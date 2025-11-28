Las posibles alineaciones titulares para el partido de Tigres vs Xolos

Xolos de Tijuana dio el ‘campanazo’ en el Estadio Caliente al pegarle 3-0 a los Tigres de la mano de Kevin Castañeda, el marroquí Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora, por lo que llega con amplia ventaja para encarar el partido de vuelta de este domingo 30 de noviembre en el Volcán, sin embargo, los locales no bajarán los brazos tan fácilmente, sobre todo si van a estar cobijados por el apoyo de su gente. Para poder avanzar a las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX, la U necesita meter tres anotaciones y evitar que le vuelvan a marcar.



Los dos equipos llegan con carro completo para este enfrentamiento, ya que no cuentan con lesionados ni sancionados, salvo los casos ya conocidos previamente.



Con respecto a los regios, Sebastián Córdova sigue sin ser considerado por el cuerpo técnico, así como otros más de sus compañeros.



Por otro lado, una de las bajas más sensibles de los fronterizos es el camerunés Frank Boya, que sufrió una ruptura parcial de ligamentos cruzados durante la fase regular.



Es hora de conocer a las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

¡GOLEARON A LOS TIGRES!😱



Xolos hizo vale su condición de local y le pegó a los Tigres en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025, un resultado que deja a los de Guido Pizarro contra las cuerdas esperando hacer pesar el Volcán en la vuelta



El posible once titular de Tigres

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – Poco pudo hacer el arquero en los dos tantos. De no ser por el argentino, la losa hubiera sido más pesada porque alcanzó a desviar otros remates.

Defensa: Juan Purata – El canterano era uno de los favoritos que tenía la confianza del técnico argentino Guido Pizarro, pero perdió la titularidad con el brasileño Joaquim Pereira. Le tocó ser suplente en la ida, pero posiblemente le den la oportunidad de estar en la zaga.

Defensa: Rómulo Zwarg – En algún momento del semestre, el brasileño fue convertido en central, así que no sería descabellado cambiar la pareja de centrales tras el resultado obtenido en la Ida. Al mismo tiempo, El Conde podría poner a alguien con condiciones más ofensivas en el mediocampo.

Lateral izquierdo: Jesús Angulo – El mexicoamericano Marco Farfán fue titular en el primer asalto, pero falló en el segundo gol al no cubrir correctamente al marroquí. Por mucho tiempo El Stitch fue el titular en dicha posición y sería tiempo de apostar por la experiencia.

Lateral derecho: Javier Aquino – Normalmente el oaxaqueño es alguien que te genera peligro por su banda, pero esta vez lo tuvieron bien marcado. Gilberto Mora le dificultó las cosas al mundialista y en el tercer tanto fue eludido con facilidad por el argentino Domingo Blanco.

Pivote: Fernando Gorriarán – El capitán uruguayo fue uno de los más movidos. Logró poner un pase peligroso que debió acabar en gol, pero Brunetta no pudo concretar correctamente.

Mediocentro: Juan Brunetta – El argentino estuvo bastante desaparecido en la frontera, lo que hace evidente que no hayan generado mucho peligro. Si el cerebro no vuelve a estar fino, se ve complicado que la U pueda dar la vuelta. El rival supo muy bien cómo neutralizarlo al tener una marca muy pegada.

Interior derecho: Diego Laínez – Factor ha tenido buenas participaciones a lo largo del semestre, pero también le costó poder generar peligro por su costado. Con el nivel de sus otros compañeros es un hecho que repetirá.

Extremo izquierdo: Marcelo Flores – Al de ascendencia canadiense le podría llegar su chance de aparecer en el once titular, ya que Ozziel Herrera estuvo muy apagado. La juventud del Chelo podría ser un arma a utilizar.

Delantero: Ángel Correa – El campeón del mundo logró marcar en el Caliente, pero se marcó un fuera de lugar. Después de eso, poco de su parte, ya que estuvo bien marcado, tal como el resto de los influyentes del cuadro felino. No obstante, puede ser diferenciador en cualquier minuto.

