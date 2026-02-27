Las posibles alineaciones titulares del partido América vs Tigres UANL

Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México entre el Club América y el Club Tigres UANL.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 22:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México), 04:10 horas (España).

La posible alineación de América vs Tigres UANL para la Jornada 8 de la Liga MX

Henry Martín se ha recuperado de su lesión que lo alejó mucho tiempo en 2025 | Manuel Velasquez/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - Es el portero titular indiscutible. Uno de los mejores guardametas de la Liga MX, clave en los títulos recientes del América con grandes reflejos, seguridad en el área y liderazgo desde el arco.

LD: Aarón Mejía - Lateral derecho / defensa central. Refuerzo reciente procedente de Tijuana, destaca por su lectura de juego, anticipación y versatilidad en la defensa; aporta solidez y salida limpia por la banda derecha. Viene de ser titular y jugar los 90 minutos compitiendo con Kevin Álvarez plr el puesto.

DFC: Israel Reyes - Defensa central / polivalente. Jugador consolidado en la zaga, con buena salida de balón, fuerza en duelos aéreos y capacidad para jugar como central o lateral; pieza clave en la estructura defensiva.

DFC: Sebastián Cáceres - Defensa central. Central sólido y experimentado, fuerte en el juego aéreo, anticipación y liderazgo; uno de los pilares de la defensa americanista con gran consistencia.

LI: Cristian Borja - Veterano con experiencia internacional, excelente en el ida y vuelta por banda, centros precisos y aportación ofensiva desde la izquierda; opción fiable y con recorrido.

MC: Rodrigo Dourado - El brasileño es un volante de contención fuerte físicamente, recupera balones, distribuye bien y da equilibrio; aporta experiencia y garra en el medio campo.

MC: Raphael Veiga: El plurifuncional brasileño se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo / enganche. El fichaje estelar reciente, zurdo creativo con visión, gol desde media distancia, asistencias y liderazgo; llamado a ser el cerebro del ataque con calidad top.

ED: Isaías Violante - Joven promesa con velocidad, regate y proyección; aporta desborde, goles y asistencias desde la banda; opción fresca y con mucho potencial.

MCO: Erick Sánchez - Es un volante dinámico, con buena recuperación, visión y llegada al área; complementa el medio con intensidad y aportación ofensiva.

EI: Brian Rodríguez: Rápido, habilidoso y desequilibrante por izquierda o derecha; destaca en el regate, centros y definición; pieza clave en el ataque por velocidad.

DC: Henry Martín - El capitán ha regresado luego de un 2025 tormentoso lleno de lesiones, es un goleador nato, referente del equipo con olfato, juego aéreo y liderazgo; máximo anotador histórico reciente del América y símbolo en el área.

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Aaron Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Isaías Violante, Erick Sánchez, Brian Rodríguez.

Delanteros: Henry Martín.

La posible alineación de Tigres UANL vs América para la Jornada 8 de la Liga MX

Rodrigo Aguirre se enfrentará a su ex equipo | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El histórico guardameta argentino sigue siendo el portero titular y ha mantenido su arco en cero en varios partidos del torneo.

LD: Jesús Garza - El lateral derecho mexicano surgió de la cantera de Tigres, es joven con apenas 25 años, rápido, explosivo en ataque y con muy buen recorrido.

DFC: Jesús Angulo - Polivalente en la defensa central, con buen ida y vuelta, centros precisos y fuerza en duelos; aporta equilibrio y experiencia en la banda.

DFC: Juan José Purata - Es un central fuerte en el juego aéreo, anticipación y duelos físicos; pieza importante en la línea de 3 o 4 defensores, con buena salida.

LI: Vladimir Loroña - Experimentado en la banda, excelente en el recorrido, centros y apoyo ofensivo; opción titular o rotación con gran consistencia defensiva.

MC: Rômulo Zwarg - El brasileño es parte de la zaga titular por su calidad y experiencia, ha estado siendo un pivote en la formación de Pizarro. Siendo un escudo acorde al estilo defensivo del 'Tuca'.

MC: Fernando Gorriarán - El mediocampista charrúa es un ferrocarril por donde pasan cientos de balones y siempre es un elemento de confianza.

MD: Diego Lainez - El joven mexicano tiene rato siendo un jugador importante del equipo por la banda gracias a lo que puede aportar con su velocidad y rapidez.

MCO: Ángel Correa - Versátil, inteligente, con gol, asistencias y jerarquía de campeón mundial; impacto inmediato con calidad top y olfato goleador.

MI: Ozziel Herrera - Joven con velocidad, regate y proyección; aporta desborde, goles desde la banda y frescura en ataque; promesa con minutos crecientes.

DC: Rodrigo Aguirre - Reciente llegada, potente, buen juego aéreo y definición; opción como delantero referencia o segunda punta con experiencia en México (ex-América, Monterrey).

Así se vería la formación de Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Jesús Angulo, Juan José Purata, Vladimir Loroña.

Centrocampistas: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera.

Delanteros: Rodrigo Aguirre.

