Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich

La venganza se sirve fría. Después de la eliminación en las semifinales de la Champions League 2023/24, el Bayern Múnich vuelve a cruzarse con el Real Madrid con ganas de cobrarse lo que se le escapó hace dos años.

El partido se juega este martes 7 de abril y puede marcar el regreso de Harry Kane al once bávaro. Por su parte, el Merengue cuenta otra vez con Kylian Mbappé desde el arranque. Dos pesos pesados listos para el primero de dos partidos que definen todo.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Andriy Lunin - El ucraniano seguirá bajo los tres palos por la baja de Thibaut Courtois. Viene de un partido complicado en Mallorca, con dos remates al arco que terminaron en gol. Aun así, en partidos de "mayor relevancia" responde y tiene la capacidad y el nivel para darle seguridad al resto del equipo.

LD: Trent Alexander-Arnold - Todavía está buscando regularidad en el equipo. Por ahora, destaca por su aporte ofensivo que derivan en centros favorables para los delanteros. En defensa alterna rendimientos por lo que dentro del planteo de Álvaro Arbeloa podría jugar mas adelantado.

DFC: Antonio Rüdiger - De por sí su presencia impone respeto. Ni hablar de su desempeño deportivo, juego físico, liderazgo y su presencia en duelos aéreos. Ante el Bayern mantendría su lugar como referencia en la zaga.

DFC: Dean Huijsen - Otra prueba de alto nivel para el defensor. Fue titular con España en el partido contra Egipto y sumó minutos que le brindan más confianza en su juego. En el Merengue alterna buenas intervenciones con momentos de sufrimiento, lo cual es normal para sus cortos 20 años.

Dean Huijsen, Real Madrid CF | Europa Press Sports/GettyImages

LI: Álvaro Carreras - Está recuperado físicamente y, en consecuencia, vuelve a ocupar el lateral izquierdo. Su último partido dejó varias dudas en defensa, con problemas en retrocesos y marca por lo cual buscará levantar su nivel ante un equipo que, de mínima, será exigente.

MC: Federico Valverde - Está en uno de los mejores momentos de su carrera. Con Uruguay fue titular en los dos amistosos y marcó frente a Inglaterra. En el Madrid suma 4 goles y 7 asistencias en LaLiga, a lo que le agrega 3 goles y 4 asistencias en la Champions, con un hat trick al Manchester City que elevó todavía más su impacto en la temporada.

MC: Aurélien Tchouaméni - Vuelve tras un golpe en la rodilla que quedó solamente en un susto y estará disponible. Se mueve como volante central y está atento a la recuperación y a la primera salida del equipo para darle continuidad a las jugadas.

MC: Jude Bellingham - El inglés vuelve a meterse en el once titular. No sumó minutos con su selección y llega sin continuidad, aunque un buen partido puede servirle para recuperar confianza y volver a demostrar porque merece un lugar en el Merengue.

MC: Arda Güler - Está viviendo un presente soñado. Fue protagonista con Turquía, asegurándole el boleto de clasificación al Mundial. En el club blanco suma 4 goles y 8 asistencias en LaLiga.

DC: Vinícius Jr. - Viene de sumar minutos con Brasil y aportar una asistencia frente a Croacia. Entró en los últimos minutos ante el Mallorca y ahora apunta a estar desde el inicio en la Champions. Su uno contra uno sigue siendo el principal recurso ofensivo del equipo.

DC: Kylian Mbappé - La referencia en ataque. Marcó con Francia frente a Brasil y acumula 23 goles en 24 partidos de liga, una cosa de locos. Siempre genera peligro, hasta cuando no está fino de cara al arco. Los partidos importantes lo transforman en su mejor versión.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler

Delanteros: Vinícius Jr., Kylian Mbappé

La posible alineación del Bayern Múnich

POR: Manuel Neuer - El capitán vuelve poco a poco al arco y lo hace justo a tiempo para esta etapa determinante de la temporada en la Bundesliga y la Champions. En su último partido apareció con varias atajadas que evitaron problemas mayores y se espera que haga lo mismo este martes.

LD: Konrad Laimer - Corre todo el partido y se nota. Aparece seguido en la banda para recuperar la pelota y su trabajo pasa más por incomodar y darle continuidad a cada ataque desde su sector.

DFC: Jonathan Tah - Es un central de presencia física imponente que también juega bien de arriba. En la Bundesliga casi no sale del equipo y suma minutos de manera constante. Marcó dos goles en la liga alemana y uno en la Champions.

DFC: Dayot Upamecano - Uno de los defensores más confiables del equipo, con mucha fortaleza en los mano a mano y capacidad para imponerse físicamente. En la fecha FIFA no tuvo su mejor desempeño con Francia e incluso se fue expulsado en uno de los partidos, aunque sigue siendo una fija para el Bayern en este tipo de encuentros.

Dayot Upamecano, Bayern Múnich | DeFodi Images/GettyImages

LI: Josip Stanisic - Lateral reconvertido para cubrir la banda izquierda. Cumple en defensa y se adapta a distintas posiciones cuando el equipo lo necesita. Puede cerrarse como central de ser necesario tornarse en una formación más defensiva.

MC: Joshua Kimmich - Maneja todo el mediocampo, y el resto del equipo también. Tiene buen ojo para encontrar a sus compañeros en los espacios. En esta Bundesliga ya suma varias asistencias y aparece seguido en la jugada previa a los goles, de hecho, lleva seis asistencias.

MC: Aleksandar Pavlovic - Se está volviendo cada vez más fundamental en los bávaros. Mucho despliegue y mucha participación. Desde su ingreso en los últimos partidos le dio otra dinámica al mediocampo.

ED: Michael Olise - Siempre perfilado para hacer daño. Recibe abierto, engancha hacia adentro y busca el remate o el pase que rompe líneas. Cada vez que entra en contacto con la pelota pasa algo distinto, es por eso que llama la atención la capacidad que posee para inventar jugadas donde no parecía haber nada.

MCO: Serge Gnabry - Suma 2 goles y 4 asistencias en la Champions y quiere seguir sumando en esta serie. Se mueve por todo el frente de ataque y participa en muchas de las jugadas que terminan en situaciones de gol.

EI: Luis Díaz - Cada vez que aparece un resumen del Bayern, algo suyo hay. Va 15 goles y 11 asistencias en la Bundesliga en 24 partidos. Si el equipo genera peligro, suele pasar por sus pies.

DC: Harry Kane - El mayor miedo del Real Madrid. No jugó contra el Friburgo para cuidarlo y apuntar de lleno a esta serie de la Champions. Es la definición personificada del gol. Lleva 31 goles en 23 titularidades de la Bundesliga y 10 en 8 partidos del torneo europeo. Números de otro planeta.

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-5-1)

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic

Mediocampistas: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz

Delanteros: Harry Kane

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