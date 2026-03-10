Las posibles alineaciones titulares del partido Real Madrid vs Manchester City

El Real Madrid y el Manchester City vuelven a cruzarse en la Champions League en un duelo que ya se volvió cotidiano en las últimas temporadas. No es casualidad que Rodrygo lo haya definido como "un auténtico derbi de la Champions". Será la quinta campaña consecutiva en la que ambos clubes se enfrentan en una fase eliminatoria del torneo.

Este año, sin embargo, llega con varias novedades. El Madrid afronta el cruce con bajas sensibles, entre ellas Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que el City recuperaría a Erling Haaland, autor de siete goles en ocho partidos en esta Champions. Además, desde el último enfrentamiento entre ambos, Álvaro Arbeloa reemplazó a Xabi Alonso en el banquillo blanco, lo que introduce nuevos matices tácticos en una rivalidad que ya se convirtió en uno de los grandes clásicos del torneo.

¿Jugará Kylian Mbappé?

El nombre propio cada vez que juega el Real Madrid es el de Kylian Mbappé. El francés tiene un esguince en la rodilla que le ha hecho perderse los tres últimos partidos del conjunto blanco. Desde el club no han confirmado la fecha de vuelta, pero todo indica que mañana será baja ante el City e incluso tiene complicado estar en el partido de vuelta.

La posible alineación del Real Madrid

Alvaro Arbeloa, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

POR: Thibaut Courtois – El cerrojo del Madrid. El belga es una de las grandes razones por las que el equipo tiene una de las vallas menos vencidas del campeonato. Acumula 11 porterías a cero en LaLiga y suele aparecer con atajadas determinantes cuando el partido se vuelve incómodo.

LD: Trent Alexander-Arnold – El pie de oro. Todavía no ha alcanzado el nivel que se esperaba luego de su llegada desde el Liverpool, aun así su patada sigue siendo diferencial. Se caracteriza por sus cambios de frente y pases filtrados que activan el ataque desde la salida.

DFC: Dean Huijsen – Central constructor. Zaguero fuerte en el juego aéreo y agresivo para anticipar, también muy cómodo con el balón. Destaca por sus pases largos y su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, algo poco habitual en futbolistas de su edad.

DFC: Raúl Asencio – Carácter precoz. Rápido para corregir en campo abierto y firme en los duelos, ha ido sumando protagonismo en la defensa merengue. Supera los 1.900 minutos disputados esta temporada, señal de la confianza que ha ido ganando.

LI: Ferland Mendy – El lateral francés parece que ha dejado atrás sus problemas físicos. Tras ser titular en Vigo, Mendy podría mantenerse en el once inicial ante la baja de Carreras por lesión.

MC: Aurélien Tchouaméni – El estabilizador. Su función es sostener el equilibrio del equipo recuperando, tapando espacios y, sobre todo, ofreciendoe siempre una salida segura.

MC: Federico Valverde – Kilómetros competitivos. El uruguayo es uno de los futbolistas más utilizados del plantel, de manera tal que solo se perdió un partido en toda La Liga. Presiona y aparece en todo el campo para sostener el ritmo del equipo.

MC: Arda Güler – Zurda de laboratorio. Visión para filtrar pases y precisión en la pelota parada. En la temporada de liga suma 3 goles y 8 asistencias, participando de manera directa en varias jugadas de gol.

MC: Thiago Pitarch – El estreno valiente. El mediocampista de 18 años dejó una buena impresión en su debut en Primera. Disputó 55 minutos y mostró personalidad para pedir la pelota y moverse por distintas zonas del mediocampo.

DC: Gonzalo García – Área por conquistar. El delantero suma 4 goles en 22 partidos de liga, incluidos tres frente al Betis. Con la ausencia de Mbappé vuelve a tener una oportunidad desde el inicio para ganar peso ofensivo.

DC: Vinícius Jr – El caos controlado. Velocidad, regate, capacidad para romper defensas en el uno contra uno... el brasileño lo tiene todo. Llega tras recuperar su mejor versión en liga, con 9 goles y 5 asistencias en 26 partidos.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Ferland Mendy, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch

Delanteros: Gonzalo García, Vinícius Jr.

¿Juega Erling Haaland?

Pep Guardiola dio la sorpresa al no convocar a Haaland para el partido de la FA Cup frente al Newcastle tras haberse lesionado en el choque ante el Leeds. Sin embargo, Guardiola señaló que su ausencia se debió a que prefirieron que se quedara en Manchester realizando trabajos específicos para acelerar su puesta a punto.

Se espera que Haaland entre dentro de la convocatoria y sea titular ante el Real Madrid.

La posible alineación del Manchester City

Pep Guardiola, Manchester City - Emirates FA Cup Fifth Round | NurPhoto/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma – Respuesta en partidos grandes. El arquero aparece cuando el equipo lo necesita y ofrece seguridad en los mano a mano. Ante rivales que atacan rápido, su lectura para achicar y su dominio del área suelen sostener al City en los momentos de mayor presión.

LD: Matheus Nunes – Cabeza de mediocampista. Reconvirtiéndose en el lateral, aporta recorridos largos por la banda con movimientos hacia el centro para participar en la circulación. En sus últimos partidos generó peligro constante con sus proyecciones y centros al área.

DFC: Rúben Dias – El director de orquesta. El portugués es la voz de mando de la defensa y uno de los futbolistas más fiables en duelos directos. Anticipa y mantiene compacta la estructura incluso cuando el equipo adelanta muchos metros.

DFC: Marc Guéhi – El lector. Se ha adaptado rápido al sistema de Guardiola gracias a su capacidad para cubrir espacios y salir jugando con precisión. En partidos de alto ritmo responde bien en el uno contra uno y aporta serenidad en la salida.

LI: Rayan Aït-Nouri – El desborde. Cuando se proyecta, el City gana amplitud y velocidad. Su conducción agresiva y su capacidad para meter centros peligrosos lo convierten en una pieza importante para romper líneas rivales.

PIV: Rodri – El punto de equilibrio. Desde el mediocampo controla el ritmo del partido y sostiene la estructura del equipo. Distribuye y aparece también en el área rival cuando el juego lo pide, como ya ha demostrado con goles importantes.

MC: Phil Foden – Talento entre líneas. Su movilidad le permite aparecer por todo el frente de ataque para generar superioridades. Cuando encuentra espacios, su conducción y su capacidad para filtrar pases marcan diferencias.

MC: Bernardo Silva – Inteligencia competitiva. Siempre disponible para recibir y asociarse, alterna posiciones con naturalidad y presiona con intensidad. Su lectura táctica ayuda a que el City mantenga el control incluso en escenarios complejos.

MC: Rayan Cherki – Creatividad imprevisible. El francés aporta desequilibrio en el último tercio con gambeta corta y visión para el pase decisivo. Es capaz de romper defensas cerradas con una acción individual o una asistencia inesperada.

DC: Erling Haaland – La frutilla del postre. El noruego llega descansado tras ser reservado el fin de semana y apunta a liderar el ataque en el Bernabéu. Máximo goleador del equipo en la Champions con siete tantos, necesita muy pocas ocasiones para marcar.

DC: Antoine Semenyo – La revelación. Ataca los espacios con decisión y tiene facilidad para aparecer en el segundo palo. Cuando encuentra metros para acelerar, se convierte en un problema constante para las defensas rivales.

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-3-2)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes

Pivote: Rodri

Mediocampistas: Phil Foden, Bernardo Silva, Rayan Cherki

Delanteros: Erling Haaland, Antoine Semenyo

