Alisson revela la reacción del Liverpool ante la tensión entre Mohamed Salah y Arne Slot

El portero del Liverpool, Alisson, admitió que la plantilla de los Reds se encuentra en una situación difícil tras las provocadoras declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador Arne Slot, y que los jugadores están dispuestos a apoyar a ambos protagonistas.

Salah fue descartado de la convocatoria del Liverpool para enfrentarse al Inter en la Champions League el martes tras expresar públicamente su frustración tras su tercer partido consecutivo como suplente, afirmando que su relación con Slot es inexistente e incluso acusando a “alguien” dentro del club de querer su salida.

Alisson apareció junto a Slot en la rueda de prensa previa al partido, donde el técnico holandés les recordó con firmeza que “no es débil”. Como era de esperar, el tema de conversación giró rápidamente hacia Salah.

“No es una situación fácil, pero como grupo lo afrontamos lo mejor posible”, explicó Alisson. “Tenemos una relación personal con él; he jugado con Mo desde que llegué a Europa, un año en la Roma y ocho con el Liverpool.

“Es un gran tipo, con un gran carácter y una leyenda del Liverpool. No es algo que me haga feliz. Pero en el fútbol no tenemos mucho tiempo para quejarnos de cualquier situación”, agregó.

"Tenemos un gran reto [el martes], un gran equipo contra el que jugar. El Inter lo ha estado haciendo muy bien esta temporada, así que mi enfoque y el del equipo están en el reto que vamos a afrontar".

"La ausencia de [Salah] es simplemente consecuencia de lo que hizo y es lo suficientemente inteligente como para saberlo. No hablé con Mo sobre eso. Tenemos una buena relación. No es solo un compañero de equipo; pasamos mucho tiempo juntos. Somos buenos amigos. Compartimos buenos momentos, momentos felices, lo que crea un vínculo. Tendremos una conversación, pero es algo personal".

Alisson: "El equipo sigue apoyando a Slot"

Una de las afirmaciones más sorprendentes de Salah fue su creencia de que ya no tiene relación con Slot, una acusación que el entrenador desmintió y confesó que la impactante entrevista del sábado podría haber cambiado las cosas.

Al preguntarle si el resto de la plantilla seguía apoyando a Slot, Alisson insistió en que el apoyo del cuestionado técnico es unánime.

“Por supuesto que [la plantilla apoya a Slot], sí”, enfatizó Alisson.

“Creo que [ganar] la Premier League la temporada pasada, antes de la llegada de Arne, todos hablan del enorme desafío que supone ser suplente de Jürgen Klopp”.

“Ahora parece que todos dan por sentado lo que logramos la temporada pasada. No debería darse por sentado. Eso debería ser suficiente, pero creemos en su conocimiento. Creemos en su estilo de juego y en que es capaz de ayudarnos a revertir esta situación. Creo que no se trata solo de nosotros, sino también de la situación del club”.

“Ojalá Salah no haya jugado el último partido contra el Liverpool”

Con Salah fuera de la convocatoria del Liverpool para enfrentarse al Inter, el encuentro del fin de semana contra el Brighton & Hove Albion representa la última oportunidad del egipcio de vestir la camiseta antes de partir hacia la Copa Africana de Naciones, que se aplazará hasta el mercado de fichajes de enero.

Clubes de Arabia Saudí y Estados Unidos buscan el fichaje de Salah, y el veterano extremo se ha negado a descartar su salida en enero, lo que significa que es muy posible que Salah haya jugado su último partido con el Liverpool.

“No creo nada, pero espero que vuelva a jugar en el club”, proclamó Alisson.

“Es una situación personal entre Mo y el club. Como compañeros y amigos, esperamos que le vaya bien, pero como jugadores del Liverpool también queremos lo mejor para el club. Queremos una situación en la que todos salgan ganando”.

