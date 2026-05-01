Las posibles alineaciones titulares del partido Tigres UANL vs Chivas

El sábado 2 de mayo del 2026, a las 21:00 horas (EE. U.U.), 19:00 horas (MX) desde el Estadio Universitario, se llevarán a cabo los cuartos de final de ida por el torneo de Clausura 2026, entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara.

Por lo tanto, te compartimos la posible alineación del conjunto de Nuevo León para enfrentarse al Rebaño Sagrado.

La posible alineación de Tigres UANL vs Chivas para la ida de los cuartos de final

Diego Lainez no estará disponible por acumulación de cinco tarjetas amarillas | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino sigue siendo el portero titular y es un inamovible en el once inicial.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano de 25 años surgió de la cantera de Tigres y se adueñó completamente de la banda izquierda

DFC: Rómulo Zwarg- El zaguero brasileño se ha adueñado de la central del equipo, con todo y que se le fichó para jugar como medio de contención.

DFC: Jesús Angulo - Es un versátil defensor central, con buen ida y vuelta, suele hacer centros precisos y arriesgar el físico, cuenta con mucha experiencia en el fútbol mexicano.

LI: Francisco Reyes - Proveniente del Atlante, Francisco debutó en la primera división a los 27 años de edad, y aunque en un principio generó dudas, poco a poco ha ido tomando confianza, y, ante la lesión de Vladimir Loroña, se espera que forme parte del 11 inicial.

MC: César Araújo - Llegó a Tigres UANL sin tantos reflectores, pero, con base en entrega y talento, se ha vuelto un titular indiscutible en la mitad de la cancha.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es uno de los referentes y fijos del equipo, cuando no está disponible se nota considerablemente su ausencia en la zona baja del mediocampo.

MD: Juan Brunetta - El mediocampista argentino tiene características ofensivas. En los felinos se ha consolidado como una opción fundamental en el ataque. Ofrece desequilibrio y tiro de larga distancia. Su titularidad permitiría, a Diego Lainez, ingresar como un relevo de alto peligro para la segunda mitad.

MCO: Ángel Correa - El atacante argentino es un tremendo jugador, suele jugar como enganche o centro delantero. Logre una mezcla fenomenal de calidad y sacrificio. Poco a poco, parece convertirse en el nuevo referente del equipo.

MI: Marcelo Flores - Ante la lamentable lesión de Ozziel Herrera, Marcelo Flores podría ocupar su lugar jugando por la banda de la izquierda.

DC: Rodrigo Aguirre - El Búfalo tiene amplia experiencia en el balompié azteca y está tratando de adaptarse al cuadro felino en cada oportunidad que tiene este fin de semana podría tener un chance más de mostrarse.

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Rómulo, Jesús Angulo, Francisco Reyes.

Mediocampistas de contención: César Araújo y Fernando Gorriarán.

Volantes ofensivos: Juan Brunetta, Ángel Correa y Marcelo Flores.

Delanteros: Rodrigo Aguirre.

La posible alineación de Chivas vs Tigres UANL para la ida de los cuartos de final

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

PO: Oscar Whalley

- Con el 'Tala' Rangel en la selección mexicana de fútbol, Oscar aparece como el cambio natural para que el Rebaño Sagrado intente salir bien librado en esta liguilla.

DFC: Miguel Tapias - El futbolista de 29 años de edad, oriundo de Hermosillo, es un defensa central cauteloso. No asume riesgos inecesarios, corta cuando hace falta y deja el balón en pies de quienes sí cuentan con cualidades ofensivas.

DFC: Diego Campillo - El defensa de 24 años puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Ha destacado por su solidez, buena salida de balón, lectura de juego y personalidad.

DFC: José Castillo - El joven central fue un titular habitual a lo largo del torneo, suele ser sólido, fuerte en marca y anticiparse en las jugadas.

MD: Richard Ledezma - El polifuncional mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica, visión de juego y llegada al área.

MC: Fernando González - Conocido por su fuerza física, recuperación de balones, distribución y garra en la media cancha. Se hizo de la titularidad y es el capitán del equipo.

MC: Omar Govea - El ex jugador de Rayados de Monterrey es un mediocamista sumamente talentoso y de caracter sólido. En un plantel como el de Chivas, no sobran las oportunidades para colarse a la alineación titular. Por ello, seguro buscará no desaprovechar esta ocasión.

MI: Bryan González - Es un versátil defensor, rápido y con buen centro. Puede cubrir todo el sector izquierdo del campo.

MCO: Hugo Camberos - El jugador ofensivo alcanzó un nivel importante de cara a la copa del mundo. Sin embargo, con la llegada de Gabriel Milito, el joven perdió minutos dentro del terreno de juego.

MCO: Efraín Álvarez - Es otro de los jugadores clave del equipo en la zona ofensiva, es un elemento técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos.

DC: Ángel Sepúlveda - Considerado 'el ángel del gol' en Cruz Azul, el atacante rojiblanco es un delantero con mucho gol, aunque escaso reflector. Un jugador de mucho peligro para las defensas rivales.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Hugo Camberos, Efraín Álvarez.

Delantero: Ángel Sepúlveda.

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