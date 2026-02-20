Las posibles alineaciones titulares del Cruz Azul vs Chivas

El choque estelar de la jornada 7 del Clausura 2026 nos presenta a unas Chivas de Guadalajara que llegan en un estado de gracia absoluto, ostentando un paso perfecto con seis victorias en sus primeros seis compromisos. El conjunto dirigido por Gabriel Milito no solo es el líder general invicto, sino que viene de un impulso anímico inmejorable tras derrotar al América en el Clásico Nacional, consolidándose como el equipo a vencer gracias a su equilibrio defensivo y pegada oportuna.

Por otro lado, Cruz Azul se mantiene al acecho desde la segunda posición de la clasificación, demostrando bajo la gestión de Nicolás Larcamón que volverán a pelear por el campeonato. Aunque el momento actual favorece ligeramente a los tapatíos por su racha ganadora, la estadística histórica juega a favor de la Máquina, ya que los cementeros acumulan seis partidos consecutivos sin conocer la derrota ante Chivas en la Liga MX, una "paternidad" reciente que buscarán hacer valer este sábado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Estas serían las alineaciones que utilizarían ambas escuadras para el duelo:

La posible alineación del Cruz Azul vs Chivas

POR: Andrés Gudiño - Después de la lesión de Kevin Mier la gran duda era si Andrés Gudiño podría hacerse cargo de la titularidad. El arquero mexicano, con caraceterísticas muy distintas al colombiano, ha cumplido en el arranque del Clausura 2026.

DEF: Willer Ditta - Se mantiene como el referente físico en el área, cuya agresividad en la marca y anticipación aérea han sido fundamentales para neutralizar a los delanteros más peligrosos del torneo.

Cruz Azul v Vancouver FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

DEF: Erik Lira - Lira es un comodín para Larcamón: puede jugar tanto como contención como defensa central o líbero en línea de tres. Lira ofrece una lectura de juego privilegiada y coberturas constantes que permiten al equipo mantener el equilibrio cuando los laterales se suman al ataque.

DEF: Gonzalo Piovi - Es el líder de la zaga central que destaca por su salida limpia con balón dominado y su capacidad para romper líneas, aportando una solidez defensiva clave para el esquema de Larcamón.

DEF: Omar Campos - Aunque llegó a la Máquina para ocupar la banda izquierda, Larcamón lo cambió de perfil tras la salida de Jorge Sánchez. Es una opción constante de descarga, aportando centros precisos y una velocidad que castiga las espaldas de las defensas rivales.

DEF: Carlos Rotondi - Aunque muchos seguidores de Cruz Azul siguen sin perdonarle sus errores en liguillas, Rotondi sigue siendo uno de los más regulares del equipo. Su intensidad por los costados y capacidad de sacrificio defensivo lo hacen un jugador total, capaz de asistir o finalizar jugadas.

MED: Carlos Rodríguez - Es el motor creativo del mediocampo, encargado de dictar el ritmo del partido y distribuir el juego con una visión que pocos volantes poseen en el fútbol mexicano. En Cruz Azul, vuela; en la selección mexicana parece otro jugador completamente distinto.

Cruz Azul v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

MED: Agustín Palavecino - El mediocampista argentino porta el dinamismo y la presión alta necesaria para asfixiar al rival, además de contar con un disparo de media distancia que suele destrabar partidos cerrados. Ha caído con el pie derecho a la Máquina.

MED: Jeremy Márquez - Cruz Azul tiene el mejor medio campo de toda la Liga MX. Márquez tiene una gran capacidad de sacrificio y recuperación de balones le da la libertad necesaria a los atacantes, siendo el equilibrio silencioso que sostiene la estructura del equipo.

MED: José Paradela - El exjugador de Necaxa se ha convertido en el enlace ideal entre el medio y la delantera, utilizando su técnica individual para generar jugadas de peligro en el último tercio del campo.

Cruz Azul v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

DEL: Nicolás Ibáñez - El nuevo delantero de la Máquina arrancó el torneo con el pie derecho. En dos partidos con el Cruz Azul suma dos goles (un en Concacaf Champions Cup y otro en Liga MX). Es el referente de área que vive del gol, cuya movilidad y olfato goleador obligan a la defensa de Chivas a mantener una vigilancia extrema durante los 90 minutos.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Carlos Rotondi

Centrocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela

Delantero: Nicolás Ibáñez

La posible alineación de Chivas vs Cruz Azul

POR: Raúl Rangel - El arquero de Chivas de Guadalajara sigue en camino ascendente y todo apunta a que será el arquero titular de la selección mexicana para el Mundial de 2026. Rangel tiene un gran juego de pies y es seguro por arriba.

LAT: Richard Ledezma - Su despliegue por la banda derecha es una constante amenaza ofensiva, ofreciendo profundidad y centros precisos que ensanchan el campo para el Guadalajara. Es una verdadera amenaza cuando sube a atacar. Lucha por un puesto para el mundial.

DEF: Daniel Aguirre - El futbolista mexicoamericano se ha erigido como una de las grandes sorpresas del último año. Aguirre ha sorprendido a propios y extraños con su mejora de rendimiento y se ha vuelto un imprescindible en el esquema de Milito. Puede jugar como central y en la mitad de la cancha. ¿Merece un llamado al Tri?

DEF: Diego Campillo - Tras la lesión de Luis Romo, Campillo ha aparecido como el jefe en la zaga central. Se destaca por su fortaleza en los duelos individuales y un liderazgo nato para organizar la línea defensiva en los momentos de mayor presión.

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DEF: José Castillo - El exjugador de Pachuca aporta polivalencia y rigor en la marca, siendo un defensor que cierra los espacios interiores con eficacia y domina el juego aéreo en ambas áreas. Tiene pocos reflectores, pero es más que cumplidor.

LAT: Bryan González - El exjugador de Tuzos de Pachuca destaca por su velocidad y capacidad de ida y vuelta, convirtiéndose en un carrilero que recupera balones en defensa y se suma con peligro al último tercio.

MED: Omar Govea - El canterano americanista parecía que iba a salir del plantel, pero se quedó a aportar. Es el encargado de la distribución inteligente, aportando una visión de juego privilegiada y un golpeo de balón que facilita las transiciones rápidas del equipo.

MED: Fernando González - El 'Oso' es un jugador infravalorado, pero que hace el trabajo sucio que permite a los demás brillar. Se mantiene como el "ancla" del mediocampo, cuya principal virtud es la recuperación de balones y la cobertura constante para liberar a los creativos.

DEL: Roberto Alvarado - Es la pieza más determinante en el ataque, capaz de desequilibrar con su técnica individual y generar jugadas de gol desde cualquier sector del frente ofensivo. Ahora que tiene más compañeros para asociarse, luce más.

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

DEL: Efraín Álvarez - Aporta esa cuota de talento y visión entre líneas, siendo el enlace perfecto para filtrar pases decisivos y aprovechar su potente disparo de media distancia.

DEL: Armando 'Hormiga' González - Es el referente de área que destaca por su movilidad y olfato goleador, presionando siempre a los centrales rivales y finalizando las jugadas con gran contundencia. Suma cinco goles en las primeras seis jornadas del Clausura 2026.

Así se vería la formación de Chivas (5-2-3)

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González

Centrocampistas: Fernando González, Omar Govea

Delanteros: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González.

