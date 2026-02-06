Las posibles alineaciones titulares del partido Toluca vs Cruz Azul

Este sábado, el Estadio Nemesio Díez se convertirá en una caldera para recibir uno de los duelos más atractivos del Clausura 2026. En punto de las 15:00 horas, el Toluca recibe a Cruz Azul en un choque que enfrenta a dos de las plantillas mejor valoradas de la CONCACAF.

Mientras los Diablos Rojos buscan consolidar su ascenso en la tabla tras alcanzar el quinto puesto, La Máquina llega a la capital mexiquense con una emergencia ofensiva que ha obligado a acelerar los tiempos en los despachos y en la cancha.

El historial reciente marca una pauta de paridad, aunque los cementeros se llevaron el último enfrentamiento por la mínima (1-0) en el Apertura 2025; sin embargo, las casas de apuestas colocan a los locales como favoritos para este encuentro, en gran medida por la solidez que muestran en casa y las turbulencias que atraviesa el ataque celeste tras la última jornada.

Antonio Mohamed y Nicolás Larcamón se encuentran de nuevo en el Nemesio DIez | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación del Toluca vs Cruz Azul

Toluca sigue sin contar con su talismán, Alexis Vega, quien estará fuera entre 4 y 6 semanas tras una limpieza articular en la rodilla. Su ausencia recarga la responsabilidad creativa en Sebastián Córdova y el 'Canelo' Angulo para alimentar al goleador portugués Paulinho.

POR: Hugo González – Ya no es sorpresa en el arco. El veterano guardameta aparece en el esquema titular y todo apunta a que la rotación partido a partido con Luis García en la portería se mantendrán todo el semestre.

LD: Santiago Simón – Proyección por banda. Ocupando el flanco derecho, Simón tendrá la difícil tarea de contener a Rotondi y sumarse al ataque para doblar a Córdova.

DFC: Bruno Méndez – El mariscal charrúa. Su juego aéreo y agresividad en la marca serán vitales para darle la bienvenida al debutante Joao Pedro y hacerlo sentir el rigor de la Liga MX.

DFC: Federico Pereira – Solidez y salida. El socio ideal en la central. Su capacidad para salir jugando permitirá a Toluca saltar la línea de presión que suele ejercer Cruz Azul.

LI: Jesús Gallardo – Experiencia de selección. Por la izquierda, Gallardo ofrece un ida y vuelta constante. Su duelo personal con el carrilero derecho de Cruz Azul será de alto voltaje.

Toluca v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MCD: Franco Romero – El equilibrio. Será el encargado de barrer delante de la defensa y cubrir las espaldas de Marcel Ruiz cuando este se desprenda al ataque.

MCD: Marcel Ruiz – El cerebro. Sin Vega, la claridad de Marcel es el recurso más valioso de Toluca. Buscará asociarse en corto y filtrar balones a la espalda de Lira.

MD: Francisco Córdova – Talento intermitente. Parte desde la derecha pero con libertad para ir al centro. Si sale en su día, su disparo de media distancia es letal en la altura de Toluca.

MCO: Jesús 'Canelo' Angulo – El enlace. Jugando detrás del nueve, Angulo debe ser el socio de todos, conectando el medio campo con la voracidad de Paulinho.

MI: Nicolás Castro – Dinámica argentina. Por izquierda, Castro aporta recorrido y llegada al área, cerrando la pinza en los centros pasados.

DC: Paulinho – La amenaza portuguesa. El referente de área. Su capacidad para rematar de primera y jugar de espaldas al arco es la mayor preocupación para la defensa improvisada de Cruz Azul.

Toluca v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul vs Toluca

La tarjeta roja que vio el Toro Fernández en la fecha anterior ha dejado un hueco enorme en la delantera y apresuran la presencia de Joao Pedro; además, La Máquina ajusta piezas, pero mantiene su estructura de tres centrales y carrileros profundos.

POR: Andrés Gudiño – La seguridad aérea. En una cancha donde el balón vuela rápido, Gudiño debe evitar rebotes y segundas jugadas.

DFC: Willer Ditta – Potencia física. Será el encargado de la marca personal sobre Paulinho. Un duelo de fuerza bruta en el área celeste.

LIB: Erik Lira – El organizador retrasado. Lira continúa como el eje de la zaga, sacrificando metros para ganar salida limpia y cobertura a los stoppers.

DFC: Gonzalo Piovi – El zurdo de oro. Sus cambios de juego son oxígeno puro para el equipo. Defensivamente, deberá estar atento a las diagonales de Córdova.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

CAD: Omar Campos – Momento de consolidarse. Aparece en el once para cubrir el carril derecho ante la baja de Jorge Sánchez. Una prueba de fuego ante la experiencia de Gallardo, pero el motivo principal por el que lo ficharon el torneo pasado.

CAI: Carlos Rotondi – El sacrificio. Aunque nominalmente aparece más adelantado en ocasiones, su rol de carrilero/extremo por izquierda es innegociable por su desgaste físico.

MC: Agustín Palavecino – El motor. En un medio campo poblado, Palavecino deberá multiplicar esfuerzos para presionar a Marcel Ruiz y evitar que Toluca piense.

MC: Jeremy Márquez – El socio. Acompañando en la medular, Márquez aporta equilibrio y distribución corta, vital para mantener la posesión en territorio hostil.

MCO: Carlos Rodríguez – 'Charly' suelto. Jugando más adelantado de lo habitual (o como interior con llegada), su visión debe conectar con el nuevo delantero.

MCO: José Paradela – La gambeta. Paradela tiene la llave del desequilibrio. De sus pies deben nacer las oportunidades para el debutante.

DC: Joao Pedro – El debut de fuego. Sin Fernández (expulsado), el fichaje estrella va directo al once. Todas las miradas estarán puestas en su capacidad para adaptarse en tiempo récord.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Toluca (4-2-3-1)

Portero: Hugo González

Hugo González Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo

Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo Mediocampistas Defensivos: Franco Romero, Marcel Ruiz

Franco Romero, Marcel Ruiz Volantes Ofensivos: Francisco Córdova, Jesús Angulo, Nicolás Castro

Francisco Córdova, Jesús Angulo, Nicolás Castro Delantero: Paulinho

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño

Andrés Gudiño Defensores: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi

Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi Carrileros: Omar Campos, Carlos Rotondi

Omar Campos, Carlos Rotondi Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez

Agustín Palavecino, Jeremy Márquez Volantes Ofensivos: Carlos Rodríguez, José Paradela

Carlos Rodríguez, José Paradela Delantero: Joao Pedro