Delantero: André-Pierre Gignac – El francés entró de cambio en la ida. El Bomboro estuvo a nada de descontar cuando ya perdían 3-0. El equipo necesitará que su máximo anotador recuerde sus mejores momentos para dar una voltereta histórica ante los Canes Aztecas.

Ángel Correa | Francisco Vega/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Tigres (4-4-2):



Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Juan Purata, Rómulo Zwarg, Javier Aquino

Mediocampistas: Marcelo Flores, Nando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Laínez

Delanteros: Ángel Correa, André-Pierre Gignac

Suplentes: Joaquim Pereira, Marco Farfán, Ozziel Herrera, Uriel Antuna, Nico Ibáñez, Juan Vigón, ‘Gacelo’ López, Felipe Rodríguez, Jesús Garza, Osvaldo Rodríguez, ‘Chicha’ Sánchez

La posible alineación titular de Xolos

Rafael Fernández, Gilberto Mora y Ramiro Árciga | Francisco Vega/GettyImages

Portero: Toño Rodríguez – El medallista olímpico no tuvo grandes problemas debido a los pocos arribos de los felinos. Eso sí, el canterano rojiblanco evitó el descuento de Ángel Correa en los últimos minutos al desviar con una mano.

Defensa: Unai Bilbao – El español tuvo un arduo trabajo, sin dejar hacer nada a los atacantes. Con toda la experiencia que tiene, sabrá cómo calmar las aguas.

Defensa: Jackson Porozo – El ecuatoriano acabó con una amonestación, pero no regaló nada, ya que brindó una cobertura férrea. Gracias a su 1.93 metros de altura difícilmente le podrán ganar pelotas por aire.

Lateral izquierdo: Jesús Vega – El también interior le complicó la tarea de atacar a Javier Aquino, aparte pudo sumarse sin problemas al frente.

Lateral derecho: Rafael Fernández – El defensor puso la asistencia para el primer tanto. Tal como en la banda contraria, no dejó que Marco Farfán tuviera libertad para hacer lo que quisiera.

Pivote: Alejandro Gómez – El Pue se mandó un gran partido, ya que fue difícil de pasar en el círculo del mediocampo. El técnico uruguayo Sebastián Abreu lo convirtió de zaguero central a contención y le ha salido bien la apuesta.

Pivote: Iván Tona – El formado en Dorados cumplió con su rol. En el mediocampo se encargó de la distribución del esférico, pero más que nada estuvo atento en la recuperación, dificultando la aparición de Gorriarán, Zwarg y Brunetta.

Mediocentro: Domingo Blanco – Lamentablemente, Kevin Castañeda, autor del primer tanto y uno de los mejores hombres de La Jauría en el partido y el semestre, salió lesionado por un posible calambre. De no estar al cien, el argentino, autor de la última asistencia, entraría al quite.

Extremo izquierdo: Gilberto Mora – Esto ya es normal. La joya del fútbol mexicano tuvo una excelsa actuación, siendo un dolor de cabeza para los defensores gracias a su buen control del balón. Para ponerle la cereza al pastel en este cotejo, puso el tanto condenatorio.

Extremo derecho: Ramiro Árciga – Si Mora tuvo un buen desempeño, su compañero del otro lado también mostró sus buenas condiciones al acechar continuamente con su regate y velocidad.

Delantero: Mourad El Ghezouani – El marroquí pudo convertir de cabeza gracias a la pobre marca de Marco Farfán. A través del balón parado se le podría buscar una vez más para finiquitar la llave.

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Xolos (4-2-3-1):



Portero: Toño Rodríguez

Defensas: Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Rafael Fernández

Mediocampistas: ‘Pue’ Gómez, Domingo Blanco, Iván Tona

Delanteros: Gil Mora, Mourad El Ghezouani, Ramiro Árciga

Suplentes: Kevin Castañeda, Vitinho Ferreira, Josué Reyes, Adonis Preciado, Jorge Hernández, Nico Oríz, Aaron Mejía, Ezequiel Bullaude, Joe Corona, Shamar Nicholson

