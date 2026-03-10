Alisson es baja de último momento para el partido del Liverpool ante el Galatasaray

El Liverpool afrontará el duelo de este 10 de marzo frente al Galatasaray por la Liga de Campeones con una baja sensible: Alisson Becker no formará parte del equipo debido a molestias físicas sufridas en el entrenamiento previo al viaje a Turquía.

El arquero brasileño participó con normalidad en la sesión del lunes, pero sobre el final sintió dolor y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Por precaución, el guardameta quedó descartado del encuentro y ni siquiera integró la delegación que se trasladó a Estambul.

Arne Slot has provided an update on Alisson Becker and Federico Chiesa after they missed our trip to Galatasaray ℹ️ #UCL — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2026

Desde el club transmitieron tranquilidad respecto a su estado físico. No se trataría de una lesión grave, aunque el entrenador Arne Slot optó por preservarlo pensando en la seguidilla de compromisos que afronta el equipo en la recta decisiva de la temporada.

La idea del cuerpo técnico es que el brasileño pueda recuperarse a tiempo para el próximo compromiso de la Premier League, cuando los Reds visiten al Tottenham en un duelo clave para la lucha por los puestos de arriba.

Mamardashvili toma el arco

Ante la ausencia de Alisson, el encargado de ocupar el arco será Giorgi Mamardashvili. El arquero georgiano tendrá así una de las mayores oportunidades desde su llegada al club.

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El guardameta, incorporado desde el Valencia por cerca de 25 millones de libras, ya ha tenido participación esta temporada debido a distintas molestias físicas del brasileño. En total acumula 11 partidos en todas las competiciones, con actuaciones que dejaron buenas sensaciones en el cuerpo técnico.

La baja de Alisson llega en un momento delicado para el Liverpool, que busca avanzar en la Champions en la segunda temporada de Arne Slot al frente del equipo.

El arquero brasileño venía siendo una pieza fundamental en la campaña: disputó 32 partidos en todas las competiciones y fue titular en la reciente victoria 3-1 sobre Wolverhampton por la FA Cup el viernes pasado.

Con un arquero suplente bajo los tres palos y algunas ausencias importantes, el Liverpool intentará igualmente conseguir un buen resultado en Estambul para llegar con ventaja al partido de vuelta en Anfield.

