzo a petición del entrenador. Se notó rápidamente, ya que ha estado presente en todos los juegos, siete veces como titular.

Extremo izquierdo: Alexis Vega – El capitán choricero sigue en un gran nivel y lo demostró en la fecha anterior al brindar dos asistencias y un gol. Sabe como eludir a sus rivales tras encararlos y poner pelotas precisas a sus compañeros.

Extremo derecho: Ricardo Angulo – El Canelo también vive un gran presente y bajo el mando de Mohamed ha sabido explotar su talento. Podría ser nuevamente aquel que se encargue de atacar por el costado derecho.

Delantero: Paulinho Dias – El dos veces campeón de goleo se despachó contra Chivas y espera volver a estar fino contra los choriceros. Su choque con Sergio Ramos será difícil.

Paulinho Dias | ULISES RUIZ/GettyImages

Así se vería la alineación titular de Toluca (4-2-3-1):



Portero: Hugo González

Defensas: Jesús Gallardo, Fede Pereira, ‘Pollo’ Briseño, Diego Barbosa

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Nico Castro

Delanteros: Alexis Vega, ‘Canelo’ Angulo, Paulinho Dias

Suplentes: Luis García, Santiago Simón, Héctor Herrera, Robert Morales, Juanpi Domínguez, Fernando Arce, Mauricio Isais, Víctor Arteaga, Alek Álvarez, Everardo López

